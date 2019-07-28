Ağustos ayında burçları neler bekliyor?

Bir ayın daha sonuna geldik ve Ağustos ayına geçiş yaptık. Tutulmalarla dolu bir ayı geride bıraktık. Fakat Ağustos ayında da oldukça hızlı, hareketi ve dolu dolu bir ay meydana gelecek. Bakalım burçları yazın son ayında neler bekliyor olacak? İşte yanıtı...

Tutulmalarla dolu bir ayı geride bıraktık. Ama unutmamak gerekir ki tutulmaların azalarak etkisi aslında yıl sonuna kadar eni konu devam edecek. Şimdi bizi bekleyen yeni bir ay var önümüzde. Ve yine bu ayda da birbirinden farklı gökyüzü hareketleri meydana gelecek. Bakalım burçları teker teker neler bekliyor?

Koç: Aşk ve yaratıcılık gerektiren konularda şanslı, sürpriz gelişmelerin olacağı etkiler altında olacaksınız. Finansal anlamda da genel olarak iyi olmakla birlikte, abartılı harcamalar, yüklü ödemeler yapmanız gerekebilir. İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda bir tamamlanma, bitiş, sonlanma yaşayabilirsiniz. Önemli bir sosyal oluşum içinde yer alabilirsiniz, kalabalıklar içine girebilir, yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Genel anlamda sosyal çevrenizde bir hareketlenme, gelişmeler bekleyebilirsiniz. Devamı…

Boğa: Ev, yuva, aile, yerleşime ilişkin konuların çok daha etkin bir şekilde hayatınızda görünür olacak. Oldukça keyifli, sürprizli, güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Zekice hamlelerinizle iş hayatınızda övgüler alabileceksiniz. İşinizle ilgili eğer bir kriz durumu söz konusu ise, sıra dışı, değişik, farklı yöntemler deneyip krizleri yararınıza çevirebileceksiniz. Aşk ve özel hayatınız daha iletişim odaklı olmaya başlayacak. Özel hayatınızda yalnız daha titiz, dikkatli, eleştirel olabilirsiniz. Bu tutumunuz karşınızdaki kişi tarafından olumsuz değerlendirilebilir. Devamı…

İkizler: Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan beklenmedik destekler görebilecek, fikirlerinizi çok daha kolay bir şekilde kabul ettirebileceksiniz. Türlü projeler zihninizde canlanmaya başlayacak. Önemli anlaşmalar, sözleşmeler gündeme gelebilir. Eviniz, yuvanız, ailenizle ilgili konular sizlerin efor sarf edeceğiniz, biraz da mücadele etmeniz gereken alanlar olacak. Bu süreçte özellikle babanız ile olan iletişiminiz, ilişkileriniz çok daha fazla önem kazanacaktır. Birlikte önemli kararlar almaya başlayabilirsiniz. Devamı…





Yengeç: Yeni bir iş teklifi ile karşılaşabilir, finansal anlamda yeni kazanç kapıları ile karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınız ile bir araya gelebilir, bir kutlama, organizasyon, etkinliğe katılabilirsiniz. Finansal konularsa minik bir hayal kırıklığı, pek de hoşunuza gitmeyecek bir haber alabilirsiniz. Hesap hataları gündeme gelebilir. Bu dönem zihniniz çok daha fazla çözüm odaklı olacak, özellikle yakın çevreniz, kardeşleriniz, komşularınızın sorunlarını çözmeye yönelik akıl verebileceksiniz. Devamı…

Aslan: Hayatınızda yeniliklere yer açmanın vakti geldi! Bu ay iş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda oldukça şanslı etkiler altında olacaksınız. Finansal konularla ilgili mücadele döneminiz başlayacak. Para kazanmak, paranızı arttırmak için daha fazla efor sarf etmeniz gerekecek. Finansal konularda önemli anlaşmalar, sözleşmeler, fikirler, projeler, detay gerektiren işlerde başarı sizinle olacaktır. Fikirlerinizi paraya dönüştürebilir, finansal konularla ilgili minik seyahatler yapabilirsiniz. Devamı…

Başak: Arkanızdan dönen türlü dolaplar, dedikodular hepsi ortaya çıkmaya başlıyor. Bu tam da kimin dost kimin düşman olduğunu anlamanızı sağlayacak. Hayatınızla ilgili bir takım gelişmeler üzerinde söz sahibi olmanız zor olabilir, koşulları ve şartları idare etmekte zorlanabilirsiniz. Mükemmel işler çıkarmak için daha fazla efor sarf edebileceksiniz, tam olarak yapmak istedikleriniz ve hedefleriniz için rahatlıkla harekete geçebileceksiniz. İlişkisi olanlar gereksiz kıskançlıklar yüzünden kendilerini hırpalayabilirler, ilişkisi olmayanlar ise platonik aşklara yelken açabilirler. Devamı…





Terazi: Sosyal çevrenizden ve arkadaşlarınızdan türlü aşk teklifleri alabilirsiniz. Bunun yanı sıra çöpçatanlık için soyunabilir, arkadaşlarınızın arasını yapabilirsiniz. Küs olan arkadaşlarınızla barışmak için harika bir zaman! Yalnız finansal anlamda harcamalar beklenenin üzerinde artabilir, dikkatli olmakta yarar var. İş hayatından kazandığınız gelirleri arttırabilecek, primler, ödüller alabileceksiniz. Geleceğe yönelik iyi dilekleriniz ve umutlarınız gerçekleşmeye başlayacak. Bir takım dedikodular, arkanızdan çevrilen işlerle ilgilenmeniz gerekebilir. Devamı…

Akrep: İş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha fazla bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor, işle ilgili toplantılar görüşmeler sık sık meydana gelebilir, yeni iş teklifleri ile de karşılaşabilirsiniz. Hayatınızda, mücadele ve efor sarf edeceğiniz alanlar sosyal ilişkiler, arkadaşlıklar olacak. Bu dönemde hali hazırda bazı arkadaşlarınızla ilişkilerde gerginlikler söz konusu olabilecektir, sosyal çevrenizi idare ve organize etme görevi size düşebilir. Sosyal yaşamınızı düzenlemek için ideal bir süreçtir. Devamı…

Yay: Hukuksal konular, eğitim, seyahatler, yurt dışı ile ilgili işler, uzak akrabalar ve tanıdık sayılabilecek arkadaşlarınızla ilgili konularda süper sevindirici haberler, gelişmeler yaşanabilir. Kandırılmaya müsait olabilir, söylenen her söze inanmamakta fayda var. Yakın çevreniz, kardeşleriniz ve komşularınızla ilgili konularda minik hayal kırıklıkları oluşabilir. İş, kariyer ve mesleki konularda sizi bir nevi ateş topuna çevirecek, mesleki anlamda daha fazla enerji ve efor sarf edecek, daha fazla yorulacak ve stresle mücadele etmeniz gerekecek. Devamı…





Oğlak: Bu ay finansal anlamda ciddi bir iyileşme sürecine girebilir, para kazanabileceğiniz koşullarla karşılaşabilirsiniz. Borç istediğiniz anda sizlere destek olacak kişilere hemen ulaşabileceksiniz. Finansal anlamda kafanızı çalıştırarak daha fazla kazanmanın yollarını arayabilirsiniz. Hayata dair daha büyük düşünebilirsiniz. Önemli, mevki ve statü sahibi güçlü kişilerle bir araya gelebilir ve onlardan destekler alabilirsiniz. Zihniniz her zamankinden çok daha işlek olacaktır. Sık sık hayatı, bu hayata neden geldiğinizi sorgulayabilir, kendinize yeni idealler, fikirler, amaçlar arayabilirsiniz. Devamı…

Kova: Sürpriz ve size gelir getirici yeni ortaklıklar, anlaşmalar gündeme gelebilir. Hayattan daha çok keyif alabilecek, özel hayatınızda başarıyı daha rahat bir şekilde yakalayabileceksiniz. Finansal konularla ilgili daha fazla efor ve mücadele dönemi başlıyor. Para, ödemeler, borç harç gibi konularda daha akıllıca organize olabileceksiniz. Yeni şeyler keşfedebilir, gizlilik içinde olan şeyleri ortaya çıkartabilirsiniz. Bu dönem kendiniz hakkında bilgi vermek konuşmaktan çok, karşınıza gelecek kişilerin sırlarını öğrenmek durumunda kalabilirsiniz. Devamı…

Balık: Size keyif ve mutluluk verecek bir seyahate çıkabilir, yakın çevrenizden sürpriz güzel haberler alabilirsiniz. İş arayanlar keyif ve mutlulukla çalışabilecekleri bir iş bulabilirler. Günlük bir takım işleri daha kolay ve seri bir şekilde halledebileceksiniz. Yeni işler, yeni projeler gündeme gelebilir. Birlikte çalıştığınız kişilerle daha keyifli ve size mutluluk veren bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler, kontratlar, imzalar gündeme gelebilir. Bazılarınız evlilik yolunda önemli adımlar atabilirsiniz. Bazılarınız ise yeni ortaklık teklifleri ile karşılaşabilirsiniz. Devamı…

