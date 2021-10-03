6 Ekim Terazi Yeniayı: İğneyi kendine çuvaldızı başkasına

6 Ekim’de Terazi burcunun 13 derecesinde Mars etkili bir Yeniay yaşayacağız. Sert bir Yeniay’la birlikte sert bir kışa adım attığımızı söyleyebiliriz.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Terazi burcundaki gezegen stelyumuyla birlikte bu Yeniay kendimize yeni bir yol çizmek, cesaretlenmek, atamadığımız adımları başlatmak adına bizi ciddi olarak sarsacak.

Geçmiş ve şimdiki zaman arasındaki köprünün muhasebesini yapacağımız bir süreç olacak bu. Harekete geçme gücü, motivasyonumuzun yükselmesi bizi güdüsel davranmaya iterken, Merkür'ün geri hareketi risk almadan önce enine boyuna düşünmek, acil hareket etmemek gerektiğine vurgu yapacak.

İlişkilerimiz, tüm ilişkilerimiz mercek altında olacak. Terazi burcu özel ilişkiler, evlilik, arkadaşlık, işbirlikleri, ortaklıklardır. Paylaşmaktır. Bizi aşağıya çeken, bize iyi gelmeyen, mutsuz eden birlikteliklere veda etmek isteyeceğiz. Sorunların görünür hale geldiği bir zaman dilimindeyiz. Alışkanlıklarımızı yenilemek, yaşantımıza yeni bir düzen getirme arayışımız dile gelecek.



Geçmişte kaçırılmış fırsatlar yakalanırken, netleşemeyen tüm konuların nihayete erişiyle yeni yol arayışlarına gireceğiz. İşte bu noktada Chiron karşıtlığı bazen olması gerekenin tatlı tatlı değil, sınavlar ve acı kapısından geçerek tamamlanacağına işaret edebilir. Kimileri için mecburi değişimler, kontrol dışı gelişmeler yaşanırken, duygusal hezeyanlar kaçınılmaz olabilir. Plüto Yeniayda S dediğimiz durağan pozisyondayken bazı evliliklerin, birlikteliklerin bitişlerini, ortaklıkların sonlamasıyla karşılaşabiliriz. Yurtdışı konuları, yurtdışı bağlantılı ticaret, medya, satış, basın yayın, sosyal medya, uzak yolculukları içine katacağımız başlıklar öne çıkacaktır.

Bu Yeniay'da Merkür'ün Terazi burcunda retro olduğunu unutmayalım. Kimi zaman engellenmişlik hissi, işlerin yavaşlaması, gecikmeler ve aksiliklerle baş etmemiz söz konusu olabilir. Gerileme döneminde sorgulamak ve eksikleri fark etmek adına önemli olacaktır.

Geride kalmış, yarım kalmış tüm kişi ve olayları ele alarak önümüze bakmak, eskiyi tamamlamak ve sonlandırma dönemindeyiz. Sadece karşımızdaki için değil, kendimize, içimize dönerek, geçmişi ele alarak hatalarımızla yüzleşmek zorunda kalabiliriz.



Mars'ın Yeniayla kavuşumu ani, dürtüsel hareketlere, tartışmalara ve kazalara açık olduğumuz bir süreci gösterebilir. Ailevi konular, ebeveynlerle ortak gündemler, kardeşlerle ilgili geçmişten gelen çözülememiş konuların yeniden ele alınması gündeme gelebilir. Etekteki taşlar dökülecektir. Arkadaş, dost ve birlikteliklerde kim yanınızda, kim gerçek, kim sahte artık aydınlanacaktır. Kimi zaman düşmanlıkları görmektir. Rakiplerle çatışmayı ifade edebilir. Gökyüzündeki Terazi vurgusuyla hak, hukuk, adalet, mahkemeler, avukatlar öne çıkarken, bireysel anlamda beklediğiniz bir davanın sonuçlanması söz konusu olabilir.

Terazi burcu diplomasidir, siyasi figürler, muhalefet partileri, toplumu ilgilendiren adalet konuları gündeme damga vurabilir. Amerika ve Çin'i çok konuşabiliriz. Ülkemizde sınırlarımız, komşu ülkelerle gerilimler, askeri konular, ordu, terör gibi konular tetiklenebilir. Üniversite öğrencileri, kadınlarla çocuklarla ilgili konular, sanatçıları ilgilendiren üzücü haberlerle karşılaşabiliriz. Global olarak suikastler, hava koşullarında ani değişimler, sel, fırtına, hortum ve aşırı yağışlar önümüzdeki 15 güne damga vurabilir.

Sonbahar ve ardından gelen sert kış Covid rakamlarını arttırabilir, Aralık ayında bir kez daha gerçekleşecek Uranüs- Satürn karesi ekonomide ciddi krizlerle bizi yüzleştirebilir.

Yeniayın hayırlar getirmesini dilerim.