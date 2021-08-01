29 Temmuz – 15 Eylül Mars Başak burcunda: Nazar etme ne olur, çalış senin de olur

Kova Dolunay’ını arkamızdan bırakmış, Aslan Yeniay’ına doğru gidiyorken gezegenlerin birbirleriyle yaptıkları düello Ağustos’a sert bir başlangıç yaptırıyor. Mars’ın Uranüs- Satürn karesini tetikleyip ardından Plüto ile yaptığı 150’lik sert açı ülkemizin dört bir yanında meydana gelen yangınlarla ortalığı kasıp kavurdu.

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Merkür ve Güneş ‘in Aslan burcunda yolculuğu devam ederken ‘ben' teması, kendi isteklerimizi dayatma arzumuz, biraz kibir ve üstten bakan tavır öne çıkıyor. Empati yapmaktan uzak bireysel tavır ve egosantrik enerjiler ortaya çıkmışken 8 Ağustos'a kadar gökyüzü kritik bir dönemi önümüze getirecek.

Hafta boyu bu ikilinin Satürn ‘e yapacağı karşıt açı bize bazı engelleri, kısıtlanmayı hatırlatacak. Kendimizi silkelemek ve sorumluluk bilincini yeniden kavramamız gerekecek. Hafta başı itibariyle irademizi kullanmakta zorlanabiliriz. Yaşamımıza dair konularda gerçeklerle yüzleştiğimiz, kendimizle yüzleştiğimiz bir dönem olacak bu. Satürn- Merkür karşıtlığı baskılanmak, köşeye sıkıştırılmak, zorlanmak temalarını anlatır. Depresyon açısıdır kısacası. Karamsar ve negatif düşünmeye meyledebiliriz. Uranüs'ün de bu açı kalıbına dahil olması hayatın içinde büyümek gerektiğini, çocukluğu bırakıp yetişkin olmayı gösterecektir. Bildik yolları değil, yolumuzu yenilememiz gerektiğini hatırlatacaktır.

Hafta boyu fevri hareket ve konuşmalarda bulunabilir, isyan enerjisine bürünebiliriz. Beklenmedik şaşırtıcı toplumsal olaylar yaşanabilir. Liderler ve söylemleri, global olarak halk hareketleri, para piyasalarında dalgalı ve ani hareketlenme söz konusu olabilir. Riskli davranışlara temkinle yaklaşalım.



2021 yılı boyunca farkındaysanız dilimizden, kalemimizden eksik etmediğimiz şey “Dönüşüm.” Fakat bu değişim öyle yumuşak değil, engellerle zaman zaman da zorlanarak evrileceğimiz bir dönüşüm. Ve bugünden yarına değil önümüzdeki yılın ortalarına karşı devam eden bir süreç bu. Kimilerinin iş ve mesleki konuları, kimilerinin maddi kaynakları, kimilerinin evlilik yaşantısı… Yeniye cesaretle başlangıç yapabilecek miyiz? Dümeni kırabilecek miyiz bunu göreceğiz.

Gelelim Mars Başak transitine…

Mars eylemimiz, kişisel gücümüz, doğum haritamız süvarisidir. Rekabet enerjisini tetikler, hayatta kalma, yaşama, savaşma güdümüzün temsilidir. Hangi burca geçtiyse o burcun özelliklerini kendi temsil ettiği yönüyle gösterir.

Mars Başak burcunda 15 Eylül'e kadar mantığımızla hareket etmemizi, düşünüp taşınıp öyle adım atmamızı daha az risk daha çok emek mantığıyla hareket edeceğimizi gösterecektir. Düzene girmek istediğimiz, günlük rutinlerimizi düzenlediğimiz, yaşamımızı organize ettiğimiz bir dönem içinde olacağız. Sağlığımız, kontrollerimiz, kronik rahatsızlıkların tedavileri, beslenmemiz, sporumuz, hareket kabiliyetimize karşı daha özenle yaklaşacağız. Geçtiğimiz 2 ay boyunca harcamaları abartan, lüks ve gösteriş ihtiyacını geride bırakarak, hesap kitap yapacak, bütçemizi önümüze koyup ne kazandık ne harcadık konusunu değerlendireceğiz.

Çok çalışacak, yorulacak, zaman da angarya işlerle uğraşacağız. Yeni başvurular, anlaşmalar, sözleşmeler, iş değişimleri, gayrimenkul, toprak alım satımları 15 Eylül'e kadar gündemimizde yer alabilir.



Tabii ki gölge yanlarını da belirtmeden geçmeyelim. Mükemmel olacağım derken yorgun düşmeyelim, eleştirinin dozunu kalp kırmamak adına frenleyelim. Kontrol takıntısı, kusur bulma, bu kusurları görerek kendini ve karşıdakini yiyip bitirme gibi etkilere dikkat edelim.

Meslek hayatımızın, çalışma düzenimizin önemi, iş projelerimizin gündeme gelmesi bizi yazın rehavetini üzerimizden atarak sorumluluklarımızla baş başa geleceğimizi gösterecektir. Başak burcu hizmet sektörü ve sağlık sektörüdür. Covid vakalarında artışlar görülebilir.

Bağırsaklar, sindirim sistemi, psikolojik sorunlar, anksiyete, depresyon gibi etkiler artabilir.

Üretken olacağız ve becerikli. Sorunları çözmek konusunda yaratıcı olacağız. El becerileri ve yetenekleri olanlar için çok şanslı bir süreç.

Bol bol doğada vakit geçirelim, imkân varsa toprakla uğraşalım, bedenimizi ve zihnimizi dinlendirelim…

Mutlu haftalar.

