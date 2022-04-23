30 Nisan Güneş tutulması: 2022 asıl şimdi başlıyor!

30 Nisan’da saat 23.27’de 2022’nin ilk Güneş tutulmasını karşılayacağız. Yılın ilk Güneş tutulması önümüzdeki 6 ayı önemli ölçüde etkilerken, Akrep- Boğa aksında yaşanacak tutulmalar 2023 yılının sonbaharına kadar devam edecek. Güneş tutulması Antarktika, Güney Amerika, Pasifik okyanusundan izlenirken, ülkemizden izlenemeyecek.

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Astrolog Seyran Ataklı

Boğa burcu temasıyla 2022 boyunca ana konumuz para ve kaynaklarımız. Global bağlamda ekonomi..

Bireysel olarak sağlam olanı, güven vereni tercih edeceğiz. Bizim için kalıcı olanın peşinden gitmek isteyecek, yaşamlarımızı yeniden yapılandıracağız. Yeteneklerimizi fark edecek, ortaya koymak isteyeceğiz.

Uranüs etkisiyle hızlı ve sürprizli olaylar tetiklenecek. Dünya üzerinde durum farklı. Hem dünyada hem ülkemizdeki ekonomik sistemde gelişmeler, krizler, Rusya-Amerika arasındaki restleşmeler devam edecek. Havanın yumuşayacağını düşünmüyorum, sonbahar itibariyle daha da sertleşebilir.



Para birimleriyle ilgili dönüşümlerle karşılaşabiliriz. Üretim, tarım, ziraat, toprak, para piyasalarıyla ilgili dengesizlikler meydana gelebilir. Gıda fiyatlarındaki artış, zamlar beli bükebilir, bankacılık sisteminde koşullar yenilenebilir, değişebilir. Uranüs volkanik patlama ve toprak hareketlerini şiddetlendirebilir. Özellikle Tutulmanın gözlemlendiği yerlerde depremler meydana gelebilir.

Tutulmada 27 Yay burcu yükselirken, Acumen sabit yıldızıyla birleşimi ülkemizde liderlerin söz düellosu, seçim sinyalleri, muhalefet partilerinin öne çıkışı, meclis, hukuk, adalet ve yasalarla ilgili gelişmeleri ortaya çıkartacaktır. Acumen ikiz nebuladan biridir ve taraflar arasındaki kutuplaşma temasını arttırır. Büyük şirketlerin iflasları, küçük ölçekli şirketlerin kepenk indirmesi söz konusu olabilir. Cezaevindeki gazetecilerin, tutukluların serbest kalması yankı uyandırabilir.



Yavaş giden işler hızlanacak. Kuzey Ay düğümü yönündeki tutulma kendimizi maddi manevi güvende hissetme ihtiyacını, maddi koşullarımızı düzenleme, bütçe planlaması yapma, harcamaları masaya yatırma zorunluluğunu gündeme getirecek. Anne, baba sorumlulukları bu dönem artabilir. Büyük fırsatlarla karşılaşırken bile, riskten uzak kalmak gerekiyor. Bugünden yarına değil etkilerin 6 aya kadar yayıldığının bir kez daha altını çizelim.

Venüs- Jüpiter- Neptün Balık burcunda kavuşumu büyük şanslar anlamına gelebileceği gibi ilahi yardımları üzerimizde hissedeceğiz. Haberci rüyalar göreceğiz, sezgilerimiz yüksek, ruhsal iyileşmeler yaşayacağız, şifalanacağız.

Bu hafta yükselen burç etkilerine ayrıntılı olarak yer veriyorum. Haftaya Güneş tutulmasının genel etkilerine devam edeceğiz.

Mutlu haftalar…

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