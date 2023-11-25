27 Kasım İkizler Dolunayı: Sen, haddini bil!

27 Kasım saat 12.16‘da gerçekleşecek İkizler Dolunayı, Güneş’in Mars kavuşumu ve Satürn’ün t-kare pozisyonu nedeniyle gergin, mantıktan kaçınıldığı takdirde büyük hayal kırıklığı getirecek etkilere sahip. 4- 10. ev tetiklenmesi ilişkilerde anlaşmazlıklar, ebeveynlerle gerilimler, agresyon ve en önemlisi orta yolu bulmadan tarafların sert bir şekilde bitiş odaklı olmasına işaret ediyor.

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Gökyüzü yorumcusu Seyran Ataklı

Bir şeyler sonuçlanacaktır ve bastırılmış duygular köpürecektir. Kendinizi melankolik, düşünceli hissedebilir, karar vermekte zorlanabilir, bugün tamam dediğinize yarın hayır diyebilirsiniz. Gerçekçi olmayan tüm adımlardan kaçının.

Merkür- Neptün karesi geçmişten gelen hak arayışlarının gündeme geleceğinin habercisi. Düşüncelerin birbiriyle kavga ettiği, denge bulmakta zorlanacağımız bir dolunay. İkizler- Yay hattıyla aşırılık, önyargılı tepkilerin, dogmatik fikirlerin öne çıktığı günler.

İkizler burcu bilgi, iletişim, akademik, teknoloji, anlaşma, sözleşmelerdir. Merak duygusu artar, iletişim ağı genişler, bilgi trafiği öne çıkar. Kardeşlerle, yakın akrabalarla ilgili konular, basın, gazeteciler, ulaşım çalışanları, eğitimcilerle ilgili konular ya da bazı nahoş olaylar yaşanabilir. Karşısında yer alan Yay sembolikleri yeni bilgiler öğrenmek için harekete geçirtebilir, bir eğitim tamamlanabilir, bir eğitime başlayabilir, toplantılara katılabilir, iş teklifleri alabilir, görüşmeler ve anlaşmalar yapılabilir.

İkizler- Yay- Balık- Başak burçlarının ilk 8 derecesinde kişisel gezegenleri olanlar ve

19-27 Şubat

21-29 Mayıs

24-31 Ağustos

21 Kasım- 1 Aralık arasında doğanlar için radikal değişimler yaşanabilir.

SUÇLAMAYIN, ANLAMAYA ÇALIŞIN.

Taşınma, yer değişimi, ülke ve şehir değişimleri yaşanabilir, yurtdışı konularınız varsa yeni kararlar verilebilir. Akrep yeniayı ardından gelen İkizler dolunayı özgürleşme, tahammülsüzlük ve yol değişimlerini gündeme getirecektir. Satürn Balık burcunda retrodan çıktı ve düz harekette. Kaygılı ve depresif ruh haline girmemek ya da girilmişse çıkmak için sınırları bilmek gerekiyor.

Bireysel olarak hak hukuk adalet kavgası, kişilerin ayrılıkları ve isteklerin görünür olması, boşanmaya giden evliliklerde parasal paylaşımlar, velayet konularıyla zorlu bir gökyüzü. Kurban olmak, ticari ilişkilerde, ortaklıkta ya da duygusal ilişkide suiistimal edilmek, kandırılma olaylarına dikkat etmek gerekiyor.

Ebeveyn çocuk ilişkisinde sevgiyi hissedememek, destekten yoksun olmak baskı yaratabilir. Dolandırıcılıklar, sahtekârlıklar pik noktaya çıkacağından yaptığınız alışverişlere dikkat edin, kişisel bilgilerinizi gözetin. Birlikteliklerde yalanlar yakalanabilir, kandırılma, aldatılma sorunları yaşanabilir.

Sağlıkta akciğerler, salgınlar, eller, kollar, dünyada ses getirecek virüsler ve bağışıklık sistemi mercek altında. Uyku sorunları, sinirsel gerginlikler, psikolojik olarak yorgunluklar yaşanabilir. Kazalar, sakarlıklar meydana gelebilir. Zorunlu değilse ameliyat ve operasyonlardan kaçınılmalıdır.

Venüs-Gad kavuşumuyla duygusal olarak reddedilme, terk edilme, dışlanmış hissedilebilir. Kadınlarla ilgili problemler yaşanabilir. Umut vadetmeyen ilişkiler bitecektir. Eski sevgililer kapınıza gelebilir, geri dönüşü olmayan bitişler yaşanabilir. Dedikodu alıp başını gider, her duyduğunuza inanmayın, her söylenene itibar etmeyin.



Başkalarına bakmak değil, kendi idealinize odaklanmak; dolunayın ana fikri bu olmalı. Gelecek için ne yapmak istiyorsunuz hedef belirleyin, amaç edinin.

Ülkemizin 12. Evinde gerçekleşiyor. Tutuklu gazeteciler, yeni tutuklamalar, hapishaneler, hukuksal konular öne çıkabilir. Liderlerin sağlık sorunları, ölümleri, savaşın getireceği nahoş gelişmeleri de görebiliriz. Ekonomik olarak çok zorlu görünümler mevcut. Sözün bittiği yerdeyiz. Bankalarla ilgili konular, yöneticilerin değişimi, yeni zamlar, basın ve sosyal medyaya gelebilecek sansürler, Uranüs etkisiyle dünya genelinde beklenmedik depremler.. Aşırı yağışlar, toprak kaymaları zarar getirebilir, intihar oranlarında artış yaşanabilir.

Vicdan muhasebesinin iyi yapılması, yalan dolandan, kibirden uzak durulması gereken bir dolunay.

Hayırlar getirmesini dilerim.