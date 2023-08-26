31 Ağustos Balık Dolunayı: Akıntıya karşı yüzme!

1 Ağustos’ta yaşadığımız Kova dolunayının ardından ayın son günü (31 Ağustos) gerçekleşecek Balık dolunayı Mavi dolunay olarak adlandırılıyor... 1 ay içinde 2. kez dolunayı karşıladığımız için...

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gökyüzü yorumcusu Seyran Ataklı

“Blue moon” romantikliğe ve melankolik duygulara hitap ediyor. Venüs retrosu her ne kadar sona doğru yaklaşsa da, retro yolculuğa Merkür de eklenerek eksikleri tamamlamak ve geçmişle hesaplaşmak adına bizi zaman zaman zorlayacak gibi görünüyor.

Yeni şeylere başlamaktansa geçmiş defterlerin temize çekilmesi kalbe yorgunluk verebilir. Balık dolunayı geçmişin, nostaljinin, hüznün, hayata geçirilememiş özlemlerin farkında olarak bizi depresif bir atmosfere sokabilir. Kendimizle baş başa kalmak isteyebiliriz.

Aslan burcundaki Venüs retrosu değer duygumuzu, yeterliliğimizi, hayattan ne beklediğimizi yaz boyu sorgulattı, Merkür retrosu ise farkında olmadan hayatımızdan nelerin geçip gittiğine, neye gereğinden fazla fedakârlık gösterdiğimize ve yönümüzdeki belirsizliklere karşı uyanış yaşatacaktır.

Kendimizi kandırdığımız duygular su yüzüne çıkabilir. Hassas ve duygusal olabiliriz. Satürn Dolunayda başroldeyken bizi bazen depresif ve sıkışmış hissettirebilir. “Sorumluluklarımızı, görevlerimizi yerine getiriyor, sınırlarımızı çizebiliyor muyuz?” düşünelim. Başak- Balık aksı ruhsal ve bedensel sağlığın dengesini temsil eder. Psikolojik travmalar, yoksunluklar, korku ve kaygılar su yüzüne çıkabilir, psikolojinin yarattığı hasar bedende görünür olabilir.



Alışkanlıkları yenilemek, düzene sokmak, zararlı alışkanlıkları terk etmek, işe yaramayan ve hizmet etmeyen şeylerle vedalaşmak birçok sorunun cevabını size sunabilir. 2. ve 8. evlerde meydana geldiği için para kaynakları, ortaklı paralar, yatırımlar, krediler, ortaklıklar, harcamalar, mecburi masraflar kısaca toplumsal anlamda ekonomik tablo öne çıkacaktır. Sözleşme, anlaşma, imza, yeni başlangıçlar için doğru zamanlarda değiliz.

Gökyüzünde bu kadar gezegen retro yapıyorken, kendinizle yüzleşmek, kimi zaman çevrenizle yüzleşmek bazı şeyleri ışığa kavuşturabilir. Yaptığın her hareketin karşılığının habercisidir retro gezegenler.. “O halde yaptığının ve yapacaklarının sorumluluğunu almalısın” der. Eleştiri ve gerçeklerden kaçış arasındaki köprü bu dönem iyi kurulmalıdır.

Merkür retrosu zaten keskin kararlardan uzak durmak, biraz yavaşlamak, değiştiremediğin şeyleri kabule geçmek için gerekli olan her tedbiri önümüze sunmaya hazır. Her duyduğumuza inanmamalı, verilen sözlerin tutulmayabileceğini bilmek zorundayız. Bazı konularda kararsızlık yaşarsanız ya da kafanız karışırsa kendinize yüklenmeyin ve Eylül sonuna kadar dengede olmaya çalışın.



Sezgiler önümüzdeki 10 gün artar, içinize doğan gerçekleşebilir, evren türlü türlü renkleriyle size sorduğunuz soruların cevaplarını karşınıza getirebilir. Rüyalar aktifleşir, ilham akışı artar. Sanatsal yaratıcılık yükselecektir. Yetenekler doğru sergilenebilir. Merhamet, vicdan, anlayış geliştirilmeli, ihtiyaç sahiplerine el uzatılmalı, yardımlaşma öne çıkmalıdır. Terapiler için, tefekkür için güzel zamanlardır. “Unuttum, bitti artık” dediğiniz konular kendini yeniden gösterebilir, belki de çözüme ihtiyaç duyabilir. Kendinizle baş başa kalmak isterken, bastırdığınız duygular gözyaşlarıyla kendine bir çıkış yolu bulabilir.

Merkür- Neptün karşıtlığıyla kurban bilincinden uzak durmak, hayal edilenle gerçek arasındaki çizgiyi kaybetmemek gerekiyor. Her duyduğunuza inanmayın, aldanmayın, size iyi gelmeyenle vedalaşın. Belki de bizi yoran şeylerden biraz uzak durmak lazım. ‘Gözleri kapatmak', bundan bahsetmiyorum, çünkü Ay – Satürn birleşimi zaten sizi yoran şeyleri ister istemez tüm gerçekliğiyle gözler önüne serecektir. Ancak bazılarını oluruna bırakmak ve ilerlemek gerek.

Hayatınızı sadeleştirin.