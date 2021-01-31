31 Ocak – 21 Şubat Merkür Retrosu: Beni anlamadın ya ben ona yanıyorum

Merkür iletişim kurma şeklimizdir. Zihnimizin nasıl işlediğini, ifade yeteneğimizi gösterir. İyi düşüncelere mi sahipsin; yoksa şeytani fikirlerin mi var doğum haritasında apaçık ortaya çıkarır. Eğitim hayatından, kardeş ve arkadaş ilişkilerine kadar önemli bilgiler verir. Bir de doğum haritalarında Merkür'ü zaten retro doğanlar vardır ki, onlarda kendilerini her konuda haklı görüp, etrafımda neden kimse beni anlamıyor diye dolanıp dururlar. Bu durumda gezegenin geri gitmesi onları pek etkilemez. Diyeceğim o ki Merkür davranış özelliğinizi ortaya döker.

Yılın ilk Merkür retrosu 26 derece Kova burcunda hareket ediyor. Merkür Kova da takıntılıdır. Gökyüzünde Kova diziliminin olduğu bugünlerde sıkışmış enerjilerin dışarıya çıkmasına neden olacaktır. Konsantrasyon problemleri, odaklanma sorunları baş gösterebilir. Kova burcundan söz ediyorsak, teknolojik aletlerde istisnasız aksaklıklar yaşanabilir. Bu durumda koştura koştura yenisini almak yerine, bekleyip retro bitiminde almak akıllıca olur. İletişim problemleri bu dönemin olmazsa olmazıdır. Kendimizi yanlış ifade ederiz, anlatmak istediğimizi anlatamayız, yeni fikirlere kapalı oluruz.



Eski problemler açılacak mevzular sakız gibi uzayacak da uzayacaktır. Çıkacak tartışmalara istinaden ‘hı hı' diyerek ortamı yumuşatmak, kozları retro bitiminde paylaşmak daha akıllıca olur. Yeni anlaşmalar, yeni ilişki başlangıçları, evlilik, yeni görüşmeler, yeni imzalar, yeni arkadaşlıklar, kısa seyahatler, yeni eğitimler konusunda uygun zamanlar değildir. Ortaklıklarda bitişler ve sıkıntılar ortaya çıkabilir. Burada konumuz başlangıçlardır.

E peki başladık ne olur? En kısa yolla hayır gelmez. Esprisi bir yana başlayan ilişkiler, atılan imzalar, başlanan yeni işlerde engellemeler, sorunlar ortaya çıkacaktır. Ağızdan bırakılan kekremsi tat gibi… Çapkınsanız ayrıca dikkat etmek lazım. Yanlış mailler, yazışmalar, yanlış mesajlar başa öyle bir bela açar ki, “toparlayabilenin vay haline” durumları oluşabilir.

ESKİ AŞKIN KARŞINA ÇIKARSA SAKIN ŞAŞIRMA!

-Merkür Retroları nostaljik etkileri ortaya çıkartır. Eski sevgililer aniden ortaya çıkabilir, ‘güzel günlerde yaşamıştık' şeklinde romantik bir etki başlatır. İşin kötüsü bu cazip gelir. O acı içinde kıvrandığınız eski günleri unutur, acaba yeniden denesek mi soruları beyninizde uçuşur. İşte o noktada tehlike çanları çalmaya başlar. Çünkü retro ile gelen o eski sevgili retro bitince yeniden geldiği gibi gidecektir, hayal kırıklığı tavan yapacak, gözyaşları yeniden sel olacaktır. Ya da kapanmamış defteriniz varsa deneyecek ve olmayacağını anlamanız açısından da size dersler verecektir. Ama burada kilit nokta ilişkinin gidişatında değişmesi gereken şeylerin farkında olmanızdır. Sadece sevgililer değil, yıllardır görmediğiniz eski arkadaşlarla da karşılaşılabilir. Aynı etki burada da söz konusudur.



Herkes kendine göre haklı olacak kimse iğneyi kendine batırmayacaktır. O yüzden Merkür retrosunun dersi bellidir. “Ne yeniye koşulmalıdır ne eskiye dönülmelidir.”

Kova, İkizler ve Terazi burçları için önemli bir retro. Uzun zamandır gerçekleştirmek isteyip yapamadıklarını hatırlamak ve ele almak açısından bazı kapıları açabilir.

Peki ne yapalım derseniz, yarım kalan, ertelediğiniz işlerinizi tamamlayın. Geçmişte başvurduğunuz işlerden, “bir şey çıkmaz” dediğiniz görüşmelerden bu dönemde haberler gelebilir. Tuhaf bir şekilde fırsatlar önünüze çıkacaktır. Görüşün ancak başlamayın derim. “Yahu iş gelmiş, nasıl başlamam?” derseniz de sözleşmenizi, anlaşmanızı didik didik ederek okuyun. Yaş zemine basmayın.

Yazın, çizin, bol bol araştırın, ilham perileri kafanızın üzerinde dönüp duracaktır.

Mutlu pazarlar…