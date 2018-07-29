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30 Temmuz haftasının gökyüzü raporu
  • @dincerguner

30 Temmuz haftasının gökyüzü raporu

Bu hafta Mars ile Uranüs arasındaki zorlu görünüm burçları nasıl etkileyecek? Bakalım enler listemizde neler var bu hafta? İşte ayrıntılar...
Temmuz 29, 2018
30 Temmuz haftasının gökyüzü raporu
Bu hafta Mars ile Uranüs arasındaki zorlu görünüm burçları nasıl etkileyecek? Bakalım enler listemizde neler var bu hafta? İşte ayrıntılar...

Bu hafta oldukça sert ve zor bir hafta! Zira Mars ile Uranüs arasında zorlu bir görümüm oluşacak.

-Özgürlük için savaşmak demektir. Sizi kısıtlayan, bağlayan koşullar her ne ise bundan kurtulmak için fırsatlarınız olacak bu 10 gün. Siz istediğiniz kadar plan program yapın, son dakika golleri her defasında olacaktır. Biraz daha spontane takılın bu aralar. Hızlı davranacağınız, hızlı harekete geçeceğiz, hızlı çözümler üreteceğiz ve oldukça tez canlı davranacağız bu bir kaç gün. Kazalar çok ani gelişebilir, hayatınızı riske atacak aktivitelerden uzak durmakta fayda var, hız içeren özellikle… Maceralara atılmak için oldukça hevesli olabiliriz, denemediğimiz şeyleri denemek, risk alma fikri hoşumuza gidebilir ve alabiliriz de! Koşullara çok çabuk isyan edebiliriz, ani tepkiler verebilir, köprüler çok hızlı yıkabiliriz.
– Hafta boyunca yeni elektronik aletler almak için de uygun değildir. Haftanın ilk 2 günü Ay Balık burcunda seyahat ederek, duygularımıza daha kolay irtibat kurarken, yaratıcı tarafımızı daha kolay ortaya koyabiliriz. Çarşamba ve Perşembe günleri hayat çok daha hızlı akacak, stresli durumlar söz konusu, sabır pek yok, kazalara açık olacağız. Cuma ve Cumartesi ise parasal konular daha çok gündemimizde yer alacak, hesap kitap işlerine daha çok gömülebiliriz.

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