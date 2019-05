Akrep burcunda Merküryen Dolunay

18 Mayıs'ta Akrep burcunda Dolunay meydana gelecek. Dolunay sürecinde Ay’ın Merkür ile sert bir kontağı bulunmakta. Bu Dolunay ile birlikte hayatınızda her türlü belirsizliğe son vermek adına kolları sıvayabilirsiniz. Bu süreçte her şeyin çok net ve çok belirgin olması için çaba sarf edeceksiniz.

18 Mayıs’ta Akrep burcunun 27. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dolunay sürecinde; Ay'ın Merkür ile sert bir kontağı bulunmakta. Bu Dolunay’ın gibi etkileri olacağını anlayabilmek için öncelikle Akrep sembolizminin neleri işaret ettiğini çok iyi bilmek gerekiyor.

Akrep burcu astrolojide cinsellikle ilgili her türlü akla gelebilecek konu, yeraltı kaynakları, kimyevi maddeler, benzin, ölüm, bitiş, sonlanma, en derindeki bilgiye ulaşma, gizli ve saklı olan her türlü konu, bilinçaltı, büyük krizler, karanlık her türlü konu, mafya, gizli saklı kayıt ve belgeler, maden, petrol ve yer altı kaynakları, mezarlıklar, büyü, simya, zehir, hırs, tutku ve kıskançlık gibi kavramlara işaret etmektedir. Dolunay’ın temel sembolik prensipleri bunlar üzerine odaklı olabilecektir. Genel olarak bu Dolunay zamanı duygular açısından iki uç arasında gidip gelmeler, duygusal hezeyanlara sıkça açık olacağız demektir. Dolunay sürecinde sezgilerimiz inanılmaz güçlü olacaktır, fakat genelde kötü şeyleri sezebilir, duyabilir, rüyalarını görebiliriz. Hayatımızda ölüm semboliği sıkça karşımıza çıkabilir veya en azından günlük sohbetlerimizde sık sık bunun üzerine konuşmalar yapılabilir, ölüm, ölüm ötesi konular…vb. En derin korkularımızla yüzleşebilir, korkularımızın üstesinden gelebilecek güce sahip olabileceğiz. Libidomuzda oldukça yüksek seyredebilir, cinsel anlamda daha istekli ve arzulu olabiliriz.

Bu Dolunay ile birlikte hayatımızda her türlü belirsizliğe son vermek adına kolları sıvayabiliriz, her şeyin çok net ve çok belirgin olması için çaba sarf edeceğiz demektir. Uğraştığımız konu her ne ise, güç kazanmak, gücü elimizde tutmak, güçlü olmak için çaba sarf edeceğimiz anlamına geliyor. Ne yazık ki Akrep temasında, ayakta kalabilen hayatta kalmayı başarır teması vardır. Ölümüne bir mücadele vermemiz gerekebilir. Her ne kadar bizler gizlilik içinde hareket etmeye çalışsak dahi bu pek mümkün olmayacaktır. Hatta bizlerden saklanmış, gizlenmiş ne varsa bunları da öğrenebiliriz. İçimize minik bir dedektif kaçabilir, belki de üstümüze vazife olmayan şeyleri bile araştırmak, öğrenmek isteyebiliriz. Veya biz istemesek bile önümüze düşebilir. Biraz daha kendimizi hafta boyunca kriz yönetimi konusunda eğitmemiz gerekebilir ya da çevremizdeki insanların krizlerin çözümlememiz gerebilir. Elbette Akrep burcunun olduğu yerde seksten bahsetmezsek olmaz, ilişkilerinizde cinsellikle ilgili sorunlarınız var ise, bunları çözmek, bunun için destek almak için de harika bir süreç.

Akrep parasal konular, borçlar, vergiler, krediler ile ilgilidir. Bu Dolunay döneminde kredi araştırmaları yapmak, borçları yapılandırmak, vergi ile ilgili konularınız var ise bunları halletmek için de uygun bir süreçte olacaksınız. Hayatınızda fiziksel ya da psikolojik olarak neleri değiştirip, dönüştürmek istiyorsanız bunun için harekete geçebilirsiniz.

Akrep burcu genital bölge, üreme organları, yumurtalıkları yönetir. Bu hafta eğer sağlıkla ilgili konular gündeme gelirse, daha çok bu saydığım organ ve vücut bölgeleri üzerine olabilir. Bu dönem ruhsal anlamda paranoya ve takıntı yapabilecek konulardan lütfen uzak durun. Ruhsal anlamda yormayın kendinizi, bir şeyin illa olması için çaba sarf etmeyin, gerçekten de biraz akışa bırakmakta yarar var! 27. derece vücudun mukozası ve anüs ile ilgilidir. Bu alanda ortaya çıkabilecek her türlü rahatsızlığa karşı dikkatli olmalı ve ihtiyaç olan tedavilere başlanmalıdır. Özellikle ayakları üşütmemeli, ayakları soğuktan korumalısınız. Zira kolaylıkla böbreklerin ve idrar torbası üşütmeleri olabilir. Dolunay’da Ay ile Merkür arasındaki gergin görünüm ile sinir bozuklukları, güven ile ilgili sorunlar, soğuk algınlığı, unutkan, dalgın zihin, kolay telaşa kapılan haller görülebilir.

Dolunay süresince Merkür ile Ay arasında gergin bir görünüm olacak. Duygusal ihtiyaçlar doğru kelimelerle ifade edilemeyebilir veya ifade etmek zorlaşabilir. Fikirler ve duygular sabit olabilir ve inatçılık gözlemlenebilir. Patavatsızlıklara karşı dikkat etmeli, dedikodulara kulak asmamalısınız. Mantıksız fikirler ve duygulara kapılmamalısınız. Duygular ile düşünceler arasında gerilimler söz konusu olabilir.