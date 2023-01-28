27 Ocak-20 Şubat Venüs Balık burcunda: Havada aşk kokusu var!

Ekim 2022 yılında Mars retrosuyla başlayıp Merkür retrosuyla devam eden yorgun süreci sonlandırdık. Bu hafta itibarıyla daha da hızlanıyoruz, karmaşaları bitiriyoruz ve netleşiyoruz. Sevgi anlayışımızı, zevklerimizi, ilişkileri anlatan Venüs, artık Balık burcunda yüceldiği yerde ve rahatı yerinde.

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Gökyüzü yorumcusu Seyran Ataklı

Sevgi alacağız, sevgi vereceğiz. Venüs bu konumda bizlere bedenin ve ruhun ihtiyacı olan dinginliği hatırlatacak, teslimiyet duygusunu öne çıkartacak. Hayatımızdaki tüm tıkanıklıklar açılmaya başlayacak. Huzur ve sakinlik isteyeceğiz, kendimizi hassas ve duygusal hissedeceğiz.

20 Şubat'a kadar manevi konular öne çıkarken, sezgilerimiz kuvvetlenecek, rüyalarımız rehber olacak. Ruhsal konularda doyuma ulaşmak isteyeceğiz. Dua etmek, spiritüel eğitimler, manevi yerlere ziyaret etmek iyi gelecek, belki zaman zaman da kendimizle kalmak isteyeceğiz. Şüphesiz daha romantik olacağız, romantik teklifler alacağız ya da teklif bekleyeceğiz. Aşık, hayalperest, hülyalı bir dönemde olacağız. Güzel sözler duymak isteyecek ya da daha önce dile getiremediğimiz kelimeleri karşımızdakine rahatça aktarabileceğiz.

Venüs Balık seyahati olaylara merhametli bir bakış açısıyla bakmayı öğretir. Küskünler barışabilir, zeytin dalı uzatılabilir, tüm niyetler şifalanmaya açık olur. Diğer yandan hassasiyetin verdiği ruh haliyle alınganlıklar da artabilir. Deniz kenarı yerlere gitmek, dinlenmek isteyebilir, uykuya daha fazla ihtiyaç duyabiliriz. Yemeye, içmeye, keyfe düşkünlüğü arttırdığından tembelliğe yönelebiliriz.



Maddi konularda şanslar yakalayabilir, özellikle zorlu retro dönemlerini sonlandırmışken gereken motivasyonu içimizde hissedebiliriz. Güneş, yükselen, Ay ya da kişisel gezegenlerinde Balık, Akrep, Yengeç burçları olan kişiler için bereketli, Terazi ve Boğa burçları için kendilerini ortaya koyabilecekleri, beğenileceği, övgü alacakları bir dönem olacaktır.

“Ruh eşimi arıyorum” veya “Buldum” gibi itiraflarla karşılaşabilir ya da bunu siz sürpriz bir şekilde dile getirebilirsiniz. Sürpriz ilişkiler kapınızı çalabilir. Rüyalarınızın erkeği ya da kadını bir anda karşınıza çıkabilir. Yeni tanışmalar gerçekleşecek, başlayan ilişkiler ciddiyete gidecektir. Diğer yandan hayal dünyası genişleyeceğinden, platonik ilişkiler canlanabilir.

Kendini adamak, kurban rolü, problemleri görmezden gelmek, gerçeklerden kaçmak gibi etkiler negatif yanıdır. Denge her zaman sağlanmalı, gözümüze inen perde kalktığında durum hayal kırıklığı yaratmamalıdır.



Harcamalar artabilir, estetik, kişisel bakım, giyim, makyaj, güzellikle ilgili her türlü konu için destekleyici bir yerleşimdir. Özellikle 12-17 Şubat tarihleri arası Venüs'ün Neptün'le kavuşumu, yaratıcı konularla, sanatçılarla ilgili, fotoğraf, sinema, bale, resim, şiir, dans gibi her türlü çalışma başarı getirebilir. Sanatsal etkinliklere katılabilir, kendinize yeni hobiler bulabilir, hobilerinize daha fazla vakit ayırabilirsiniz. Doğada zaman geçirmek iyi gelecektir.

Empati ve anlayışın yükseldiği, koşulsuz sevginin hissedildiği tatlı günler. Temiz başlangıçların zamanı. Hem yaralarınızı sarın, hem şifa verin, hem kabule geçin. Bazen bırakmak en iyisidir unutmayın.

Mutlu haftalar.

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