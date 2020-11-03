Son üç haftadır her türlü yazılı, sözlü, görsel ve iletişimi sembolize eden Merkür geri harekette idi. 5 Kasım itibari ile Merkür’ün geri hareketi sona eriyor. Fakat Merkür'ün bu geri hareketi biterken, özellikle bugün itibariyle nelere dikkat etmeliyiz? İşte yanıtı....

Unutmamak gerekir ki Retro, hareketlerde başladığı ilk 5 gün çok önemli ve son 5 gün çok önemlidir. Çünkü en zorlayıcı etkileri bu süre zarfında ortaya çıkar.

3-4 Kasım’da “Stationary” dediğimiz bir dönemde olacak. Stationary yani gezegenin durma hali özellikle bu tarihe kadar Merkür'ün temsil ettiği tüm konulardan zinhar uzak durmakta fayda var. 4 Kasım 21:45'e kadar Merkür Stationary yani Merkür'ün durağan hali bitene kadar;

* Sözleşme ve anlaşma imzalamayın!

* Elektronik hiçbir alet almayın

* Para hesaplarında ekstra çok dikkat edin!

* İş görüşmelerine gitmeyin, önemli karar alınması gereken toplantılarınızı erteleyin.

* Yeni herhangi bir işe başlamaktan uzak durun.

* Bilgi kaynaklarına güvenmeden kullanmayın

* Bilgi ve iletişimde her türlü aksaklığa yatkın olacağımızı unutmadan, kimseyle fikir tartışmalarına girmemeye özen gösterin.

5 Kasım’dan sonra, bu son üç hafta içinde hayatınızda aksayan, sorun teşkil eden konular nelerse bunları yeniden masaya yatırma ve yeniden üzerine geçme dönemimiz başlıyor, eğer istiyorsak elbette.

Yeni iş başlangıçları yapmak, iş tekliflerini değerlendirmek, hesap açmak, kredi çekmek, ev almak, ortaklık kurmak, iş başvuruları yapmak, telefonlarınızı güncellemek, evlenmek, web sitesi açmak, iş kurmak, ticarete atılmak, özgürce elektronikler almak, sözleşmeleri imzalamak için artık olumlu sürede giriyoruz 5 Kasım itibari ile…