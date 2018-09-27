6 aylık süreçte Türkiye ve Dünya gündemi

Ekinoks zamanları astrologlar için her zaman önemlidir. Bu zamanlar Güneş'in Koç ve Güneş'in Terazi'ye geçtiği zamanlardır. Ekinoksların başladığı ana göre çıkan haritalara da İngrees haritalar denir. Terazi İngrees haritası sonbaharın girişini haberdar eder ve 23 Eylül günü çıkarılır. Çıkan sonuçlar ise önümüzdeki altı aylık dönemi gösterir. İşte ayrıntılar...

Güneş Ekinoks zamanları biz astrologlar için her zaman önemlidir. Ekinoks zamanlarından kastım şu, Güneş'in Koç ve Güneş'in Terazi'ye geçtiği zamanlar. Bu geçiş zamanları not eder, bizler o geçiş anının gökyüzü haritasını çıkartır ve sadece altı aylık sürecin nasıl geçeceğine dair analizler yaparız.

Bu ekinoksların başladığı ana göre çıkan haritalara da İngrees haritalar denir. Giriş haritaları, Koç giriş ya da Terazi giriş haritalarıdır. Güneş bu sene Terazi burcunda 23 Eylül günü saat 03:55'te giriş yaptı ve bu ana göre çıkardığımız gökyüzü haritası hem bireysel hayatlarımızda hem Türkiye hem de Dünya gündeminde 3 aşağı 5 yukarı neler olabileceğini öngörebilmemize yardımcı olacaktır. Aslında 6 aylık kaderimiz yazılmış oldu Güneş'in tam Terazi burcuna geçtiği dakika ve saniye! Her zaman olduğu gibi ana akslar genel tema ve konuların neler olabileceğine dair bilgiler içerirler. Ankara'ya göre çıkartılan doğum haritasında yükselenin (ASC) Başak burcu olduğunu görüyoruz.

Başak burcu Mundane (Dünya) astrolojisine göre sağlık ile ilgili her türlü konu, hastalıklar, işçi sınıfı, çalışan kesim, silahlı kuvvetler, askerlik, kamu hizmetleri, salgın hastalıklar, sendikalar, memurlar demektir. Ve en önemlisi Başak burcu sadeleşmek, arınmak, temizlenmek, gereksiz olanları ayıklamak demektir. Önümüzdeki 6 aylık sürecin teması daha çok bu konular üzerine dönecek diyebiliriz. Askeri anlamda yeni yapılanmalara gidilebilir, askerliğin süresi, askerliği yapma şekli, askeri yönetim ile ilgili yapılanmalar olabilir bunlar. Yalnız sağlık konusunda daha özenli ve dikkatli olunması gereken bir kış dönemi bekliyor bizi, özellikle salgın hastalıklar konusunda dikkatli olunmalı. Yediklerimize, içtiklerimize daha çok dikkat etmemizde fayda var. İşçiler, sendikalar, çalışan kesim ile ilgili de yeni yapılanmalara gidilebilir.

Başak burcunun yönetici gezegeni olan Merkür ise Güneş ile beraber haritanın 2. evinde yer almakta. Bu alan da para ile ilgilidir. Özellikle Merkür'ün Terazi burcunda yer alması, parasal yeni anlaşmaları ve ortaklıkları gösteriyor. Ekonomik anlamda özellikle de bankalar nezdinde yeni kararlar alınacağını göstermekte. Özellikle Güney Ay Düğümü ve Mars ile kontak kuran Güneş ve Merkür, çok hoşumuza da gitmese de ekonomik bazı tedbirlerin alınacağını ve bunların dengeyi bulmak ve korumak için gerekli adımlar olacağına işaret etmekte. Güneş'in Satürn ile kurduğu zorlu bir kontak tedbiri elden bırakmayacak, yeni kuralların olacağı bir ekonomik süreci gösteriyor bize. Özellikle şans oyunları, kumar, bahis siteleri…vb alanlarla ilgili de yeni yapılanmalar söz konusu olabilir.

Güneş ile Ay arasındaki mesafeye baktığımızda bu ekinoksun tam da Dolunay fazına denk geliyor ve Ay Balık burcunda yer almakta. 7. evde yer alan ve Venüs ile olumlu kontak kuran Ay'ın, yakın komşularımızla aramızın ılımlı bir atmosfere bürüneceğine işaret etmekte. Hatta sınır komşularımız ya da çok yakın komşularımızdan yardım veya ekonomik olumlu anlaşmaların gündemde olacağına işaret ediyor.

Sevgiler…

Dinçer GÜNER