7 Eylül Başak Yeniayı: Çürükleri ayırıyoruz

7 Eylül Salı günü 03.51’de Başak burcunda Yeniayın ışığını karşılayacağız. Sonbaharın enerjisiyle birlikte nadasta bekleyen, harekete geçemediğimiz tüm konuların hızlanarak düzene koyulacağı 15 günü iyi değerlendirmeliyiz.

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Dağınıklığı bir kenara koyarak, gelecek planlarını ve orta vadeli programları gerçekleştirmek üzere harekete geçebiliriz. Başak Yeniayı hem ruhsal hem bedensel anlamda yenilenmeyi karşımıza getirecektir. Değişken niteliktedir, finansal konularda yerinden oynamıyor ilerlemiyor dediğiniz konuların değişime girmesidir.

İkili ilişkileri, evliliği, kimi zaman ailevi ilişkileri şifalandırmakla ilgilidir. Uranüsyen bir Yeniay radikal, sürprizli olay ve konuları, hızlı yön değişimlerini gündeme getirirken, Uranüs'ün retro pozisyonda olması geçmiş konuları masaya yatırıp iyileştirmek anlamında da harekete geçirebilir.

Dönüşmeyen her ortaklık ve birlikteliği sonlandıracak, “Doğru kişiyle miyim?” sorusunu sorduracaktır.



Başak burcu sistem kurmak, çalışmak, sorumluluk almak ve sadeleşmeyi temsil eder. Rutinlerimizi, günlük yaşantımızı, işimizi yapmakla yükümlü olduklarımızı hizaya sokmak ister. Çalışma koşulları, çalışma arkadaşları, çalışma ortamında arzu edilen yapısal değişimleri ‘harekete geç' mottosuyla tetikleyebilir. Mars'ın Yeniay'ın yanında olması hızlı ve pratik hareket etmeye itecektir. Beklediğiniz teklifler gelebilir, emek verdiğiniz alanda karşılığını alabileceğinize işaret eder. Yeniay yeni tohumları atmayı ifade ederken geçmişten bugüne gelen, işe yaramayan tüm alanlara vurgu yapacak, sorunlu konuları yaşamınızdan alacaktır.

Başak Yeniayı çürümüş ve işe yaramayan her şeyin temizliğidir aslında.. Toparlamak ve görev bilinciyle mükemmel olana yakın harekette bulunmaktır. Geniş pencereden bakarsak, mesele sadece kendimize değil etrafımıza, ailemize, eşimize, dostumuza, çevremize fayda sağlamanın önemidir.

Önümüzdeki 15 günlük süreçte duygusal ilişkilerde netlik isteyeceğiz, istikrar arayacağız, planlı hareket etmek isteyeceğiz. Yeniay haritasında Aslan burcunun yükselmesi, yatırımların, maddi kaynakların, spekülatif piyasaların önemine vurgu yaparken, sağlık alanında yeni gelişmeleri ortaya çıkartacaktır. Hizmet, gıda sektörü, gıda fiyatlarında pahalılık, sağlık çalışanları, hastanelerle ilgili yeni düzenlemeler, evcil hayvanlar öne çıkarken; tarım, hayvancılık, toprak, gayrimenkul alım satımlarında hareketlenme gözlemleyebiliriz. Medya, eğitim sistemi, akademisyenler, gazeteciler ve yazarlar önümüzdeki 2 hafta önemli gündemleri sahneleyebilir.



Mars- Neptün 180 açısına geçtiğimiz hafta değinmiştim, Yeniay haritasında yeniden etkili. Kandırılmalara, kanmalara, dolandırıcılıklara, aldatılmalara, aldatmalara, ikili ilişkilerde çıkabilecek hayal kırıklıkları ve sorunlara dikkat etmek gerekiyor. Yeni başlangıçlar adına risk alırken temkinli olmaya özen gösterelim. Başak burcundan söz ediyorsak, şansla değil emin adımlarla hareket etmemiz gerekiyor. Kazancımızı, gelir giderimizi, kişisel muhasebemizi yapmak, sağlam yatırımlara yönelmek uzun vadede bize başarı sağlayacaktır.

Bağımlılıklardan kurtulmak, yeme içme alışkanlıklarını düzenlemek, bedene ve ruha yatırım yapmak için güzel bir dönem. Fazlalıklardan kurtulmaya bakın mesela, giysi dolabınızı düzenleyin, kullanmadıklarınızı ayrıştırın, yük gelen ilişkilere veda edin.

Arının yani.

Ruhunuzda yarattığı hafifliğe inanamayacaksınız. Rutin kontrollerinizi yaptırın, göz ardı ettiğiniz tedavilere başlayın, sağlığınızı önemseyin, bağışıklığınızı güçlendirin.

Mutlu pazarlar.

