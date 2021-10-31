5 Kasım Akrep Yeniayı: Ekonomik kriz, zamlar, skandallar

5 Kasım’da saat 00.15 de Akrep burcunda Yeniayı karşılayacağız. Sabit gezegenlerin güçlü etkileri altında dönüştürücü, sürprizli, beklenmedik olayların meydana geleceği Uranüs etkili bir Yeniay olacak bu.

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19 Kasım'da gerçekleşecek Ay tutulmasına adım adım yaklaşırken 2021'in sert ve sarsıcı günleri 2022'nin temelini atacak. Sarsıcı derken “2021'i çok mu rahat geçirdik?” derseniz hakkınız var. Ancak Akrep burcu cesaretle yenilenmeyi ifade eder. Ölümle nitelendirilir, sonbaharın güçlü etkileri meydandadır.

Doğa bile içe döner, yapraklarını döker. Yöneticisi Mars ve Plüto enerjisiyle kış mevsiminin başladığınız habercisidir. Ancak burada kabuğun değişmesi eskinin bitişidir. Hayatta kalma mücadelesi verir. Her Yeniay meydana geldiği burcun özelliklerini ortaya çıkartacak, Akrep burcuyla dönüşümlerle arınacak, küllerinden doğacak ve kabuk değiştirmenin sancısıyla çeşitli yüzleşmeleri ortaya çıkartacaktır. Tutkulu olacağız ve duygusal ilişkilerde birlikteliklerde çeşitli krizlerle karşılaşacağız. Maddi konular, ekonomik kriz, para piyasaları, finans şirketleri, sigorta, vergi, kredi, alacak, borç konuları hem global hem kişisel hayatlarımızda yankı uyandıracak.



Yeniay'a tam açı yapan Uranüs “Gel, sakin sakin oturalım, konuşalım” enerjisinde değildir. Huzursuz ve isyankârdır. Hem kişisel hem toplumsal anlamda beklenmedik krizli durumları, düzen değişimlerini, yeni bir sayfayı başlatacaktır. 2022 yılında Akrep- Boğa hattındaki tutulmalar tetikleneceği için bu dönemde aldığımız kararlar, yeni başlangıç talepleri ve özgürlük mücadelesi başka koşullarla karşımıza çıkacaktır. Bizi kısıtlayan konulardan kurtulmak, cesaretli adımlara doğru itecektir. Kontrol altında tutmaya çalıştığımız her şey için yıkımlar getirerek konfor alanından çıkartacaktır. İlişki, para, kariyer çürümüş her konuda bitirme ve tamamlanma enerjisiyle yüzleşirken içten içe derin mesajlar alacağız.

Güneş, Yükselen, Ay, Ay düğümleri, kişisel gezegenleri Akrep- Boğa burçlarında bulunanlar için 1.5 yıl sıkı değişimlerin habercisi. Korkuya kapılmaya gerek yok. Eğer bir şey hayatınızdan gidiyorsa daha iyi geleceği içindir bunu unutmayın ve güçlü etkilere hazır olun.

Global olarak kazalar, patlamalar, uçak kazaları, havayollarıyla ilgili konular, ani hava olayları, salgınlarda artış meydana gelebilir.



Türkiye bir Akrep burcudur ve tutulma aksıyla önemli bir döneme girecektir. Liderlerin kararları, gizli saklı konuların ortaya çıkışı, yeraltı kaynakları, maden kazaları meydana gelebilir. Büyük şirketlerin iflasları, küçük ölçekli şirketlerin kapanması, bankalarla ilgili sorunlarda ciddi sıkıntılarla sınanabiliriz. Kadın cinayetleri, taciz konuları toplumsal olarak sesleri yükseltebilir. Skandallar meydana gelebilir. Kasım ayıyla covid rakamlarının artışına tanıklık etmeye başlayabiliriz. Akciğerlere yılsonuna kadar özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra ilaç, sağlık sektörü, hastanelerle ilgili yeni gelişmeler meydana gelebilir.

Dövizde, borsada ani gelişmeler, ülke ekonomisinde dengesiz hareketler, zamlar, Satürn ün 8. Ev geçişiyle finansal zorlanmalar, kaynakların azalması gibi sıkıntılarla yüzleşmemiz olası. Para ve maddi manevi değer konusu kısa vadede 1 ay, uzun vadede 6 ayın en önemli gündem maddesi olacak.

Kişisel hayatlarımızda geçmişi ardınızda bırakıp silkelenmek, harekete geçmek, konuları iradeyle ele alma zamanı.

Unutmayın bu dönem en büyük gücünüz, sezgileriniz ve sabrınız olacaktır.

Yeniayın hayırlar getirmesini dilerim.