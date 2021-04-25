27 Nisan Akrep burcu Süper Dolunayı: Güvendiğim dağlara kar yağdı

Akrep burcu küllerinden doğmaktır. Kişiler üzerindeki etkileri yoğundur. Dönüşümler, krizler, bu krizlerle birlikte gelecek ciddi yenilenmeler ve bitişleri ortaya çıkartır. Dolunayda ise her konu gözle görülür hale gelir. Beklenilen ancak sonuçlanmayan tüm girişimler nihayete erer.

Akrep burcundaki dolunay, sırlar, derinlerdeki düşünceler ve zararlı takıntılarla yüzleştirebilir. Sırları açığa çıkartabilir. Bu dönem spritüel, ruhsal konular, bu yönde terapiler, çalışmalar öne çıkacaktır. Sağlıkta ihmal edilen hem fiziksel hem psikolojik konuları öne çıkartarak tedavi olmayı, ameliyatları ve buna bağlı şifalanmayı hayatınıza getirebilir.

Dolunay, Satürn- Uranüs karesini tetikleyen açılara sahip olduğunda bireysel ilişkilerimizde ani bitişler, iniş çıkışlar, “Eminim!” dediğimiz her konuda ciddi sarsıntılarla yüzleştirebilir. Güven ararken kuşku, yetersizlik, değersizlik duygusuyla hata yapmaya itebilir. Ruhunuza hayatınıza iyi gelmeyen tüm ilişkileri sen yapamıyorsan Uranüs buna el atıp senin yerine yapabilir.



Para piyasalarında ciddi, beklenmedik krizlerle karşılaşabiliriz. Dolunaydaki Venüs- Satürn karesi kısıtlamaların artması, endişelerin artması, sıkışıklık enerjisi, bir an önce olmasını istediğimiz şeylerin yavaş akması, ikili ilişkiler ve evliliklerde bazı krizleri meydana getirebilir. Kıskançlık, aşırı sahiplenme, manipülasyon, baskı kurma dürtüleri artabilir. İntikam dürtüleri alevlenir. Para, kaynaklarımız, yatırım konularında ani kararlardan ziyade temkinli adımlar atmak gerekiyor. Bankalarla ilgili düzenlemeler, yeni vergi yasası gündeme gelebilir.

Uranüs'ün dolunaya etkisi ani başlayan flörtleri, cinsellikle ilgili yoğun tutkulu ilişkileri karşınıza çıkartabilir. Ancak Satürn bu konuda “temkinli hareket etmek ve dürtülerinin esiri olmamak konusunda uyarısını yapacak.

Chambalia sabit yıldızı dolunaya eşlik ediyor. Bu yıldız gizli bilgileri, ezoterik bilgilerin ortaya çıkışını temsil eder. Ayaklarda, ayak kemiklerinde sorunlar çıkabilir. Bu sabit yıldızın üzerinde olan Yeniay ve Dolunaylarda salgın hastalık artar. Covid mayıs sonuna kadar şiddetlenecektir.

Ülkemiz bu Dolunaydan kuvvetli etkiler alıyor. Ekonomik ve finans konuları ön plana çıkarken, Covid'in artışı, ölüm oranlarının yükseldiğine şahit olabiliriz. Akrep burcunun modern yöneticisi Plüto'nun durağan pozisyonu, krizleri, zorlu koşulları arttırırken, depremler tetiklenebilir. Bazı küçük ölçekli kurumların krizleri ve iflasları gündeme gelirken, halkın güvenliği, kadınlara şiddet, cinsel saldırılar, kısıtlamaların artışı söz konusu olabilir. Yeraltı kaynakları, madenler, gizli örgütler, gizlide kalmış aile sırlarının ortaya çıkması söz konusu olabilir.



Sağlıkta ise hormonlar ve üreme bölgeleriyle ilgili rahatsızlıklar, operasyonlar gündeme gelebilir. Olumlu yanı zararlı alışkanlıkları bırakabilir, beslenmenizi değiştirebilir, rejime başlayıp bundan güzel sonuçlar alabilir, detoks gibi bedeni arındırma yoluna gidebilirsiniz.

Akrep Dolunayı artık bir şeylerin sonuna gelindiğinin işaretçisi.

Bunca yoğun enerjiye sadece sakinlik diliyorum sevgili okurlar. Etkileyici ve dönüştürücü bir 15 gün.

Mutlu pazarlar.