8 Ağustos Aslan Yeniayı: Sil baştan başlamak gerek bazen

21 Aralık 2020 tarihinde Satürn’ün Kova burcuna geçmesiyle insanlık imtihanda.. Özgürlükler, doğa olayları, halkların ayaklanması ve halkların özgürlüğü için mücadele vermesi önümüzdeki 20 yılın en önemli konuları arasında olacak.

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Güvende hissetmediğimiz, şükretmeyi unuttuğumuz, doğanın kıymetini bilmediğimiz için toplumsal olarak uyanıştayız. Gerçeklerle yüreğimiz yanarak yüzleşiyoruz. Satürn Kova dönemi toplumların gördüğü baskı, yönetimlerin uyguladığı güç gösterilerine karşı seslerin yükselmesini ortaya çıkartacaktır. Korku salarak toplulukları kontrol altına almaya çalışanların sona erdiği bir dönemin başlangıcıdır.

Diğer yandan ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde meydana gelen yangınlar kendi yaptıklarımızın sonuçları.. Doğanın işleyişini bozduk. Satürn- Uranüs zorlu karesiyle yıl boyu dönüştürücü etkilerle sınanıyorken Mars'ın Jüpiter ve Plüto'ya yaptığı açılarla yangınlarla sınandık. Şimdi ise birlik ve beraberlikle zorlukların üstesinden gelmeyi, paylaşmayı, yardımı, şifa vermeyi, doğru bilgiyle hareket etmeyi öğreniyoruz.. Satürn Kova işte budur değerli okurlar. Sorumluluklarımızın bilincinde olmayıp, doyumsuzluğumuzu kontrol altına almadığımız müddetçe aydınlığa çıkmamız pek mümkün olmayacaktır.

Bugün gerçekleşen Aslan Yeniayı, Mars- Satürn 150'liliği, Güneş-Jüpiter karşıtlığı, Güneş- Neptün150'liliğiyle birlikte 22 Ağustos'a kadar göksel semboliklerin riskli etkileri devam edecektir. Ege ve Akdeniz'de meydana gelebilecek orta şiddetli depremler, aşırı sıcakların arkasından gelen fırtına, sel, hortum gibi hava muhalefetleri, patlamalar meydana gelebilir. Yediğimiz gıdalara, içtiğimiz suya karşı dikkatli olalım. Neptün zehirlenmeleri, kimyasallardan gelebilecek zararları ortaya çıkartabilir.



Mars Başak burcunda ilerlerken covid sayılarında artışla karşılaşabiliriz. Aşı oldum diye rahatlamaktan vazgeçelim. Hijyenimize, mesafemize, bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye özen göstermemiz gerekiyor. Bireysel anlamda tüm ilişkilerde iletişim sıkıntılarına, öfke patlamalarına karşı temkinli olalım. Risk almaya meraklı, cesaretli olayım derken zararlı, hızlı olayım derken kazalara açık bir duruma gelebiliriz. Bilgisayar, telefon gibi teknolojik aletlerde sıkıntılar yaşanabilir, finansal anlaşmalarınız varsa aksilikler yaşanabilir. Kişisel olarak önemli her kararınızı, adımlarınızı, parasal konularınızı 22 Ağustos sonrasına bırakmak önemli..

Dünya olarak en büyük sorunumuz bundan sonrası için su savaşları, kuraklıkla mücadele olacaktır. Bireysel olarak sorumluluk almak, doğa anaya sahip çıkmak, duyarlı olmak, toprağımıza, suyumuza, ağacımıza, hayvanımıza sahip çıkmak büyük önem taşıyor.

Bugün 16.50 ‘de gerçekleşen Aslan Yeniayı olayları yenilemek isterken beklediğimizin, bildiğimizin değil beklenmeyen, sürprizli değişimleri ortaya çıkartacaktır. Yeniayın ana teması dürüstlük. Dürüst insan, dürüst haber, dürüst söylemler isteyeceğiz. Aslan burcu aşk, çocuklar, yaratıcılık, artistik yetenekler, flörtler ve ben enerjisidir. Bu dönem gurur, cesaret teması bizi ele geçirirken, aşırı kibirle baba, yönetici gibi eril figürlerle çatışmalar yaşanabilir. Doğum haritası olumlu etki alanlar için kimileri yeni ortaklıklar, yeni iş birlikleri, yeni fırsatlarla karşılaşacaktır.

Uranüs'ün Yeniay'a etkisi büyük. Huzursuz durumlar meydana gelirken, sonuçlar istediğimiz gibi olmasa da netlik yaşayacağız. Ekonomik olarak spekülatif piyasalar, altın, borsayla ilgili hızlı iniş ve çıkışlar ortaya çıkarken, para konularında aldanmalara, riskli hareketlere dikkat etmek gerekiyor.

Aslan- Akrep- Boğa ve Kova burçlarının 2. Dekanında doğanlar için yenilikler, dönüşümler bazı zorlanmalar meydana gelebilir.



8. Evde gerçekleştiği için krizleri ortaya çıkartacaktır. Maddi koşullar, finansal gelir giderimiz, ortaklıklar, eşinizin, partnerinizin kaynakları önem kazanırken, kazancımızı arttırmanın, daha fazla para kazanmanın yollarını arayacağız. Finansal konularda ani borçlar, ödemeler, işten çıkarılmalar bankalarla ilgili sorunlar gündeme gelebilir. Kredi, borç, vergi, sigorta, nafaka, miras, kayıplar, ameliyatlarla ilgili gelişmeler ana başlıklar olarak gözükmekte. Çok çalışabilir, emek sarf edebilir, ancak nihayete ermesi için gecikmelerle karşılaşabiliriz.

Ülkemizde ekonomik anlamda dengesizlikler, bankalar, maliye, hazineyle ilgili yeni haberler öne çıkabilir. Hak, hukuk, adalet kavramıyla ilgili nahoş gelişmeleri, haksızlıkları karşımıza getirebilir. Bireysel anlamda bazı anlaşmalarınızda noktayı koyacağınız olaylarla karşılaşabilirsiniz. Düzeltilmesi gereken sorunlu konular gün yüzüne çıkarak aydınlanacaktır.

Sağlıkta Aslan burcu kalbi temsil ettiğinden önümüzdeki 15 gün kalp ve tansiyon rahatsızlıklarına, damarlar ve sırt bölgesinde hassasiyetlere dikkat etmek gerekiyor. Aşırı yorucu hareketli sporlardan kaçının. Aslan burcu liderleri, ceo'ları, üst düzey yöneticileri, sanatçıları, ünlü kişileri, aristokrasi, kraliyet fertlerini yönetir ve bu grupta sağlık sorunları, çeşitli skandal haberler, ani kayıplar öne çıkabilir. İsrail ve Amerika Yeniay'dan etkilenirken bu bölgelerde alınacak ekonomik ve politik kararlar gündeme yerleşebilir.

Hem tutkulu, hem cesaretli,

Hem beyaz bir sayfa açtıran, hem geçmiştekini temizleyen bir yeniay.

Mutlu bir hafta dilerim.

