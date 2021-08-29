30 Ağustos – 6 Kasım Merkür Terazi burcunda: Tatlı dillim güler yüzlüm

Yarın saat 08.10 ‘da iletişimin, bilginin, haberleşmenin gezegeni Merkür’ün Terazi burcuna geçişiyle önemli bir gökyüzü transitine daha adım atıyoruz. Neden önemli, yılın son Merkür retrosuna doğru geri sayıma başlıyoruz.

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30 Ağustos- 26 Eylül düz seyrinde devam edecek Merkür,

27 Eylül- 18 Ekim arası retro yaparak, bitiminde de 6 Kasım’a kadar yeniden düz seyriyle Terazi burcu yolculuğuna devam edecek.

Kafalar karışmasın. Retro vakti geldiğinde tüm tarih ve ayrıntıları sizlerle bu satırlarda paylaşacağım. Ancak belirtmekte yarar var ki, tüm ilişkilerimize ve iletişimimize dair, eski konuların evrilip çevrilip yakamıza yapışması dahil bir dolu aksaklıkla baş etmek zorunda kalacağız. Süreç uzun..

Şimdilik işin olumlu yanlarını ele alalım. Merkür zihnimizin, kelimelerimizin temsilcisiyken Terazi burcu geçişiyle bizi ilişkilerde uyum ve ahenk aramaya yoğunlaştıracak. Merkür Terazi burcunda hava elementinin öncüsü pozisyonundadır ve sıkıntılı değildir. Farklı bakış açıları ortaya çıkartarak anlaşmazlıkları ve sorunları bir anda çözebilir. Diplomasiden, uzlaşmaktan yana olmayı sağlar.



Havai ve uçarı değil, akılcı mantıklı, güvenilir adımlar atmak ister.

Bu dönem açık fikirli olacak, yaşama ve isteklerimize geniş bir pencereden bakarak, ılımlı kararlar almaya çalışacağız. Karar demişken söz konusu terazinin kefeleri olacağı için kararsızlıklar da zaman zaman peşimizi bırakmayacak. İkilemler arasında kalacağız. Ancak dengemizi bulmak, yaşamımızda yapmak istediklerimizi düzene oturtmak, hedefleri ve ilişkileri yoluna koymak önem taşıyacak.

Terazi burcu Venüs yönetiminde güzelliği temsil eder. Bakış açımızı güzelleştireceğimiz, çevremizi güzelleştirmek isteyeceğimiz, aşk ve romantik duyguların öne çıkacağı bir dönem olacak. Sosyal çevremizle, arkadaşlarımızla vakit geçirmek, ortak paylaşımlara yönelmek, ilişkiler, ortaklıklar, dostluklar, beraberlikler kısaca karşımızdaki dediğimiz, muhatabımız dediğimiz her türlü ikili ilişki gündemimizde olacak.

Yeni ortaklık kararları, evlilik planları, ticari girişimler, anlaşmalar, sözleşmeler yeni imzalar öne çıkarken, birlik beraberlik içinde hareket etmek isteyebiliriz. Terazi burcu “biz” demektir. Karşımızdaki kişiye duyduğumuz empati yeteneği öne çıkar. Adalet, hak, hukuk, diplomasi, uluslararası ilişkiler, muhalefet partisi ve yetkilileri bu dönem oldukça yoğun bir şekilde gündeme gelecektir. Sanat dünyası, estetik ve güzellik sektörü, yaratıcılık içeren meslekler, organizasyonlar öne çıkarken, kadın hakları için verilen mücadele artabilir.



Bu hafta etkinleşecek Mars -Neptün karşıtlığına da dikkat çekmek gerekiyor. Cuma gününe kadar içsel gücümüzü ele almamız zorlaşabilir. Enerjimiz düşebilir, kararsızlıklar yaşayabilir, depresif bir ruh hali içerisinde hissedebiliriz. Neptün açıları genellikle sisli ve pusludur. Netleşmeleri engeller ve belirsizliğe yol açar. Hafta boyu bağımlılıklar artabilir, kanma, kandırılma, aldanma ve aldatılma temaları gündeme gelebilir. Hayal kırıklıkları, beklediğiniz konuların gerçekleşmemesi derin içe dönüşlere sebebiyet verebilir.

Sağlıkta ilaç, besin, sudan gelebilecek zehirlenmeler, alerjiler, sindirim sisteminde hassasiyetlere dikkat etmek gerekiyor. Önemli ve gerekli bir durum olmadığı müddetçe estetik ya da olsun bitsin denilen ameliyatlardan hafta boyu kaçınalım.

Kazalara, özellikle trafikte hıza karşı gökyüzü uyarıyor.

Mutlu bir hafta dilerim..