66 günlük Mars Retrosuna hazır olun!

10 Eylül Perşembe günü Mars, yöneticisi olduğu Koç burcunda Retro hareketine başlayacak. Tam 66 gün sürecek olan bu Retro, birçok sorunu da beraberinde getirecek. Ünlü astrolog Dinçer Güner, Mars Retrosunu detaylarıyla kaleme aldı. İşte ayrıntılar...

Hepinize merhaba;

10 Eylül itibari ile Mars, yöneticisi olduğu Koç burcunda geri gitmeye başlayacak ve bu geri gidiş 15 Kasım’a kadar devam edecek. Tabii şu aralar Retronun gölgeli günleri etkisindeyiz ve Retronun etkileri de yavaştan başladı aslında. Pek tabii Mars gerilemesini anlatmadan önce size Mars'ı çok iyi tanıtmalıyım ki, gerilediği dönemlerde neler olabileceğini daha kolay anlayabilelim.

Mars gücün ortaya konduğu, enerji sarf edilen ve mücadele edilen koşulları ifade eder. Malefik yani kötücül olarak nitelendirilen bu gezegen savaşları, düşmanlıkları, silahları, cesaret gerektiren işleri, rekabeti, fiziksel olarak harcanan enerjiyi, kas yapısını, cerrahi müdahaleleri, agresyonu, hızı, cinselliğin dürtüsel taraflarını, öfke, cinayet gibi konuları temsil eder. Mars eylem, harekete geçme tarzımızı, kendimizi savunma tarzımızı gösterir. Genç erkekleri simgeler. Vücudumuzun savunma sistemidir. Nasıl hareket ettiğimizi gösterir. Meydan okuyucudur. Savaş, kavgalar, düşmanlar, askerlik, silahlarla ilişkilendirilir. Cesaret, rekabet, mücadele gerektiren konularla ilgilidir. Fiziksel enerjimizdir. Kaslar, keskin kokular, kan, operasyonlar, keskin aletler Mars yönetimindedir. Cinsel dürtünün agresif tarafıdır. Sorun, tartışma, şiddet öfke, cinayet, tüketme, harcama konuları da Mars ile ilişkilendirilir. Diktatörler, fizikçiler, eczacılar, cerrahlar, hırsızlar, kimyagerler, kasaplar, erkek kardeşler, düşmanlar, isyankar kişiler, ateistler sembol ettikleri arasında yer alır.

Bütün gezegenler belli periyotlarda ve sürelerde geri giderler. Ama aralarındaki en popülerleri sizin de bildiğiniz üzere Merkür'dür. Mars da tıpkı Merkür gibi geri gitmeye başlayacak ve geri gittiği dönemde temsil ettiği konularla ilgili yavaşlama, gerileme, güçten düşme, aksaklıklar gibi durumlar ortaya çıkartabilir. Mars ortalama 2 yılda bir geri hareket eder bu yüzden de aslında Merkür kadar popüler değildir fakat etkisi Merkür'den çok daha güçlüdür. Bu seferki Mars Retrosunu biraz daha güçlü yaşayacağız. Bunun nedeni ise Mars'ın kendi yönettiği Koç burcunda geri hareket ediyor oluşu. Gezegen kendi yönettiği burçta olduğu zaman iyi ve kötü tüm özellikleri çok daha rahat ortaya koyar, Retro zamanlarda bile! Buraya kadar Mars hakkında az çok bilgi sahibi olduğumuzu düşünüyorum. Şimdi geri giderken ne gibi etkilere yol açabilir maddeler halinde bundan bahsedelim.

Mars Koç burcunda geri hareket edeceğinden dolayı harekete geçmekte zorlanabilir, işleri sürekli erteleme moduna girebiliriz. Üzerinize adeta bir bahar yorgunluğu çökebilir. Günleri sanki narkoz almışçasına geçirebilir, sürekli esneme hali, güçten düşmüş hissedebiliriz. Kendimizi savunmamız gereken noktalarda yeterince etkin olamayabiliriz. Rekabet etmekte zorlanabilir, gücümüzü yeterince ortaya koyamayabiliriz. Vücudumuzun savunma sistemi her zamanki gibi güçlü olmayabilir, rahatsızlıklara daha yatkın olabiliriz. Enerjimizi doğru kullanamayabiliriz. Başlangıç yapılması gereken noktalarda yeterince etkin olamayabiliriz. Hırslarımızda azalma meydana gelebilir. Giriştiğimiz konularda kararlılık gösterip devam ettirmekte zorlanabiliriz. Lütfen Mars Retrosu süresince alacağınız hem yükte hem pahada ağır şeyleri sigortalatmayı ihmal etmeyin. Öfkelenmeden, agresif olmadan önce nefes alıp önce bir düşünün. Eylemi başlatan taraf olarak hatalı olma ihtimaliniz oldukça yüksek olabilir ve zarar görebilirsiniz. Mars Retrosu döneminde libido konusunda da sıkıntılar söz konusu olabilir, arzular, cinsel isteklerde azalma meydana gelebilir.

Yeni bir işe başlamak için uygun zaman olmadığına dair bir takım yazılan çizilen haberler var. Bu doğru bir bilgi değil, yeni işe başlayabilirsiniz fakat başladığınız yeni işlerde sadece daha fazla efor sarf etmeniz gerekebilir, cesaretiniz çabuk kırılabilir, motivasyonunuz çabuk düşebilir. Bu gölge yanlara çok fazla takılmamaya özen gösterin. Bu dönem bir egzersiz programına, spor programına yazılabilirsiniz bunda bir sıkıntı yok. Problem olan şu ki Mars gerilerken spor sakatlıkları çok fazla oluşabilir. Bu yüzden yapacağınız tüm sporlarda kaslarınıza dikkat etmeniz gereklidir. Ya da hemen vazgeçme hali baş gösterebilir, çokça üşenebilirsiniz. Bu dönem, doktorunuzu, berberinizi değiştirmemeye özen gösterin. Daha iyisini bulamazsınız, bulduklarınızı pek beğenmeyebilirsiniz. Mars cerrahi müdahaleleri simgelediğinden, çok elzem ve çok önemli değilse büyük cerrahi operasyonlar için pek tavsiye edilmez. Ama tabii bu söylediğim, hayati derecede önemli konular için geçerli değil. Ben çok önemli bir operasyonumu mecburen Mars Retrosunda olmuştum. İyileşme sürecim biraz daha uzun sürmüştü sadece.

Evinizde, mutfakta tadilat yapmak, ankastre ürünleri, demir ve çelik ürünleri değiştirmek için de pek uygun bir dönem değildir. İşler sarpa sarar, uzar, gecikmeler olur, ustalarla ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Üzerimizde garip, sebepsiz içsel kızgınlık, öfke nöbetleri oluşabilir sık sık. Çok sinirli uyanabilir, normalde gözüme batmayacak konular daha çok batar bir hale gelebilir bizler için. Özellikle stres kaynaklı sağlık sorunlarına dikkat edilmesi gerekir. Aslında Mars gerilemesini şöyle düşünün, patlamaya hazır bir volkaniğin lavlarının zorla toprak altında tutmaya çalışmak gibidir. Volkan patlasa bir dert, patlamasa bir dert. Yaşamınızda yavaş ve gitmediğini, ilerlemediğini düşündüğünüz her konu tamda bu Mars Retrosunda hız kazanacaktır. Rekabet ve savaş ortamından biraz uzak durmakta yarar var. Aslında Mars gerilemesi süreci strateji oluşturmak, plan yapmak, hedef belirlemek ve bu hedefe ulaşmak için gerekli olan doneleri toplamak için uygun bir dönemdir. Bu Retronun şöyle bir avantajı olabilir, 28 Haziran’da Mars Koç burcuna geçiş yaptı. 28 Haziran’dan bu zamana kadar olan süreçte başlattığınız işlerin üzerinden yeniden bir geçmek, göz atmak için zamanımız olabilir.

DÜNYA AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE

Mars gerilerken, aynı zamanda Satürn ve Plüton ile de sert kontaklar yapacak. Zaten 28 Haziran’dan beri bir çok yangın, patlama olayları üst üste meydana gelmiş, yanardağlar yeniden aktifleşmeye başlamıştı. Yeniden Satürn ve Plüton ile yapacağı sert kontak zamanları yine patlamalar, yangınlarda artışlar söz konusu olabilir. Özellikle Eylül sonu ve Ekim’in ilk iki haftası bu konularda ekstra zor zamanlar. Yine ekonomik açıdan da ülkelerden ekonomik anlamda küçülme haberleri gelmeye başlamıştı. Retro sürecinde ve yine özellikle Eylül sonu ve Ekim’in ilk iki haftası ekonomik göstergeler pek tatlı değil. Yine ülkeler daralan ekonomileri ile ilgili açıklamalar yapabilirler. Mars Koç burcunda geri harekette olacak, yani bir lider kendi tahtında. Satürn de Oğlak burcunda geri harekette olacak bir başka lider de kendi tahtında olacak. Aslında bu süreçte liderlerin kapışması, ülkelerin birbirine ambargo uygulaması, bir ülke bir yeri ele geçirmeye çalışırken diğer ülkenin bu duruma el koyup izin vermemesi gibi durumlara şahit olabiliriz. Ya da başarısız operasyonlarda söz konusu olabilir.

Mars'ı Satürn ve Plüton ile kurduğu sert kontaklarda Ağustos sonunda Covid-19 vakaları yeniden artmaya başlamıştı. Yine Mars'ın Retro olmaya başladığı ve 66 günlük süreçte vakalarda çok ciddi artışlar peşi sıra meydana gelebilir. Hem kendimiz hem sevdiklerimiz için dikkatli olmamız gereken bir dönemdeyiz. Mars’ın geri hareketi savaş seslerini de yükselten bir etki yaratabilir. Daha önce başlayan ama bir süredir sineye çekilen ülkeler arası gerginlikler yeniden gündem haline gelebilir. Ülkeler birbirini savaşa çekmek, kışkırtmak için adımlar atabilir. Özellikle de Ortadoğu’da suların yeniden ısınacağı bir dönem olabilir.

Sevgiler…

Dinçer Güner