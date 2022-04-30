30 Nisan Güneş tutulması: Kökten değişime hazır olun

Dün gece saatlerinde meydana gelen Güneş tutulması bireysel ve toplumsal anlamda kadersel etkileri ortaya çıkartırken dönüm noktası şeklinde keskin bitiş ve başlangıçlarla olayları tetikleyecek. Olan ya da olacak ne varsa bugünden yarına değil, 6 ay- 1 sene arasında yoğun şekilde etkilerini hissedeceğimizi yineleyelim.

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Astrolog Seyran Ataklı

Ay Güneş'le Dünyanın arasına girdiğinde Güneş'in ışığı an olarak kesilir. Bu dünya düzeninde bir şeylerin değişeceğinin sinyalleridir. Güneş ve Ay tutulmaları kontrolün sizde olmadığını kadersel planın devrede olduğunu hatırlatan gökyüzü olaylarıdır.

Uranüs devrede “Olmaz olmaz deme” tadında ani, sürprizli, beklenmedik olaylarla değişime itmeye hazır. Değişim deyince üzerimizde uyandırdığı korku hasıraltı edilmeli.

İlla ki olumsuza yorulmamalı, ileriye, daha iyiye taşıyabilir şeklinde düşünülmeli.. 119 Saros ailesine ait parçalı tutulmanın benzeri 19 Nisan 2004 yılında gerçekleşti. Aynı olmasa da dünyada ve ülkemizde yaşanan olayların benzerlerini deneyimlemek mümkün.

Boğa burcu tutulması kaynakları korumak, fazlalaştırmak, parayı biriktirmek, bütçe hesabı yapmak gibi etkilerle bireysel hayatlarımıza vurgu yapacak. Maddi güvence arayışı isterken hayal kırıklığı getirebilir. Şanslı etkilere sahip kişiler için yeni yatırım imkânları, arazi, ev alım satımı yapmak mümkün olacaktır. Tarım, toprak, gayrimenkul konuları öne çıkarken, gıda fiyatlarına gelecek zamlarla halkın gelecek kaygısı artabilir. Doğanın değişimidir Boğa burcu.

Toprak hareketleri artacaktır. Dünya üzerinde orta ve büyük şiddette depremler yaşanabilir. Tutulmada Yay burcu yükseldiğinden global olarak terör eylemleri meydana gelebilir. Tutulma anında Venüs- Jüpiter kavuşumu resmi bir parça yumuşatarak özellikle Yengeç ve Akrep burçlarında gezegenleri olanlar için çeşitli şansları, kısmetleri, yeni projeleri, tutkulu aşk ilişkilerini gündeme getirebilir.



Hayatımızda neyin yolunda gitmediğini hissediyorsak bunu halının altına süpürmemeli, dönüştürmeli, cesaretle ele almalıyız. Hayatlarımızda artık kalıcı ve sağlam olana kucak açacağız. Karşılaşılan zorluklar karşısında pes edip vazgeçmemeliyiz.

Ay düğümleri de AkrepBoğa hattındayken finans piyasalarında dengesizlikler, ekonomik krize bağlı halk ayaklanmaları, borsada krizler, bazı bankaların iflasları, şirket iflasları, kripto paranın artık hayatımıza iyice girmesiyle adaptasyon krizleri yaşanacağını söylemek mümkün.

Büyükbaş hayvanlardan gelebilecek salgının ortaya çıkışı, et üretiminde sıkıntı ve buna bağlı yapay et üretimi yaygınlaşabilir.

Özellikle tutulmanın görüldüğü yerlerde deprem, volkanik patlamalar, büyük tsunamiler görülebilir. Rusya- Ukrayna savaşına dair barış sinyalleri verilse de 2023 Ocak dönemine kadar sular durulmayabilir. Hava muhalefetleri, büyük uçak kazaları meydana gelebilir.

5-15 derece Akrep- BoğaAslan ve Kova burçlarında Güneş, Ay, Yükselen ya da kişisel gezegenleri olanlar için yoğun duygusallık, ruhsal büyüme, yukarıda saydığımız dönüşüm ateşi tetiklenebilir.

Türkiye'nin Güneşine karşıt bir tutulma erken seçim sinyallerini hızlandırırken, mecliste yeni yasalar, halkın ekonomik koşullarına karşı gelecek kaygısı, muhalefet- iktidar partisi liderlerinin önemli açıklamaları, tartışmaları, eğlence ve sanat sektörüyle ilgili koşulların yeniden düzenlenmesi, gergin koşulları ortaya çıkartabilir.

Tutulmalar karmik ödül ve imtihanlardır. Sorumluluğunu bilen, işini ciddiyetle ele alan, sebat edenin ödülü layık olana gelecektir.



119 SAROS DÖNGÜSÜNE AİT PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASININ YAŞANDIĞI 19 NİSAN 2004 YILINDA YAŞANAN OLAYLAR!

* 11 Mart 2004: İspanya’nın başkenti Madrid’de banliyö tren ağına karşı gerçekleştirilen saldırılar sonucunda 192 kişi öldü, 2050 kişi yaralandı.

* 22 Nisan 2004: Kuzey Kore’de iki tren çarpıştı: 150 kişi öldü.

* 24 Nisan 2004: Kıbrıs’ta referandum oldu.

* 1 Mayıs 2004: Avrupa Birliği, Polonya, Slovenya, Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya, Letonya, Malta ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni saflarına katarak 25 ülkeye ulaştı.

* 21 Mayıs 2004: Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa değişikliğini onayladı ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı.

* 1 Temmuz 2004: Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin mahkemeye çıkarıldı. Kendisini yargılamak için kurulan özel mahkeme, Saddam Hüseyin'e 7 suçlama yöneltti, ancak devrik lider mahkemenin meşru olmadığı gerekçesiyle hakkındaki iddianameyi imzalamadı.

* 2 Temmuz 2004: Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremde 18 kişi öldü.

* 24 Ağustos 2004: Rusya'da 2 sefer uçağında meydana gelen patlamalarda 90 kişi öldü. 31 Ağustos'ta da Moskova'da bir intihar saldırısı düzenlendi, 10 kişi öldü. Her iki saldırı da Çeçenistan'ın bağımsızlığını isteyen yabancı bir grup tarafından üstlenildi.

* 9 Eylül 2004: Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Avustralya Büyükelçiliği önünde bomba yüklü bir aracın havaya uçması sonucu, aralarında saldırganın da bulunduğu 11 kişi öldü. Saldırıyı, El Kaide bağlantılı İslam Cemaati üstlendi.

* 18-19 Eylül 2004: Haiti'de aşırı yağışların ardından seller 1870 kişinin ölümüne, 850 kadar kişinin kaybolmasına yol açtı.

* 7 Ekim 2004: Mısır'ın turistik beldelerinde eşzamanlı olarak düzenlenen 3 saldırıda, aralarında İsrailli turistlerin de bulunduğu 34 kişi hayatını kaybetti. Saldırıları El Kaide adına bir grup üstlendi.

* 11 Kasım 2004: Filistin lideri Yaser Arafat'ın ölümüyle bölgede bir dönem sona erdi.

* 30 Kasım 2004: Filipinler'de etkili olan tropikal tayfun, 1600 kişinin ölümüne ya da kaybolmasına neden oldu.

* 6 Aralık 2004: ABD'nin Cidde'deki konsolosluğuna saldırı düzenlendi. ElKaide'nin üstlendiği saldırıda 4 saldırganın yanı sıra konsolosluğun 5 ABD'li olmayan çalışanı öldü.

* 23 Aralık 2004: Güney Okyanus’taki Macquarie Adası’nda 8.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

* 26 Aralık 2004: Hint Okyanusu tabanında (Kuzey Endonezya, Aceh yakınlarında) meydana gelen 8,9 şiddetindeki güçlü depremin yarattığı tsunami, güneydoğu Asya’da okyanusa kıyısı bulunan 13 ülkede 200.000 den fazla kişinin ölümüne veya kaybolmasına yol açtı. Yalnızca Endonezya’da 128.000 kişi öldü.

* 27 Aralık 2004: Muhalefet lideri Viktor Yuşçenko Ukrayna seçimlerini kazandı.

Tutulmanın hayırlar getirmesini dilerim.

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