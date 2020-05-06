Akrep burcunda Dolunay: Türkiye ve dünya nasıl etkilenecek?

7 Mayıs günü Akrep burcunda Dolunay meydana gelecek. Merkür'ün Ay ile sert kontağı olacak ve diğer yandan Neptün ise güzel bir etkileşimi olacak. Dünya astrolojisine göre Akrep sembolizmi neleri işaret ediyor? Bu Dolunay'dan Türkiye ve dünya nasıl etkilenecek? İşte yanıtı...

7 Mayıs’ta Akrep burcunun 17. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dolunay sürecinde Ay'ın Merkür ile sert bir kontağı bulunmakta ve Neptün ile de güzel bir kontağı olacak. Bu Dolunay’ın gibi etkileri olacağını anlayabilmek için öncelikle Akrep sembolizminin dünya astrolojisi içinde neleri işaret ettiğini çok iyi bilmek gerekiyor.

Akrep burcu ölüm, radyoaktif maddeler, borçlar, vergiler, rezervler, hırsızlar, cinsellikle ilgili konular (tacizler, tecavüzler, sapıklar), yabancı ülkeler ile finansal ilişkiler, suçlar, kamu güvenliği, mafya, gizli örgütler demektir.

DÜNYADAKİ YANSIMASI

Akrep burcunda gerçekleşecek olan Dolunay sürecinde, suç oranlarında artışlar söz konusu olabilir. Özellikle cinsellikle ilgili suçlarda olabilir. Hırsızlık haberleri, yasa dışı örgütler, mafyanın işin içinde olduğu konular ön planda olabilir. Ekonomik anlamda kriz yönetimi içinde olunabilecek zamanlar. Faiz oranları, vergiler bunların yapılandırılmasına ilişkin birçok haber yapılabilir. Merkür ile Ay’ın kontağı, gizli bir takım yazışmaları, ses kayıtlarını, şifreleri ortaya çıkabilir. Ekonomik açıdan duygusal kararlar alınabilir, fikir çatışmaları yaşanabilir. Liderlerin biraz daha inatçı ve sabit fikirli olabileceği zamanlar olabilir bu dönem. Toplumun hassas olan değerleri ile ilgili dik konuşmalar yapmak, fikirler söylemek için uygun bir dönem değil, tepkiler çoğalabilir. Covid-19 ile ilgili yapılan araştırmaların derinleşeceği zamanlar. 23 Nisan Boğa burcunda Yeni Ay zamanında dünyanın bir çok yerinde aşı ve ilaç çalışmalarına ilişkin somut açıklamalar ve çalışmalar başlamıştı. Şimdi bu çalışmalarda derinleşme ve somut ürünleri ortaya koyma zamanı. Corona virüsü ile ilgili güzel haberler yolda.

TÜRKİYE AÇISINDAN İNCELENDİĞİNDE

Dolunay’ın gerçekleşeceği 17. derece, 5. eve düşmektedir. 5.ev ise ülkenin çocukları, sanat yerleri, parklar bahçeler, şans oyunları, ülkenin sahne işleri yapan kişileri, borsa, ülkenin eğlence kanallarına işaret eder. Sanırım bu Dolunay’da daha çok önemli sanatçılarımız ön planda olacak, sanatçıların değer ödülleri kazanması, sanatsal alanda başarılar, sanatta başarıları ile ön planda olabilecek kişilere işaret etmektedir. Yalnız ülkenin çocukları ile ilgili sürekli sansasyonel yaratacak haberler ortaya çıkabilir, çocuk sağlığı, çocuk gelişimi, çocuklarla ilgili bizi üzebilecek durumlar oluşabilir. Dolunay derece itibari ile Türkiye haritasında zararlı yerleşimde olan Venüs'ün tam üstünde olacak. Kadın cinselliği, kadına şiddet, kadın temaları konularda sinir bozacak durumların çok konuşulması ve gündem olması anlamına gelmektedir. Yalnız, yine de bu süreçte cinsel suçlarda artışlar, tecavüz, taciz hikayelerine ve haberlerine de çok sık rastlayabiliriz.

Dolunay haftasında işin içinde Jüpiter olduğundan her şey abartılmaya ve büyütülmeye müsait demektir. Hafta boyunca diğer ülkeler ile olan finansal ilişkiler göze çarpacak. Özellikle işin içinde Jüpiter olduğundan dolayı ve Jüpiter Türkiye haritasında sağlıkla ilgili alanda söz sahibi olduğundan, Dolunay haftasında iyileşme ve vaka sayılarında daha da bir düşüş gözlemlenebilir. Tedavi ve ilaç konusunda sevindirici haberler gelebilir corona virüsü ile ilgili. Özellikle Ay ve Merkür’ün sert kontağı mecliste ağız kavgaları, tartışmaların çok olacağını göstermekte. Gerçek olmayan bir takım dedikodular mecliste gündem konusu olabilir.

İyi haftalar hepinize!

Sevgiler…

Dinçer Güner