4 Mayıs-12 Temmuz Merkür İkizler burcunda: Keyfim ve kahyası

Sağlığın olmazsa ne yazar. Bir virüs ki, kim olursan ol ben demeyi bırakman biz demeyi öğrenmen gereken sınavın başlangıcıydı. Çünkü karmanın efendisi Satürn 21 Aralık 2020 itibariyle Kova burcundaki yolculuğuna adım attı. Üstelik adalet kavramını sorgulatan Jüpiter'le kavuşarak “Sahipkıran” etkisiyle dünyayı bir mikser gibi karıştırırken, büyük ekonomik yıkımların startını verdi, salgın artarak devam etti, kayıplar verdik, evlere kapandık.

“Nisan ayı virüsün mutasyona uğraması ve evrimleşmesiyle işleri zorlaştıracaktır” dedik mi dedik. Yazdık mı yazdık. Elbette aşı gelişmeleri devam edecek, yeni tedavi yöntemleri çıkacaktı. Ancak geçtiğimiz hafta gerçekleşen gergin Akrep dolunayıyla “işler sertleşiyor aman dikkat” yorumunu yaptık ki, akşamına ‘taakkk' diye açıklaması geldi, 17 Mayıs'a kadar evlerdeyiz. Covid rüzgârı Mayıs sonuna kadar etkisini sürdürecek, 23 Mayıs'ta Satürn'ün retroya başlamasıyla aşağı yönde hareketle insanlığın bir parça rahatlamasına imkan tanıyacaktır. Özellikle 10 Haziran'daki halkalı Güneş tutulması esas gösterge olacak, virüsün zarar vericiliğinin ne boyuta doğru evrildiğini bizlere gösterecektir.



Küllerimizden mi doğacağız bilinmez. 20 Mayıs'ta Güneş İkizler burcuna geçmeden önce sorumluluklar ve tembellik arasındaki dengeyi kurmaya çalışırken, artık hayatına fazlalık etmiş her türlü iş, güç, kişi ve durumla yüzleşmen gerektiğine vurgu yapacak. Yaptığın seçimleri sorgulama zamanı. Merkür salı günü (4 Mayıs) itibariyle İkizler burcuna geçerek seçimlerinle ‘mutlu musun' fikrini düşündürtebilir. İkizler yolculuğu önemli! Uzuuun bir yolculuk olacak bu. 30 Mayıs'a kadar düz hareketinde seyredecek Merkür, 30 Mayıs- 23 Haziran arasında retroya başlayacak ve sonrasında da 12 Temmuz'a kadar İkizler burcunda seyrine devam edecek.

Merkür retrosunu ayrıca ele alıp bu köşede ayrıntılarıyla paylaşacağım, o ayrı. Ancak iletişim gezegeni (Merkür) gücünü en rahat sergilediği yerde hareket edeceğinden fikirlerimizi, düşüncelerimizi çok rahat ortaya koyacağımız bir döneme başlamamızı sağlayacak. Merkür Zodyak'ın haberci gezegenidir. İletişimi temsil eder. Analitik düşünme becerisidir. Bu dönem konulara daha esnek yaklaşıp, sıkışıp kaldığımız yerlerde daha rahat çözüm imkânı bulabileceğimizi anlatır.



Yeni planlar yapacağız, yeni projeler üreteceğiz. Zihnimiz tabir yerindeyse zehir gibi çalışacak. Aklımız hızlıca yol alırken konsantre olmakta zorlanacağız bu da biline, ancak birçok işi aynı anda yapmak isteyecek, ticari işlerde, yazmak çizmek, sosyal medya işlerinde, eğitimlerde başarı sağlayacağız. Çeşitli fırsatlarla karşılaşacağız. Daha fazla okuyup daha fazla kendimizi geliştirmek isteyeceğiz. Kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla ilişkimiz çok daha önemli hale gelecek. Gölge yönüyle dedikoduya, ‘el alem ne yapmış' konusuna daha meraklı olacağız.

Gökyüzünde Boğa enerjisinin bu hafta bitimine yaklaşıyoruz. Venüs ve Güneş'in de İkizler burcuna geçmesiyle artık hareket- bereket zamanları başlıyor. Her türlü bilgiyi çevremizle paylaşacak, duygusal ilişkilerde flörtöz bir havamız olup, uzlaşmacı olacağız. Ciddi havadan sıyrılıp, biraz keyif, biraz rahatlık, biraz maymun iştahlı olup evrenden rol çalacağız.

Mutlu bir hafta dileklerimle.

