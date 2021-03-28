28 Mart Terazi Dolunayı: Aman! Huzurum kaçmasın

Dolunay tamamlanma zamanlarıdır ve yaptığınız girişimleri sonuçlarıyla yüzleştirir. Kuşkusuz Terazi burcunda meydana gelmesi ilişkilerimizde, ahenk ve denge arayışımızda, hak, hukuk, adalet konularıyla ilgili aydınlanma yaşatacaktır. Chiron destekli bir Dolunay dönüşüm ve krizleri ortaya çıkartır. Bu da yaralı her alanımızın iyileşmeye duyduğu ihtiyacı anlatacaktır.

Terazi burcu ben değil biz olmaktır. İlişki dediğimiz tanım sadece aşk ve duygusal anlamda değil, çocuğumuzla, ailemizle, arkadaşımızla, ortağımızla, kısaca hayatımızın her alanında karşılaştığımız ve iletişim halinde olduğumuz tüm ilişkileri kapsar. Dolunay “Gelecek planlarım neler?”, “Yaşamımdaki kişilerle mutlu muyum?” “Yoksa birbirimize karşı görevlerimizi bitirdik mi?” türü sorular sorduracaktır. Uzlaşma zorlaşacak, dengeler bozulacaktır.

Terazi Dolunayı mecburiyetle giden ilişkileri silkeler. “Huzurun kaçmasın diye mutsuzluğa gömülme” der. Problemli evliliklerdeki hataları iyice ortaya çıkartır. İkili ilişkilerde önemli kararlar alınabilir, ortaklık konuları yol ayrımlarına gidebilir. İlişkilerde kaçınılmaz krizler yaşanır. Paylaşımlar, alma verme dengemiz, hakkaniyet duygusu öne çıkarken, samimiyet konusunda terazinin kefeleri aşağı yukarı sallanabilir. Kısaca bu dönem kurduğumuz iletişimle zincir şeklinde birbirimize bağlanacağız diyebiliriz. Sağduyulu ve diplomatik davranışlar huzursuz enerjileri iyileştirebilir.



Haksızlığa uğradığımız konular, eşitlik ahlakı, iş birlikler ve ortaklıklar konusunda yüzleşmeler ve farkındalıklar katacaktır. Chiron acı ve şifa kapısıdır. An haritasında Yükselen Burcun Akrep olması, Güneş ve Venüs'ün an haritasına karşıtlığı, değiştirip dönüştürmek istediğimiz konularla, hatta hatalarımızla yüzleştirerek geride bırakılması gereken konuları da şifalandırmaya hizmet edecektir. Aşk ve duygusal hayatımızdaki derinlerdeki konuların su yüzüne çıkması bazı tamamlanma ve bitişleri de getirecektir. Kırdığınız ve kırıldığınız ilişkilerde affetme ve iyileşmeler yaşanabilir.

Hedefler, umutlar, hayallerimiz önümüzdeki 15 gün ön planda olacak. Bizleri destekleyecek insanlarla karşılaşabiliriz. Gökyüzündeki hava üçgeni (Satürn, Mars ve Ay) yeni hayalleri önümüze sunabilir. İletişim, sosyalleşme, haber trafiğimiz artacaktır. Tıpkı aşk, birliktelik ve evlilik gibi, kariyer ve meslek hayatında da değişimleri getirebilir. İyi gitmeyen bir işi bırakmak, ya da hayal ettiğiniz bir işi planlayıp başlamak dönüşüm enerjisiyle sürpriz bir şekilde ortaya çıkabilir. Uzun zamandır beklediğiniz projelere adım atmak konusunda şans sizden yana olabilir. Tutkuyla başlayan ilişkiler, yeni tanışmaları, yeni aşkları da gündeme getirecektir. Hamilelik haberleri bu dönem artabilir. Çocuklarımız, onların geleceği, hayalleri, eğitimleri de hayatlarımızda ön plana çıkacaktır. 4. Evdeki Jüpiter miras, gayrimenkul, aileden gelen yatırım kısaca maddi konuların paylaşımlarında pozitif gelişmeleri meydana getirebilir.

Kadın hakları toplumsal olarak Terazi Dolunay'ının en önemli konularından biri olarak karşımıza çıkabilir. Haksızlığa uğradığımız konular, eşitlik ahlakı, iş birlikler ve ortaklıklar konusunda yüzleşmeler ve farkındalıklar artacaktır. Hukuksal konularda, mahkeme, dava gibi sürüncemedeki yasal süreçlerde tamamlanmalar yaşanabilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN ZORLU BİR DOLUNAY

Ülkemiz açısından zorlu bir Dolunay olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye haritasının Mars'ının 7 derece Terazi olması ve Plüto açılarının sert etkileşimi toprak bütünlüğüne saldırıların olması, asker, ordu, güvenlik konularını öne çıkartabilir. Sınırlarda bazı krizler yaşanabilir. Ülkemizin liderleri, siyasetçileri, özellikle muhalefet partileriyle ilgili önemli gündemler ortaya çıkabilir. Kadınları ilgilendiren konularda zorlu hadiseler, haklar, hukuksal sorunlar yaşanabilir.

Sağlık konusunda cinsel bölgeler, bel bölgesi, böbrekler, baş bölgesi özellikle migren ve kas ağrıları önümüzdeki 15 gün artabilir. Bu dönem kendimizi dinlendirmeye özen gösterelim.

Güneş ve Ay karşıtlığı olayları idare ettiğiniz her konuyla yüzleştirecek, boş ver dediklerinizi boş veremeyeceğinizi fark ettirecektir.

Dolunay'ın hayırlar getirmesini dilerim.



26 Mart-1 Nisan arası doğan Koç

27 Haziran-5 Temmuz arası doğan Yengeç

26 Eylül-4 Ekim arası doğan Terazi

27 Aralık-2 Ocak arası doğan Oğlak burçları daha yoğun etli alacaklar.

Mutlu Pazarlar