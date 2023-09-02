4 Eylül-31 Aralık 2023 Jüpiter Retrosu: Krizleri fırsata dönüştür

Sağlıklı ve keyifli bir Eylül ayı diliyorum. 31 Ağustos’ta Balık burcunda gerçekleşen süper dolunay, bireysel sınırlarımız, fedakarlıklar, sıkışmışlık ve baskı gibi enerjileri 15 Eylül’e kadar karşımıza getirmeye devam edecek. Geçmişi, ayağımıza pranga vuran şeyleri geride bırakmak, bizi engelleyen tüm konulardan arınmak için fırsat içeren günler.

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Gökyüzü yorumcusu Seyran Ataklı

Balık burcu zodyak'ın son burcu, netlik sağlar, tamamlanma getirir. Sorumluluk almamız şarttır, ancak teslimiyet de bir o kadar önemlidir. Korkularımızın bizi esir etmesine izin vermemeliyiz. Yön değiştirmek çoğu zaman hepimizi korkutabilir, ancak bildiğin durum seni güvende hissettirse de diğer yönüyle mutsuzluğu içinde barındırır. Denenmemişin getireceği pişmanlık daha fazla üzecektir.

Rüyalar, eşzamanlılıklar, iç görülere bu dönem dikkat edin. Sorumluluklar üzerimize fazla gelse de gökyüzü yaşamımıza düzen getirmemizi istiyor. Bunaldığınız konuları ardınızda bırakabilir, yüklerinizden arınabilirsiniz. Bazı şeyler sabır isteyebilir, belirsizlikler yaşanabilir, gelecek kaygısı yorabilir. Geçmişten ders çıkarılmalıdır. Bu dönemle birlikte sorunları görmezden gelemeyiz.



4 Eylül'de Venüs durağan enerjiden düz seyrine geçmeye hazırlanırken, Jüpiter aynı gün yaklaşık 4 ay sürecek retroya başlıyor. Gökyüzünde retro enerjisi bu kadar yoğunken hayatımızda yarım bırakılan konuları toparlamak, gecikmelerin yarattığı krizleri bir fırsat olarak görmek, çaba gösterdiysek bunun karşılığını almak gibi konuya pozitif şekilde yaklaşabiliriz. Böylesi çarpıcı bir dolunayın ardından retrosunu tamamlayacak olan Venüs, artık kaçınılmaz sonları kalıcı bir şekilde ortaya koyabilir.

Yılın sonuna kadar devam edecek Jüpiter retrosu 16 Mayıs'tan bu yana hayatınızda adım attığınız ancak sonuçlanmamış konular varsa onları ele almak için güzel bir süreç olacak. Boğa burcu kaynaklar, para kazanmak, somut değerleri temsil ettiği için daha önceki girişimlerin karşılığı alınabilir, emek verilen konularda ödüller gelebilir, maddi gelişmeler yaşanabilir. Değerlendirilmemiş fırsatlar önünüze gelebilir, krizler fırsata dönüşebilir.

Jüpiter ahlak, vicdan ve dürüstlükle ilgilidir. Adaletin gezegenidir. Karmik hesaplaşmalar yaşanacak, haksızlık yapanlar sınavlara maruz kalacaktır. Retro dönemi boyunca kişinin kendine dönmesi, kendine yatırım yapması için olumlu zamanlardır. Kişiliğinizde, isteklerinizde, seçimlerinizde artık size iyi gelmeyen şeyler daha görünür olacaktır. İçinize dönün ve önce kendinizle yüzleşin. Kimseden bu dönem bir şey beklemeyin. Eksiklerinizi yoluna koyun, hata yaptıysanız telafi etmeye çalışın.



Yarım kalan bir eğitime dönüş yapabilir, bir sınava yeniden hazırlanabilir, öğrenim hayatınızda eksik bıraktıklarınız varsa tamamlamak isteyebilirsiniz. Ruhsal terapiler, spritüel kurslara katılabilir, ruhani yerlere yolculuklar gerçekleştirebilirsiniz.

Daha önce sizden iz bırakan yerlere yeniden seyahat edebilir, uzaklarda yaşayan akrabalarınızı ziyarete gidebilir, onlarla hasret giderebilir, özlediğiniz dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Jüpiter'in iyicil pırıltısı yaşam pencerenizi daha iyi ve pozitif bir bakış açısına ilerlemeniz için özenle ele alınabilir. İhtiyaç sahiplerine el uzatabilir, yardım edebilir, gönüllü organizasyonlarda yer alabilirsiniz.

Sağlıkta boyun, boğaz bölgesi, tiroid sorunları nüksedebilir, tedavilere başlanabilir.

Hayal dünyasıyla değil, ayaklarımızın yere sağlam basmaya ihtiyacı var. Olanı ve olmayanı hayırla kabule geçmeliyiz.

İç dünyanızla bağlantı kurun, sezgilerinize güvenin. Karmik hak edişler ve bitişlere hazır olun.

Hayırlar getirmesini dilerim.