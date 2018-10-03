Afroditin oyunu: Venüs Retrosu

Venüs 5 Ekim'de Akrep burcunda 40 günlüğüne geri hareket edecek ve 17 Kasım'a kadar sürecek. Bu zaman aralığında 31 Ekim itibari ile Terazi burcunda geri hareket etmeye başlayacak, Akrep burcunda çıkıp ve 17 Kasım'a kadar Terazi burcunda geri hareketine devam edecek. İşte ayrıntılar...

Merhaba; Ben Venüs.

Tabii siz beni Afrodit, Zühre ve Lucifer olarak da bilebilirsiniz. Hakkımda yıllardır çok şey yazıldı çizildi, kah mitolojiye konu oldum, kah Hollywood'un filmlerinde ismim zikredildi. Adıma birçok kitap yazıldı, resimler çizildi, öyküler anlatıldı. Ama siz bir de beni benden dinleyin. Gerçek ben kim, neleri temsil ediyorum, neleri yapabiliyorum?

Neredeyse dünya ile aynı boyuttayım. Bu yüzden dünya ile kardeş bir gezegenim. Fakat sadece Güneş doğmadan önce veya battıktan sonra beni görebilirsiniz. Beni ilk gözlemleyen Babillerdi (M.Ö 1700-1400). Ammisaduqa tabletlerinde benden sıkça bahsetmişlerdir. Sonra Galileo Galilei beni daha yakından incelemiş ve evrelerimi fark etmiş 1610 yılında. Ardından Mikhail Vasilyeviç Lomonosov, Johann Schröte, W.S. Adams ve T. Dunham hakkımda daha detaylı araştırmalar yaparak, dönüş hızım, moleküler yapım, fazlarım hakkında bilgi sahibi oldular. Birçok uzay aracı gönderdiler, bazıları bana ulaşamadan ya geri dönmek zorunda kaldı ya da uzayda yok oldular. Bana ulaşanlar ise yaşam belirtisi olup olmadığını araştırdılar. Fakat çok sıcak bir yapım olduğundan burada yaşamın uygun olmadığı kanaatine vardılar.

Astrolojik olarak çok özel ve önemli anlamlara sahibim. Boğa ve Terazi burçları benim yönetimimde. Ben her türlü ilişkileri kurmakta hayatlarınızda köprü görevi görürüm. Aşk, güzellik, şehvet, tutkular, cinsellik, çekicilik, barış ve huzur, mutluluk, keyif veren her şey, sanatın her dalı, oyunlar, takılar, kozmetik ürünleri hepsi benim yönetiminde. Üzerimde fazlası ile sorumluluk var anlayacağınız üzere. Genç kadınları, anneleri, sanatçıları, ipekleri, renkli perdeleri, kıymetli taşları, kız kardeşleri, kozmetik sektöründe çalışanları, kadınlarla ilgili konuları, Müslümanları, eğlence yerlerini,fahişeleri ben temsil ederim. Hepinizin doğum haritasında ben varım. Farklı evlerde, farklı burçlarda, farklı açılar altında!

Eğer bir şeyleri beğeniyor, seviyorsanız, aşık olabiliyorsanız, sevişebiliyorsanız, keyif ve mutluluk duyabiliyorsanız, hamile kalabiliyorsanız, çapkınlık yapabiliyorsanız, alışveriş yapabiliyorsanız, yaratıcı esinleriniz varsa, romantik dakikalar geçirebiliyorsanız, sosyalleşebiliyorsanız, yiyerek içip eğlenebiliyorsanız hepsi benim sayemde. Bunca şeyi yönetmek ve organize etmek oldukça enerji harcamama neden oluyor ve tahmin edersiniz ki oldukça yoruluyorum. Bu yüzden ortalama 1,5 yılda bir hızımı yavaşlatır ve durmaya başlarım enerjimi toparlamak için. Ben yavaşladığım, durduğum zaman temsil ettiklerim, yönettiklerim de benimle beraber yavaşlar, yollarını şaşırabilirler, aksaklıklar meydana gelebilir, bozulmalar, çözülmeler, boşanmalar olabilir. Neyse ki çok uzun bir süre değil sadece 40 gün kadar dinlenirim. Sonra bozulan, kaybolan, aksayan ne varsa düzeltmek için kolları sıvarım.

5 EKİM’E DİKKAT!

5 Ekim’de Akrep burcunda 40 günlüğüne geri hareket edeceğim ve 17 Kasım’a kadar sürecek bu geri hareketim. Bu zaman aralığında 31 Ekim itibari ile Terazi burcunda geri hareket etmeye başlayacak, Akrep burcunda çıkıp ve 17 Kasım’a kadar Terazi burcunda geri hareketine devam edecek. Geri hareket ettiğim dönemler benim dinlendiğim, gücümün düştüğü süreçlerdir. Temsil ettiğim konularda bir takım gecikmeler, aksaklıklar yaratırım. Aslında benim temsil ettiğim konularda sizlerin ekstra dikkat etmeniz gerekir, istediğiniz sonucu alamayabilir, memnun olamayabilirsiniz zira. Şimdi öncelikle AKREP daha sonrasında ise TERAZİ burcunda geri hareket edeceğimden dolayı, öncelikli olarak şu konulara etki edeceğim…

– İlişkilerde ilgi odaklarını değişebilir bir süreliğine. İstediğiniz ilgiyi görmekte zorlanabilirsiniz. İlişkilerde ilgi odağı olmaya çalıştıkça tökezleyebilirsiniz. Partneriniz ya sizin ilgisizliğinizden yakınabilir veya siz ilgisizlikten yakınabilirsiniz.

– Eğer sanatla ilgili bir girişiminiz olacaksa ya da estetik, güzellikle ilgili bir iş kuracaksanız geri gidiş sürecinin bitmesini beklemenizde fayda var. Tanınmak adına çalışmalar yapmak için uygun değildir.

– Yeni ilişkilere başlamak için uygun bir dönem değil, yeni sevgilinin eski sevgilisi özellikle canınızı sıkabilir. Ya da bir ilişkiye başlayacaksanız karşınızdaki kişinin gerçekten sevgilisinden ayrıldığına, bekar olduğuna emin olun! İlişkilerde aşırı benmerkezci, bencil davranışlar onarılması zor durumların oluşmasına neden olabilir.

– Yeni ortaklıklar kurmak, ortak işlere girişmek için de çok uygun bir dönem değil. Beklentileriniz, istekleriniz, hedefleriniz geri hareket bittikten sonra değişebilir, pişman olabilirsiniz.

– Bu dönem eski sevgililer bol bol hortlayıp aklınızı karıştırabilir, ayrıldıklarınız yeniden sizlerle temasa geçebilir. Ama ‘exten next olmaz’! Hatta bu sefer gelecek olanlar, sizlerle ciddi ciddi ilişki kurmak için kapınızı tırmalar. Veya siz de tırmalayabilirsiniz tabii.

– Eğer ki bu dönem mevcut ilişkinizde ayrılık yaşarsanız, Retro bitene kadar yeniden barışırsınız, çok büyük endişe etmeyin.

– Değerli kayıp eşyalarınızı bulabilirsiniz bu dönemde. Anısı olan eşyalar, yüzükler, değerli kolyeler vb…

– Estetik gibi vücudunuzda önemli değişimler yapmak için uygun dönem değildir. Dudaklarınızı yaptıracağım derken burnunuzdan olmayın sonra. Bilmediğiniz, etmediğiniz ürünleri kullanmayın, denemeyin özellikle cildinize. Bu dönem yüz bakımında kullanılan yağlar, maskeler, ürünlere karşı alerjik durumlar oluşabilir.

– Özellikle kadınsal hastalıklar ve cinsel rahatsızlıklar daha sık ortaya çıkar. Cinsel ilişkilerinizde korunmayı ihmal etmeyin. Korunmak önemlidir, çünkü Retro dönemleri istemsiz hamilelikler gündeme gelebilir.

– Bu Retro aslında bizlere biraz mütevazı olmayı öğretecektir. Eğer düğün yapacaksanız da aşırı gösterişli olmamasına dikkat edin, maddi anlamda çok açılmayın. İhtiyacınız olandan fazlasını harcamayın mesela. Ya da yapacağınız düğünde toplayacağınız hasılatı düşünerek yapmayın, umduğunuzu bulamayabilirsiniz.

– Aslında ortaklık için uygun olmadığı gibi, evlilik için de uygun bir dönem değil. Ben olsam 17 Kasım’dan sonra evlenmeyi tercih ederdim. Venüs Retrosu evliliklerde ya maddi konular ya da ilişkilerde çapkınlık yüzünden ilişkilerin kalitesi bozulabiliyor.

– Moda ile ilgili web sitesi açmak, tekstil ile ilgili ticaret siteleri açmak, hesaplar açmak için de uygun bir zaman değil arkadaşlar. Bu süreçte güzellik salonu, kuaför, estetik kliniği vb. yerler açmak için pek de uygun değildir. Reklam, pazarlama, para kazanma konusunda sorunlar oluşabilir.

– Yaratıcılığın tavan yapacağı bir dönemdir. Sanatın herhangi bir dalı ile haşır neşirseniz en iyi ürünlerinizi ortaya koyacaksınız demektir.

– İlişkilerde yanlış anlamalar, dedikodular ve gereksiz kıskançlıklar yüzünden canınız sıkılabilir, dikkatli olun, dolduruşa gelmeyin. İlişkilerinizi gözden geçirmek, hatalı tarafları yakalamak ve onarmak için güzel zamanlardır.

– Bu dönem ertelenmiş evliliklerin, nişanların, yarım kalan ilişkilerin gündeme gelme zamanıdır. Daha öncesinden ertelenen evliliklerin tamamlanması için iyi bir süreçtir. Dediğim gibi ilişki olarak değil, bir sevgili ya da flört nişan, evlilik dönemindeki ertelemelerden bahsediyorum.

– Evlilik ilişkileri veya ortaklıklarla ilgili bir mahkeme açacaksanız 17 Kasım’dan sonra bir zamanı değerlendirmenizde yarar var. İlişkilerde kafa karışıklığı, zihin karışıklığı dönemidir. En çok aldatma, aldatılma hikayelerinin gündeme geldiği zamandır. Barış ve huzuru yakalamak bu süreçte biraz zordur.

– Kadınlarla ilgili sorunlar, krizler daha çok artabilir. Cinsel suçlarda artışlar gözlemlenebilir. Cinsel tacizler, tecavüzler, skandallar ortaya dökülebilir.

– Mevcut ilişkilerinizde güven ya da maddiyat ile ilgili sorunlar ortaya çıkabilir. Gereksiz şüphe, kıskançlık, paranoya yüzünden mevcut ilişkinizde düzen ve huzuru bozabilirsiniz, dikkat edin!

– İlişkilerde güç oyunları, kontrol etme isteği, intikam duygusu daha çok ortaya çıkabilir açıkçası. Partnerimizi, sevgilimizi daha çok kontrol etmeye, ondan gizli onun mahrem alanlarına girmeye çok daha fazla eğilimli olabiliriz. Ama bulacağımız şeyleri de yanlış yorumlayabilir, gereksiz kıskançlık ve alınganlıklar yapabiliriz.

– Mevcut ilişkinizde veya ortaklığınızda eskiden kalan ama halının altına süpürdüğünüz sorunlar var ise, bu sorunlar bu 40 gün içinde yine gündeme gelecektir.

– İlişkilerde cinsel soğumalar, uzaklaşmalar, isteksizler görülebilir.

– Kredi çekmek, borçlanmak, yatırım yapmak ve risk almak için hiç uygun bir dönem değildir.

– Cinsel anlamda takıntılar, farklı,değişik,sıra dışı fantezilere takılıp gitmek, uç noktalarda cinsel deneyimler bu süreçte zarar verici olabilir.

– Karanlık sokaklarda tek başınıza dolaşmayın, kendinizi korumasız ve çaresiz hissedeceğiniz ortamlardan uzak durun.





– Bu dönem sevgi, aşk gibi duygular daha çok içsel olarak yaşanabilir, hatta platonik düzeyde kalabilir. Sevgi konusunda kendimizi ifade etmek pek kolay olmayabilir.

– Venüs en temelinde mutluluk ve haz ile ilgilidir ve geri gitmeye başladığı dönemlerde, bize mutluluk veren temalar bir süreliğine eskisi kadar mutlu etmediğinin farkına varırız. Çok kolay mutlu olunabildiği bir zaman değildir.

– Özellikle vergiler, borçlar, krediler, muhasebe işleri, hisse senetleri gibi konular stres yaratabilir ve gecikmeler, hoş olmayan sürprizler ortaya çıkabilir.

