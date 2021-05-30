29 Mayıs – 24 Haziran Merkür Retrosu: Anlamadım, ne dedin?

Otobüsü kaçırır nedeni Merkür retrosu, valizini unutur nedeni Merkür retrosu, eski sevgilisi döner nedeni Merkür retrosu.

Annem bile evde elektronik aleti bozulursa yenisinin alınmayacağının bilincinde.

Listeyi böyle uzatabiliriz.

Her retro'da yazdığım gibi bilgiyi yinelemekte fayda var. Bir gezegenin geri gitmesi fiziki anlamda geri gitmesi demek değil. Hızı yavaşladığından dünyadan bakıldığında geri gidiyormuş gibi algılanıyor. Öyle korkacak bir durum da vadetmiyor. Merkür iletişimimizi, karşımızdakiyle kurduğumuz sözlü yazılı iletişimi, düşünce ve fikirlerimizi temsil ettiğinden bu konudaki kararsızlıkları, yanlış anlaşılmaları kısaca aksaklıkları ortaya döküyor.

İkizler burcunda yani Merkür yöneticisi olduğu burçta geri giderken “Çok bilen çok yanılır” sözünü hatırlatıyor. Bu dönem bilgi kirliliğine, dedikodulara, yalan haberlere karşı temkinli olunmalı. Mesela reklamlarda gördüğün o parlak ürünlere hemen atlanılmamalı. Bir bakmışsın fos!

Özellikle konut alım satımına karşı dikkatli olunmalı.



Aşk meşk ilişkileri de öyle. Hayatımın aşkını buldum deyip sonra pişman olma. Bir anda sevdim deyip sonra soğuma!

Teknolojik aletler, dijital güvenlik, sosyal medya hesapları, bankacılık işlemleri, mailler, mesajlara dikkat etmek gerekiyor. Gökyüzü kime ne yazdın, iki kere kontrole davet ediyor. İnternet hesaplarını yedeklemek, önemli bilgileri saklamak konusu önem arz ediyor. Bilgi hırsızlıkları bu süreçte oldukça önemli.

Geçmişi sıkça konuşacağız. Eskiyle şimdiyi kıyaslayacağız.

Merkür retrosu yarım kalmış işlerin tamamlanmasıdır. Yeniye başlamaktansa tamamlanmamışı önünüze getirecektir. Kimi zaman uğruna mücadele ettiğiniz şeylerin toparlanmasıdır. Yeniye adım atma ama düşün, taşın, planla demektir.

Geçmişte prim vermediğiniz, kaçırdım dediğiniz fırsatların ayağınıza gelmesidir. Geride bıraktığınız sevgilinin geri dönmesidir. Sorunların kimi zaman çözümüdür. Ancak tamamlanmalı ve eskiye yol verilmelidir. Kimi zaman yarım kalmış, bitmemiş, eksik kalmış bir ilişkinin yeniden denenmesidir de. Maksat önceden başlamış olmak. Eski arkadaşlarla karşılaşılır, yıllardır konuşmadığınız bir dostun sesi kulağınızda çınlayıverir.



Tüm elektronik aletlerde bozulmalar yaşanması retronun olmazsa olmazıdır. Seyahat konularında aksaklıklar, bankalar, faiz, para piyasalarıyla ilgili dalgalanmalar, iş ve kariyer konusunda ertelenmeler, başvurunuz varsa evraklarda eksikler, sunum, tanıtımlarda zorluklar söz konusu olabilir. Önemli görüşmeleriniz varsa tekrar tekrar üzerinden geçmek yerinde olacaktır. Evet “yeniye başlamayın, imza atmayın, anlaşma yapmayın” diyoruz ama bir sözleşmeyi imzalamaktan başka çareniz yoksa da bilirkişiden yardım almak yerinde olacaktır.

Özellikle kardeşler, yakın arkadaşlarla ilgili iletişimsel sorunlar çıkabilir, çıkan sorunlar kaçmadan, oturup konuşarak çözülmelidir. Kafanda yarattığınla karşına gelen arasında farklar yaşanabilir. Hayal kırıklığına mahal vermemek gerek.

İkizler burcu Merkür'ün yönetiminde olduğundan bu süredeki Merkür retrosunun etkileri çok kuvvetli bir şekilde ortaya çıkacak.

“İleri yol almak için geride düğümünü çözemediğin hiçbir şey bırakma” diyor gökyüzü. Ertelenmiş ne varsa ele alma zamanı. Bir de kafa karışıklıkları yoğun olacağından bedeni ve ruhu elden geldiğince dinlendirmek gerek.

Mutlu haftalar

