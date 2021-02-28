27 Şubat Başak Dolunayı: Olduğu kadar olmadığı kader

Ay Başak, Güneş Balık burcunda karşı karşıya gelirken farkındalık anlamında bizi yenileyecektir.

Başak- Balık karşıtlığı mantıkla duygunun harmanlanması, aklın ve sezgilerin dansıdır.

Çok çalışacağımız, sorumluluklarımıza odaklanacağımız, bununla birlikte geleceğimizi planlayacağımız önemli bir 15 güne adım atıyoruz.

Eksiklerimizi tamamlayacağız. İlkbahar ekinoksuna yaklaşırken eski ve bıkkın enerjileri bir tarafa bırakıp yenilenme enerjisiyle donanacağız.

Bakış açısını değiştirmek bile bir yenilenmektir unutmayalım.

Artık denenmemişi deneme zamanındayız.

Dolunay haritasının yükselen burcunda İkizler olması ve Merkür'ün Kova burcu seyri iletişimin, değişik fikirlerin, eğitim alanında yeni kararların, bilginin, teknolojiyle ilgili konuların belirgin bir şekilde etki edeceğinin göstergesi olacaktır.

Rutinlerimizin, alışkanlıklarımızın gözden geçirilmesi, daha önce fark etmediğimiz ayrıntıların düzeltilmesi, bedensel olduğu kadar ruhsal sağlığımızı da iyileştirme sürecine başlayabiliriz.



İş hayatında, mesleğimizde, eğitimle ilgili konularda eksikleri detaylı bir şekilde ele alıp sonuç odaklı hareket edebiliriz. Çalışma koşullarında değiştirmek istediğimiz her konuyu eleyip yenileyebiliriz.

Başak burcu verimli olmaktır. Yeni eğitimlere başlamak, bilgimizi genişletmek adına adımlar atabiliriz. İşsizseniz ya da yeni iş arıyorsanız beklediğiniz haberler gelebilir. Sadece çalışanlar adına değil çalışmıyorsanız da günlük düzeninizi toparlayabilirsiniz.

Yeteneklerimizi geliştirmek ve yeteneği para kazanmaya döndürmek adına harekete geçebiliriz.

Harcamalarımızı düzenleyerek, bütçemizi gözden geçirerek, hesap kitap yaparak, kaynaklarımızı düzgün değerlendirebiliriz. “Muhasebe yapmak” Başak burcuyla ilgilidir ve finansal düzenlemeler adına büyük fayda sağlar.

Dolunayın ışığı hayatımızın her alanında mükemmeliyetçi ve bir parça takıntılı ruh hali içine sokabilir. Eh! Başak burcundan söz ediyorsak kuruntular, vesveseler ele geçirmek için hazır ol da bekleyebilir.

Oluruna bırakmak sözü önem taşısa da hayata geçirmesi zor olabilir. İşte bu noktada kaygılardan uzak durmaya çalışarak negatif enerjiyi büyütmeden mutluluğu yükseltmek adına çaba göstermek yerinde olacaktır.

Başak burcu emek ve sabrı temsil eder. Sabır gösterdiğiniz emek verdiğiniz her konuda güzel gelişmelerle karşılaşılabilir.

Sağlığımızın kıymeti ve önemi önümüzdeki 2 hafta daha da ortaya çıkacaktır. Kronik rahatsızlıkları tedavi ettirmek, check-up ve benzeri kontrollerin, tedavilerin sonucunda şifa içeren zamanlarda olduğumuzu belirtmek gerek. Sindirim sistemi, bağırsaklar ve ruhsal sağlığımıza dikkat etmemiz, bağışıklığımızı güçlendirmemiz gerektiğini söyleyebiliriz.

DİYET YAPMAK İSTEYENLERE GÜZEL HABER

Beslenme sistemini değiştirmek, detoks yapmak, zararlı alışkanlıklardan vazgeçmek için harika zamanlardayız. Evimize zaman ayırabilir, taşınabilir, dekorasyon değişiklikleri yapabiliriz.

Gayrimenkul, toprak, tarım, çiftçi, üretim, hizmet sektörü, sağlık sektörü ön planda olacaktır. Çalışanların hakları, memur, işçi, turizm, yeme içme sektöründe yeni gelişmeler ve kararlarla karşılaşabiliriz.

Ticaret, pazarlama, satış gibi meslek alanlarında değişime yeniliğe dair sistem değişikliği ortaya çıkabilir.

Başak Dolunayı yaşama düzen getirmek için tüm parlak ışığını yansıtacak. Emin olamadığımız, sürüncemedeki konuların ortaya çıkacağı, önümüzü göreceğimiz bir Dolunay olacak.

Tamam mı Devam mı şeklinde yön değişikliğine hazır olun.

Hayatımızı temize çekme, ayrıştırma, sadeleşme zamanındayız.

İleriye bakma zamanı…

19- 29 Şubat arasında doğan Balık

24 Ağustos- 3 Eylül arasında doğan Başak burçları

23 Kasım-3 Aralık arasında doğan Yay burçları

22- 31 Mayıs arasında doğan İkizler burçları Dolunay'dan daha belirgin etki alacaklar

Mutlu haftalar.