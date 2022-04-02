5 Nisan – 2 Mayıs Venüs Balık burcunda: Havada aşk kokusu var

Dün sabah saatlerinde meydana gelen Koç Yeniayı önümüzdeki 10 gün yenilenme, daha önce denemediğiniz konulara başlangıç ve bir parça risk almak isteyen davranış modellerini yaşamlarımıza getirecek. Enerjimiz yükselirken, sosyalleşmek, kabuğumuzdan çıkmak, kendimizi ön plana koymak isteyeceğiz. Doğanın uyanışıyla hevesli başlangıçlar yapacağız.

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Astrolog Seyran Ataklı

Bize iyi gelenin peşinde koşacak, yeni gruplara dahil olacak, bizi mutlu eden şeylere yöneleceğiz. Yeni insanlarla tanışmak, tanıştığınız kişilerden destek almak, yeni iş görüşmeleri, iş planları yapmak isteyebilirsiniz.

Meslek hayatınızda koşullarınızı gözden geçirebilir, çalışma ortamı ve birlikte çalıştığınız ekip arkadaşlarınızla projelerinizi yeniden düzenleyebilirsiniz. Aynı anda birden fazla işle ilgilenme, ortaklık kararları alınabilir. Sağlam oluşumlarla geleceğe yönelik adımlar atabilir, yatırımlar yapılabilir. Sabır konusu Koç Yeniayında önemli olurken, yeni bir şeyler yapmak, kasvetli enerjiyi atmak isterken ‘haydi hemen olsun' mantığı yarardan çok zarar getirebilir.

Sakin! Satürn- Mars kavuşumu Yeniayda dikkat edilmesi gereken önemli bir kombinasyon. Çabayla ve çabanın karşılığını almakla, uzun vadeli sağlam kararlarla işlerimiz rast gidecektir. Kazalara meyilli olabiliriz. Bu kavuşum ikili ilişkilerde, ortaklıklarda, evliliklerde bitişler, ayrılıklar olabileceği gibi; evliliğe karar vermek, söz, nişan gibi ciddiyete adım atmak şeklinde ortaya çıkabilir.



GEÇMİŞ YARALAR KANAYABİLİR

Chiron etkili bir Yeniay kadersel yeni bir hayat döngüsünü başlatacaktır. Ruhsal ve fiziksel yaralanmalar, çocukluk travmaları, iletişimin sertleşmesi, gönül kırıklıklarını meydana getirebilir. Aynı zamanda bu dönem yaptığınız iyiliklerin karşılığını alacağınızı da bilmelisiniz. Bireysel hayatlarda ebeveyn ve aile büyüklerinde sağlık sorunları meydana gelirken, global yönüyle sağlık, şifa yönünde yeni keşif ve icatlar meydana gelebilir. Önümüzdeki 10 gün başkalarının sorunlarına merhem olun, yardımda bulunun, psikolojik destek verin.

Koç semboliği agresif enerjiyi ortaya çıkartır, kendini merkeze alarak istediklerinin olmasını ister. Bu minvalde muhatabınız kimse, düşünceleri ve hislerini umursamak gerekir. Hırslar kontrol altına alınmalıdır.

Sağlıkta tansiyon, migren, dolaşım sistemi, bağışıklık sistemini zayıflatan etkiler ortaya çıkabilir. Toplumsal olarak savaş haberleri, medyada yankı bulan haberler, şiddet olayları gündeme gelebilir. Askeri temalar ve buna bağlı kararlarla karşılaşılabilir. Muhalefetin sert ve sivri çıkışları, meydan okuma tarzı konuşmaları gerçekleşebilir.



Venüs önümüzdeki hafta Balık burcuna geçerek yücelimdeki bir yerleşimde olduğu için sevgi, romantizm konularında yumuşak etkileri ortaya çıkartacak.

Venüs güzellik, aşk, sevgi, kadın temasını, ilişkileri, değer duygumuzu, nelere değer verdiğimizi temsil eder. Balık yolculuğuyla kısmen bereketli ve verimli bir dönem başlıyor diyebiliriz. Kadın figürlerden destek alabilir, sosyal ilişkilerden fayda sağlayabilirsiniz. Güzellik, estetik alanında değişimler ruha iyi gelebilir. Yine bu dönem evliliğe gidebilecek yeni ilişkilere yelken açabilirsiniz.

Sezgisel olacak, karşımızdakini düşünerek ilişkilerde bağların güçlendiğine tanıklık edeceğiz. Bu süreci kırgınlığı gidermek, affetmek, sorunları çözmek için değerlendirebilirsiniz. Balık enerjisiyle sahiplenme, şefkat teması öne çıkar ve yardıma ihtiyacı insanlara kucak açabiliriz. Manevi konular, ruhsal öğretilerden fayda sağlayabilir, rüyalar aracılığıyla mesajlar alabiliriz. Sanatsal yetenekler, yaratıcı işler için oldukça şanslı günler.

Sürpriz ilişkilere karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Özellikle tahtında bulunan Jüpiter'le Venüs'ün 30 Nisan'da kavuşumu Yaradan'ın elini üzerimizde hissettirebilir. Tam da Güneş tutulması gününde.. Evrende tesadüf yoktur. Ellerinizi açarak dua edin, niyet edin. Şifa bekleyen kişiler için umut olsun. Kalpten sorun, ihtiyacınız olan cevap önünüze gelecektir.

Mutlu haftalar.

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