28 Ocak Aslan dolunayı: Huzur mu arıyorsun? Yok öyle bir şey

Aslan burcunda gerçekleşmesi ise dürtüsel ve güdüsel tüm davranışları ortaya çıkartacaktır. An haritasında Güneş- Jüpiter kavuşumu, Mars ve Uranüs'e sert etkiler gönderirken enerjisi yüksek bir dolunay yaşayacağız. Bu ‘olacak olan' neyse olayları büyütecektir. Düşüncesizce gireceğimiz kibirli ve havalı hareketler başımızı belaya sokarken, öfke problemleri, egosantrik davranışları ortaya çıkartabilir.

Biliyorsunuz özellikle Ocak ve Şubat aylarındaki stresli görünümlerden dolayı ekonomi ve deprem konusuna sıklıkla değiniyorum. Nisan ayına kadar riskler tam gaz devam ediyor. Finansal konular, bazı büyük şirketlerin iflasları, spekülatif piyasalar, altın, döviz gibi yatırımlara dair önemli iniş ve çıkışlar meydana gelebilir. Riskli bir dönem olduğundan ani hareketlerle kimilerine ciddi para kayıpları yaşatabilir.

Uranüs- Mars kavuşumu uçak kazalarını ortaya çıkartırken, dünya üzerinde tsunami, volkanik hareketler, deprem ve elbette toprak elementinden bahsediyorsak maden kazalarını gündeme getirebilir. Elektrik kesintileri ve elektronik aletler, teknolojik aksaklıklar, hava koşullarında değişimler, hortumlar, fırtınalar anlamında Uranüs elektriğini her alanda gösterebilir. Terör ve şiddet, göksel semboliklerin diliyle beklenmedik olaylarla ortaya çıkabilir.



Global olarak liderler, kraliyet ailesine mensup kişiler, ünlü sanatçıların haberleri, sağlık sorunları ve kayıpları da gündeme gelebilir. Bireysel anlamda ev içi sakarlıklara, trafikte kazalara dikkat etmek gerekiyor. Zor etkilerle başladığımız 2021 ruhsal anlamda kendimizi yorgun hissetmemize sebebiyet verecektir. Psikolojik rahatsızlıklar, uyku sorunları, özellikle Aslan dolunayının stresli açılarıyla dolaşım sistemi, kalp ve kardiyovasküler sorunlar, vertigo gibi nörolojik problemler, tansiyon gibi sağlık sorunlarına karşı dikkatli olmak gerekiyor. Sağlık ve şifayla.

AŞK İLİŞKİLERİNDE YÜZLEŞME ZAMANI

Dolunay anında Venüs ve Pluto gezegenlerinin kavuşumu önümüzdeki hafta aşk ve partner ilişkilerinde takıntılı davranışları, kontrol duygusunu yükseltecek; bağımlılık ve baskı yaratan manipülatif davranışları ortaya çıkartacaktır.

İlişkilerde öfke, kıskançlık ve abartılı tartışmalardan uzak durmak gerekiyor.

Bu kavuşum derindeki arzuların dışa vurumudur.

Karşımızdaki kişilerle güç savaşlarına girmeye açık bir dönemdir; zira kişilerdeki güç tutkusu artar. Krizlidir anlayacağınız.

Hedefe giderken tüm yollar mubah şeklinde gemiler yakılabilir, ancak bu çoğunlukla hüsran yaratacaktır.

Karşılıklı meydan okumalar ilişkileri yorabilir.

Özellikle gökyüzü böylesi sert tesirlerle doluyken hızlı başlayan yanlış ilişkiler aynı hızla sona erebilir.

Kısacası bu dönem gözünüzü hırs bürümesin.

Yavaş, sakin ve her daim istikrar… Bilmem anlatabildim mi?



1 haftada neler oldu?

Geçtiğimiz hafta pazar günkü yazımda 20 Ocak'ta Güneş'in Kova burcunda yolculuğuna başlamasıyla sert gezegen etkileşimlerini aktif hale getireceğini bu satırlarda paylaşmıştım. Gökyüzünün çatışan enerjileri yeryüzüne de çatışma şeklinde yansıyor. Uranüs ve Jüpiter birbirine meydan okurken, İtalya'da Etna yanardağının yeniden faaliyete geçmesi, İzmir'de gerçekleşen deprem, Irak'taki iki canlı bombanın patlaması, Endonezya'da 7.1 büyüklüğünde deprem, Madrid'de büyük patlamayı örnek gösterebiliriz.

Mutlu pazarlar.