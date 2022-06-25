29 Haziran Yengeç Yeniayı: Duygular fora arzular sel

29 Haziran sabah saat 05.50’de Yengeç burcunda Yeniayın ışığını karşılayacağız. Ekinoks döngüsüyle yaz mevsiminin başladığı Yengeç teması, duygusal hayatımız, kişisel güvenliğimiz, ailemiz, yuvamız, annemiz, aile büyüklerimiz konularını önümüzdeki 15 gün parlatacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Astrolog Seyran Ataklı



Köklerimiz, atalarımız, vatan, millet ve aidiyet kavramları öne çıkarken, bireysel olarak kendimizi bazen yalnız, bazen duygusal, bazen de hassas hissedeceğiz. Kimi zaman kırılgan, kimi zaman alıngan duygular benliğimizi ele geçirecek.

Yengeç sembolikleri çocuğumuza, ailemize karşı koruma, besleme, bakım duygularının yükseldiği, yakın çevremize karşı daha şefkatli, anlayışlı, yardımsever bir ruhta olacağımızın göstergesi..

12. evde meydana gelen bir Yeniay coşkuyu dışarıya çıkarmaz. İç dünyamıza döneceğimiz, kendimizle baş başa kalacağımız zamanları, yapmak istediklerimizi sorgulatacak konuları karşımıza çıkartır. Ailemizle daha fazla vakit geçirmek, geçmişi yad etmek isteyebiliriz. Ebeveynlerle daha önce dile gelmemiş konular konuşulabilir, gizlide kalmış konular ortaya çıkabilir. Bizim kontrolümüz dışında gelişen olaylarla karşılaşma potansiyelimiz yüksek olacaktır. Bu görünüm alacağımız kararları kimseye duyurmadan yapacağımızın göstergesi olabilir.

Gerçekleştiği ev sebebiyle sağlık konularının hassasiyet taşıdığını belirtmek gerekiyor. Ertelenmiş, ciddiye alınmayan sağlık sorunları nüksedebilir. Şikâyetler görmezden gelinmemeli, gerekli kontroller yapılmalıdır. Özellikle göğüslerle ilgili tetkikler ihmal edilmemelidir. Bulaşıcı hastalıklar, salgınlar, zehirlenmelerde artışlar yaşanabilir. Bağışıklık sistemine dikkat etmeli, doğru beslenmeye özen gösterilmelidir.



Kariyer planlarınızda bazı aksaklıklar, kandırılmalar ortaya çıkarken, verilen sözlerin tutulmadığına tanıklık edebilirsiniz.

İyi yönüyle bazı göksel semboliklerin kendi yöneticilerinde raks etmesiyle, hayatlardaki değişimin artık kalıcı olacağı bilinmelidir. Mars'ın Koç burcunda güçlü konumu ve Plüto karesi çürümüş, gitmeyen birliktelik ve evliklerin kopuşlarını karşımıza getirebilir. Zorunlu bitişler bu konumda gözü korkutmamalıdır. Çünkü Koç burcunda bir Mars, cesaret ve umut konusunda destek sağlayacaktır.

Ayak seslerini hissettiğiniz, ufak nüanslarla başlayan değişimin 25 Ekim – 8 Kasım tarihindeki tutulmalarla iyice belirginleştiğini görebilirsiniz. Mayıs tutulma döngüsü gibi farkındalık, bırakma, dönüşüm enerjilerinin devamında Ekim-Kasım ayları oldukça önem taşıyacaktır.

Yeni ay neticede yeni başlangıçlara işaret eder. İlişkilerde, kaynakları arttırma, iş arama ve bulma, ailenin gelirlerine ait alanlarda yenilikler meydana gelebilir. Meslek hayatında ciddi değişimler, kurumsal hayatta çalışan bir kişinin kendi işini kurma konusundaki radikal adımları ortaya çıkabilir. Yengeç burcu yuvadır ve kimilerinin hayatında hamilelik, doğum, ailenin genişlemesi gibi konuları öne çıkartabilir. Taşınabilir, yer, şehir, ülke değiştirebilirsiniz.



Global olarak hava muhalefetleri, bazı yerlerde aşırı yağışlar, seller, aşırı yağışlar nedeniyle bazı gıdaların zarar görmesi ve gıda fiyatlarına uygulanacak zamlar gündeme yerleşebilir. Maddi konularda krizler, emlak sektöründe artış, para piyasalarındaki karışıklıklar sürecektir. AkrepBoğa aksıyla yıl genelinde sık olarak tekrarladığım dünyada yaşanan ekonomik sistemdeki zorlu sürecin devam edeceğidir. Söylenebilecek tek şey sağlam adımlar atmak, riskli yönergelerden kaçınmaktır.

Ülkemizin de 12.evinde meydana gelen Yeniay hastaneler, hapishaneler, sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri yürürlüğe sokabilir. Bazı tutukluların affı gündeme gelebilir. Memurların, işçilerin hak arayışları, seslerinin yükselmesi, işsizlik oranlarındaki artış ve buna bağlı grevlerle karşılaşabilir. İnsanların kazandığı parayla, mecburi ihtiyaç alımı arasındaki dengesizlik yorabilir.

Yengeç yeniayı gizli saklı her konuya ışık tutmak konusunda yüzleştirici ve özgürleştirici..

Sevdiklerinizin, ailenizin yanında vakit geçirin, huzura önem verin.

Yeniayın hayırlar getirmesini dilerim.

İlginizi Çekebilir 21 Haziran - 22 Temmuz Güneş Yengeç burcunda: Kalbinde ne saklı?