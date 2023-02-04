5 Şubat Aslan Dolunayı: Senin olan sana gelecektir

Yarın saat 21.28’de Aslan burcunda dolunayı karşılayacağız. Kendi hedef ve arzularımız ön planda, sabırsız, biraz da dürtüsel günler. Uranüs etkisiyle yoğun duygularla baş etme ve kendimizle hesaplaşma hali bazen yorucu olabilir.

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Gökyüzü yorumcusu Seyran Ataklı

Egonun o tehlikeli hale dönüşmemesi için söylem ve davranışlar dikkat isteyecektir. Aslan burcunun vakur tavrıyla hareket etmek elektrikli havayı bir parça yumuşatsa da, öfkeli tartışmalar, ani patlamalar ortamı bozabilir.

Önümüzdeki 10 gün fiziksel ve zihinsel olarak kendinizi dinlendirin, olaylara biraz dışarıdan bakmaya çalışın, çatışmalardan kaçının.

Bu süreçte hep kendi isteğiniz olsun diye diretip, karşı tarafın ne beklediğini umursamayabilirsiniz. Kibir başınıza bela olabilir. Hedefleriniz için harekete geçmek, hedefleri planlamak ve organize etmek gibi alanlarda başarı yakalanabilir. Aslan burcu öne çıkmaktır. Çevrenizden destek alabilir, birlikte plan yapabilir, ekip çalışmalarından yarar sağlayabilirsiniz.

Güneş Kova'da ‘birlikten kuvvet doğar' sözü geçerlidir ve bu Dolunayda işbirlikleri önem kazanacaktır. Birçok ortaklık başlayabilir, yeni insanlarla tanışıp yeni yollara gidilebilir. Hem kendinize güvenin, hem de gelen yardımı geri çevirmeyin. Fikirlerinizi doğru yapılandırmalı, enerjinizi doğru yönlendirmelisiniz. Yaratıcı yönlerinizi kullanın. 5 ve 11. ev hatları sizi vizyonunuzu genişletmeye, keyif aldığınız şeyleri yapmaya, yeni oluşumlara girmeye çağıracak. Sosyalleşmek neşemizi yükseltebilir, kendimizi görünür kılmak isteyebiliriz.



Uranüs sürpriz uyanışlar yaşatabilir, beklemediğiniz şekilde hayatları değiştirebilir. Olması gereken olacaktır. Olaylara farklı bakış açısıyla bakmanız gerekmektedir. Ani kararlar verebilir, aydınlanabilir, cesaret kuşanabilirsiniz. Size hizmet etmeyen, iyi gelmeyen her şeye bir başkaldırı gerçekleştirebilirsiniz. Aslan-Kova aksı Uranüs'le tetiklenince isyandır ve sizi bir şeylere zorlayan her şeye, herkese karşı öfkeli çıkışlar sergilenebilir.

Doğru bildiğiniz kalıpların yıkılması sizi şaşırtabilir. Neye direniyorsanız sıkışabilirsiniz, değişim korkutabilir. Oysa yaşamda sizi neyin mutlu ettiğini sorgulamanız için Aslan Dolunayı bir şans. Bunun yanı sıra savaş verdiğiniz her konuda başarı yakalayabilir, çabanızın karşılığını alabilirsiniz. Kararlı olduğunuz, sağlıklı bir tutku geliştirdiğiniz konulara ödül geç gelmeyecektir. Beklenmedik sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Kazanç kapıları genişleyebilir. Venüs Balık burcunda kimilerine iş, kimilerine ilişki fırsatları getirebilir. Süregelen birlikteliklerde sorunlar hem çözüme gidebilir, olmuyorsa el sıkışıp yollar ayrılabilir.

Aslan burcundan söz ettiğimize göre birçok çift çocuk sahibi olmaya karar verecektir. Sağlıkta kalp, tansiyon, şeker rahatsızlıkları ortaya çıkabilir, ani ameliyatlar gerçekleşebilir. Sağlık harcamaları artabilir. Global olarak sanatçılarla ilgili skandal gelişmeler, bir sanatçının ölümü, ünlü kişilerin söz düelloları, kraliyet ailesini ilgilendiren haberler, liderlerin güç gösterisi, özellikle muhalefet cephesinden önemli açıklamalar gündeme yerleşebilir.



Ülkemizde para piyasalarında ani iniş çıkışlar, bankalar ve büyük şirketlerde gerçekleşebilecek iflaslar adına zorlu bir dönem. 21 Aralık'ta yaşadığımız Kova yeniayı ‘Kar yeniayı' olarak nitelendirilirken, Aslan Dolunayı da iyiden iyiye fırtınalı, kuvvetli rüzgârlar, karlı ve soğuk günlerin habercisi diyebiliriz.

Aşırı yağışlara bağlı toprak kaymaları yaşanabilir. Dubhe sabit yıldızı çocuklarla ilgili sağlık sorunlarını öne çıkartabilir, salgın hastalıklarda artış yaşanabilir, orta şiddette toprak hareketleri yaşanabilir. Para piyasalarında ani iniş ve çıkışlar harareti arttırabilir. Spor karşılaşmalarında büyük gerginlikler meydana gelebilir.

Aslan-Kova-Akrep ve Boğa burçlarında kişisel gezegenleri olanlar, özellikle 2. Dekanda doğanlar için etkili günler.

Romantik duygular ve akıl arasındaki dengeyi kurmak isteyen bir dolunay. İşe yaramayan her konunun sisteminizden çıkmasına izin verin.

Mutlu haftalar.

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