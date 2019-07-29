Ağustos ayında bu saatlere dikkat!

Ay'ın boşlukta olduğu zamanlar bir nevi boş işler zamanıdır. Çünkü Ay boşlukta olduğunda duraklama dönemine girilir. Her türlü işler askıda ve havada kalır. Eğer işlerinizin havada kalmasını istemiyorsanız bu tarihleri not almalısınız. İşte Ağustos ayının Ay boşlukta takvimi...

Ay’ın boşlukta olması demek; Ay’ın bir burçtan başka bir burca geçerken hiç bir gezegenle kontak kurmaması anlamına gelir. Ay’ın boşlukta olduğu zamanlar ve saatler, aslında bir nevi boş işler zamanıdır arkadaşlar.

Yeni hiç bir işe, projeye veya ilişkiye başlamak için uygun değildir. Girişilen tüm işler her türlü askıda ve havada kalır çünkü. Bir şeyin sonuçsuz kalması, sürüncemede kalması anlamına gelir. Duraklama dönemi gibidir… Sanki her şey birden durur, işler yürümez, geçici bir tıkanıklık durumu oluşur. Bir şeylerin sonuçsuz kalması gibidir.

Ay ilk kontağını kurduğu anda bu durum düzelmeye başlar. Eğer somut sonuçlar elde etmek istediğiniz girişimleriniz var ise Ay’ın boşlukta olduğu zamanlardan kaçınmanız gerekmektedir. Bir şeyin az yankı uyandırması ses getirmemesi gibidir. Bu yüzden ses getirmesini istediğiniz konular için Ay boşluğa dikkat!

Normal rutinde devam ettiğiniz işleri devam ettirebilirsiniz. Ama yeni işlere başlarken dikkatli olun, hatta başlamayın. Organize olmak zorlaşır, çok çabuk dağılabiliriz. Ana, esas konulardan uzaklaşabiliriz, dikkatimiz dağılır sürekli. Elinizdeki işleri düzenleyin, tasnif edin, eksikleri tespit edin.

Bu zamanlar uyku ile uyanıklık arasında gibidir ruh hali. Program yapacağım diye diretmeyin, akışa bırakın biraz hayatı. Diretmeyin bir şeyler illa olsun diye. Aslında rahatlama ve gevşeme zamanıdır. Bu yüzden sizi rahatlatacak gevşetecek şeyler yapın.

Önünüze bakın, hazırlık yapın, İhtiyaçlarınızı tespit edin. Planlar yapın. Ay boşluktan çıkınca da harekete geçin. Sosyalleşin, arkadaşlarla bol bol geyik yapın, oyunlar oynayın, dişe dokunmayan işler yapın. Çünkü boş işler zamanıdır. Ay’ın boşlukta olduğu anlar ruhsal çalışmalar yapmak, meditasyon yapmak, içe dönmek için evrenin 10 numara 5 yıldız zamanıdır.

Aşağıda Ağustos ayında Ay'ın boşlukta olacağı zamanları bulabilirsiniz. Ben her ay başı cep telefonu takvimime bu tarihler kaydederim, not alırım. Size de tavsiye ederim ;))

1 Ağustos 23:47 ile 2 Ağustos 16:20 arasında Aslan burcunda boşlukta

4 Ağustos 07:27 ile 16:29 arasında Başak burcunda boşlukta

6 Ağustos 10:35 ile 18:31 arasında Terazi burcunda boşlukta

8 Ağustos 17:57 ile 23:34 arasında Akrep burcunda boşlukta

10 Ağustos 22:50 ile 11 Ağustos 07:50 arasında Yay burcunda boşlukta

13 Ağustos 01:11 ile 18:35 arasında Oğlak burcunda boşlukta

16 Ağustos 04:01 ile 06:50 arasında Kova burcunda boşlukta

18 Ağustos 01:34 ile 19:32 arasında Balık burcunda boşlukta

21 Ağustos 07:05 ile 07:36 arasında Koç burcunda boşlukta

23 Ağustos 00:32 ile 17:33 arasında Boğa burcunda boşlukta

25 Ağustos 09:38 ile 26 Ağustos 00:5 arasında İkizler burcunda boşlukta

27 Ağustos 11:55 ile 28 Ağustos 02:11 arasında Yengeç burcunda boşlukta

29 Ağustos 03:05 ile 30 Ağustos 02:57 arasında Aslan burcunda boşlukta

31 Ağustos 11:46 ile 1 Eylül 02:07 arasında Başak burcunda boşlukta