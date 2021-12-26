29 Aralık 2021 – 11 Mayıs 2022 Jüpiter Balık burcunda: Dert bende derman sende

Geçtiğimiz 2 yıl gerek bireysel gerek toplumsal konularda zor dönemlerden geçtik, kimi zaman kaygı, kimi zaman korkuyla yoğrulduk. Etkiler geçmiş değil ancak 2021’i geride bırakmaya hazırlanırken, yeni yıla, yeni umut tohumları serpiştiriyoruz. Yazımın sonuna bırakmadan hepinizin yeni yılını kutluyor, 2022’nin sağlık, esenlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum.

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Jüpiter 29 Aralık Çarşamba günü kendi yönettiği, rahat ettiği, mutlu ve pozitif enerjiler gönderdiği Balık burcuna geçiyor.

Dedim ya umutlanıyoruz, hayal kuruyoruz, her şeyin iyi olacağını temenni ediyoruz. Biliyorsunuz aslında Jüpiter 14 Mayıs- 28 Temmuz tarihleri arasında bir fragman yapmıştı. Şimdi ise tam gaz ‘olduğu kadar, olmazsa kader' vurgusuyla, bizden büyük bir planın var olduğu ve bizim bu planın sadece küçük bir parçası olduğumuzu göstermeye hazırlanıyor. Teslimiyetin farkına varacağız. Sorumluluklarımızın bilincinde olduysak, hak yemediysek, yardım ve şefkat gösterdiysek karşılığını ve hediyelerini alacağımız bir döneme adım atacağız.

Bir önceki Balık burcu yolculuğu 2010-2011 yılları arasında gerçekleştiğinden sizi nasıl etkileyeceğini anlamanız için o dönemlere göz atmanız yerinde olabilir. Aynısı olmasa da benzer durumları yaşamınızda deneyimleyebilirsiniz.

Güzel şeyler çabuk biter misali, normalde 1 yıl süren Jüpiter transiti bu sefer hızlı bir şekilde 5 ayın sonunda es vererek Koç burcuna geçecek. Burada pembe bulutlar biraz dağılacak. Ardından 28 Ekim-20 Aralık tarihleri arasında yeniden Balık burcuna geçecek Jüpiter, bir parça Koç, bir parça Balık seyahatiyle dönemi tamamlayacak.



Balık burcu evrenseldir, kolektiftir. Psikolojik ve ruhsal anlamda derinleşmeyi, inanç ve şifalanmayı temsil eder. Destek ve şanslarla karşılaşmak bir yana, şansların gerçekten farkına vararak, karşımıza çıkan fırsatları iyi değerlendirmek gerektiğine vurgu yapacaktır. İnsanlara yardım ve şefkat enerjisi yükselecek, bereket artacaktır. Jüpiter büyüten ve genişletendir. Kendimizi ve olayları akışına bırakma konusunda yardım eder. Perşembe günüyle temsil edildiğinden bu günde edilen dua ve dilenen dileklerin yerini bulabileceği ifade edilir. Bu dönemde hisler yükselecek, rüyalar haberci olacaktır.

2022'de NORMALLEŞMEYE MERHABA

Özellikle Nisan ayında Jüpiter'in Neptün'le kavuşumu dünyaya ve insanlığa sağlık, tedavi ve şifa etkileri getirecektir. Zor geçirilen sonbahar, kış döneminin ardından Covid'le ilgili ilaçların, tedavilerin ilerlediğini deneyimleyebiliriz. Pandemi'nin artık bitişe doğru gittiğinin, normalleşme sürecinin yavaş ta olsa başlayacağını söyleyebiliriz.

Jüpiter Balık yolculuğu, maddi konumdan çok manevi değerlerin yükselmesidir. Hedeflerimizin, arzularımızın peşinden gidip, ideallerimizi gerçekleştirme gücüne sahip olacağız. Sonuçlanması gereken, bize hizmet vermeyen konuların dönüşümüyle ilgili tamamlanmalar yaşayacağız. Doğaya, hayvanlara, yardıma ihtiyaç duyan insanlara el uzatacağız, sevgi ve merhamet duygusunu yükselteceğiz.

Bir yandan sanatçıların, sanatın, yaratıcı işlerle uğraşanların büyük açılımlar yaşayacağını söylerken, diğer yandan ünlü kişilerin skandal haberleri büyük yankı uyandırabilir. Hastaneler, doktorlar, sağlık sistemi ve sağlık çalışanlarıyla ilgili düzenleme ve yenilikleri önümüzdeki dönemde çok konuşabiliriz. Pek çok yeni buluş, genetik bilim, uzay ve tıp alanı Jüpiter balık transitiyle hareketlenecektir. Sudan, denizlerden gelecek zararlar, sel ve tsunami benzeri olayların yaşanması da mümkün olabilir.



KANAL İSTANBUL’U ÇOK KONUŞACAĞIZ

Ülkemiz etkilerine bakacak olursak 9. ev konuları aktifleşerek, dini yerler, üniversiteler, öğretmenler, akademisyenler, kanunlar, yargı, avukatlar konularını öne çıkartacaktır. Önümüzdeki dönemde yeni yasal düzenlemeler gündeme gelebilir. Üniversite yöneticileri, rektörlük, üniversite öğrencileri ve ÖSYM sınavlarıyla ilgili yeni düzenlemeler öne çıkabilir. İktidar partisini ve belediyeleri zora sokacak gizli bilgilerin ortaya çıkması ve Kanal İstanbul'a dair karşı seslerin yükselmesi söz konusu olabilir.

Güneş, Ay, Yükselen burcu ayrıca Jüpiter'i Balık burcunda olanlar bu tarihlerde çeşitli şans ve fırsatlarla karşılaşabilir. Aynı şekilde Akrep ve Yengeç burçları içinde olumlu gelişmeler ortaya çıkabilir.

Jüpiter Balık transitinin bütünün en yüksek hayrına olmasını dileyerek yazımı bitirmek istiyorum.

Mutlu seneler..

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