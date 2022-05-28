30 Mayıs İkizler Yeniayı: Dürüstlük pahalı bir mülk

30 Mayıs saat 14.30’da İkizler burcunun 9 Yeniay doğuyor. Tutulmalar çoğu kişiyi önemli yol ayrımlarına getirmişken, hemen ardından gelen ilk Yeniay, tutulma hattının dönüştürücü etkisini ortaya çıkartacak.

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Astrolog Seyran Ataklı



Yaşamlarımızda netleştirmek gereken konular adına İkizler Yeniayı oldukça önem taşıyor. Yeni girişimlere, harekete geçmeye, ortaya çıkan değişimlere ayak uydurmak anlamında gökyüzü kolaylık sağlayacak. Merkür'ün Yeniayın yöneticisi olarak etkin rolüne kulak vermeli.

Merkür'ün Yeniay anında 26 Boğa burcunda retro hareketi 19 Kasım 2021 ve 16 Mayıs 2022 Ay tutulmasını da tetiklediğinden bilgi paylaşımında tıkanıklıkları, sorumluluk ve maddi manevi yükümlülükleri karşımıza getirebilir. Bitmesi, tamamlanması gereken konuların devam etmesi mümkün.

Retronun kıymetini bilip eksik gedik, yarım kalmış konuları gözden geçirip, atacağınız adımları yeniden ele alın ve seçimlerinizi akıl ve kalp süzgecinden doğru geçirin. Bu bazen kolay olmayabilir. Ancak değişim kabul edilirse geçişler kolaylaşabilir. İç sesinizi dinlemek işe yarayacaktır. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa kendinize zaman verin. Tekrar eden olumsuz düşünceleriniz varsa takıntı ve vesveselerden uzak durmaya çalışın. Zihninizi oradan oraya savrulan düşüncelerden ayırmaya çalışın.

Hayatınızda bazı kişilerle daha akılcı davranarak yollarınızı ayırabilirsiniz. Bu hem ikili ilişkilerde, hem ticari konularda hemen harekete geçmektense tüm koşulları sakince ele almak gerektiğine işaret eder. Yol ayrımında hissediyorsanız yaşamınızda bundan sonraki yeni yapılandırma için kolaylık verecektir. Ham meyvenin olgunlaşması gibi, düşünce ve eylemlerimizde sakince hareket etmek yarar sağlayacaktır.



Doğada vakit geçirmek, uzun yürüyüşler yapmak, zihni zora sokacak düşüncelerden uzaklaşmak için manevi şifalanma yolları enerjiyi yükseltebilir.

6 Haziran sonrasında tıkanmış, durmuş işlerin hareket kazandığına şahit olacağız. Yeni şeyler öğrenmek, seyahatlere çıkmak, çevremizle bilgi akışınızı zenginleştirmek isteyeceğiz.

9.evde meydana gelen Yeniay, uluslararası temaları, uzakları, yurtdışı bağlantılı konuları, üniversiteler, akademik eğitimler, deniz ve hava yolculukları, turizm alanını hareketlendirecektir. Sınavlar, öğrenciler, eğitim- öğretim alanında yenilikler, bireysel yaşamınızda okul değişimi, yeni kurslar, bunlara bağlı araştırmalar, bilgi alma gibi temalar öne çıkacaktır.

Başlangıca hazırlık gibi düşünebiliriz. Uluslararası davalar, adalet, hukuk, mahkeme sistemi gündeme gelebilir, sosyal medya alanında yasal düzenlemeler öne çıkabilir. Merkür Boğa burcunda retro yaptığı için para alışverişleri, banka, borsa alanında aksaklıklar yaşanabilir.

Mars ve Jüpiter Koç burcu kavuşumu Yeniayın en güzel açısı. Umut vadeden etkisiyle çok kıymetli. Kendi burcunda olan Mars ele atılan her konunun başarı getireceğini anlatıyor. Fırsatları hem kendiniz yaratabilir, hem de yeni fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sabırsız olabilir, risk alabilir, cesur olabilir, kendi isteklerimiz gerçekleşsin derken mücadele edebiliriz. Koç sembolikleri hız isterken, ben Merkür'ün retro ve akabindeki durağan pozisyonundan ötürü “yavaşlamak” gerektiğinin altını önemle çiziyorum.



Gökyüzü Merkür retrosu ve Satürn Ay düğümleri karesiyle sabırla hareket etmek ve olasılıkları iyi düşünmek gerektiğine işaret ediyor. Zihnimiz hiç durmadan çalışabilir, detaylarda boğulabiliriz ancak retro Merkür ileriye gitmeden önce var olan düzeni, eksikleri, düşünceleri toparlamak çağırıyor.

Koç enerjisi Yeniaya etki eden Kraliyet yıldızı Aldebaran Mars karakterinde olup meydana gelen her durum ve olayın ardından yeni olana adapte olmakta yarar sağlayabilir. Karmik anlaşmalara işaret eder. Ticaret yıldızıdır ve ticari konularda başarı getirebilir. Aldebaran onurlu olmak, dürüstlük ister ve yalan dolan işler, para paylaşımlarda hile ve hak yemekle ilgili alanda cezalar sunabilir. Global olarak liderin söylemlerinde ne yalan ne doğru ortaya dökülebilir. Halk isyanları artabilir.

Kronik sağlık sorunları tetiklenebilir. Gözler, kulaklar, baş bölgesi, akciğerler, bağışıklık sistemiyle ilgili hassasiyetler öne gelebilir. Yüz estetikleri artabilir.

Önümüzdeki 15 gün çözüm yolu ve sorumluluk bilinciyle hareket edelim, hiçbir konuda acele davranmayalım.

Yeniayın hayırlar getirmesini dilerim.

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