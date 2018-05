28 Mayıs haftasının gökyüzü raporu

Hareketli bir haftaya giriş yapıyoruz. Hafta boyunca Yay burcunda meydana gelen Dolunay'ın etkileri ile geçecek. Bakalım enler listemizde neler var bu hafta? İşte ayrıntılar...

Haftaya Yay burcundaki Dolunay’ın etkileri ile başlıyoruz. Dolunay’da haftası gökyüzünde sert bir açı kalıbı olmadığından genel olarak yurt dışı işleri, eğitim, spor, yayıncılık, akademik işler ve de elimizdeki işleri büyütmek ve genişletmek için destekleyici etkiler altında olacağız. Özellikle kişisel gelişimle ilgili konulara daha çok eğilebiliriz, bu konularda araştırmalar yapabilir, seminer ve eğitimlere katılabiliriz.

– Özellikle başta Yay burcu olmak üzere bu Dolunay’dan diğer ateş grubu burçlarda oldukça olumlu etkiler altında olacaklar. Kısaca Yay, Koç, Aslan ve yükselen burcu bu olanlar.

– Bunun yanı sıra bu hafta iletişimi simgeleyen Merkür'de İkizler burcunda geçiş yapıyor. Merkür bu burçta yönetici pozisyonda olduğundan güçlü çalışacak demektir. Her türlü eğitim, bilgi paylaşımı, yeni elektronik ve iletişim gereçleri alma konusunda şanslı bir hafta da olacağız. Yazılı anlaşmalar, imza gerektiren her türlü iş içinde gayet uygun bir hafta. Merak ettiğiniz her konunun eğitimine de başlayabilirsiniz. Merkür'ün bu geçişi başka İkizler olmak üzere diğer tüm hava grubu burçlara Kova, Terazi ve yükselen burcu bu olanlar için destekleyici olacaktır.

– Yine bu hafta Venüs ile Jüpiter arasında da harika bir kontak olacak. Bu ikili finansal yatırımlar, estetikle ilgili konular ve en önemlisi aşk ile ilgili konularda güzel fırsatlara, şanslara işaret eder. Hafta boyunca maddi konularda rüzgar sizden yana esecek, yalnızlar için ise güzel ilişkilerin başlayabileceğine işaret etmekte. Özellikle Akrep, Yengeç, Balık, Oğlak, Boğa ve yükselen burcu bu olanları bu birinci dereceden olumlu etkileyecek.

– Akabinde Merkür ile Mars arasında da dinamik bir görünüm oluşacak. Hızlı karar verip, hızlı aksiyonlar almamıza yardım ederken hafta boyunca her türlü konuda çözüm odaklı yaklaşacağımıza işaret etmekte. Kardeşlerimizle ilgili, eğitimle ilgili, ticaretle ilgili konularda olası krizleri fırsatlara da dönüştürebiliriz.

– Ve Venüs ile Neptün arasında oluşacak olan romantik görünüm ile de sanatsal konulara ilgimiz artarken, romantik karşılaşmalar yaşamamız yüksek görünüyor. İlişkilerde sorunların sevgi ile çözülmesi, romantik ortamlar yaratmak, duygusal paylaşımlarında artması mümkün. Özellikle Balık ve yükselen Balık’lar için şahane bir etki olacak.