Akrep burcunda Merküryen Dolunay’ın bireysel etkileri

7 Mayıs günü Akrep burcunda bir Dolunay meydana geliyor. Ay'ın Merkür ile kuracağı sert kontağı olacak. Diğer yandan Ay, Neptün ile de güzel etkileşim halinde olacak. Peki bu Dolunay'ın bireysel etkileri neler olacak? İşte yanıtı...

7 Mayısta Akrep burcunun 17. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dolunay sürecinde Ay'ın Merkür ile sert bir kontağı bulunmakta ve Neptün ile de güzel bir kontağı olacak. Bu Dolunay’ın ne gibi etkileri olacağını anlayabilmek için öncelikle Akrep sembolizmimin neleri işaret ettiğini çok iyi bilmek gerekiyor.

Akrep burcu astrolojide cinsellikle ilgili her türlü akla gelebilecek konu, yer altı kaynakları, kimyevi maddeler, benzin, ölüm, bitiş, sonlanma, en derindeki bilgiye ulaşma, gizli ve saklı olan her türlü konu, bilinçaltı, büyük krizler, karanlık her türlü konu, mafya, gizli saklı kayıt, belgeler, maden, petrol ve yer altı kaynakları, mezarlıklar, büyü, simya, zehir, hırs, tutku ve kıskançlık gibi kavramlara işaret etmektedir. Dolunay’ın temel sembolik prensipleri bunlar üzerine odaklı olabilecektir. Genel olarak bu Dolunay zamanı duygular açısından iki uç arasında gidip gelmeler, duygusal hezeyanlara sıkça açık olacağız demektir. Dolunay sürecinde sezgilerimiz inanılmaz güçlü olacaktır, fakat genelde kötü şeyleri sezebilir, duyabilir, rüyalarını görebiliriz. Hayatımızda ölüm semboliği sıkça karşımıza çıkabilir veya en azından günlük sohbetlerimizde ölüm ve ölüm ötesi konularla ilgili sık sık konuşmalar yapılabiliriz. En derin korkularımızla yüzleşebilir, korkularımızın üstesinden gelebilecek güce sahip olabileceğiz. Libidomuz da oldukça yüksek seyredebilir, cinsel anlamda daha istekli ve arzulu olabiliriz. Bu Dolunay ile birlikte hayatımızda her türlü belirsizliğe son vermek adına kolları sıvayabiliriz, her şeyin çok net ve çok belirgin olmasını için çaba sarf edeceğiz demektir.

Uğraştığımız konu her ne ise güç kazanmak, gücü elimizde tutmak, güçlü olmak için çaba sarf edeceğimiz anlamına geliyor. Ne yazık ki Akrep burcu temasında, ayakta kalabilen hayatta kalmayı başarır teması vardır. Ölümüne bir mücadele vermemiz gerekebilir de. Her ne kadar bizler gizlilik içinde hareket etmeye çalışsak dahi bu pek mümkün olmayacaktır. Hatta bizlerden saklanmış, gizlenmiş ne varsa bunları da öğrenebiliriz. İçimize minik bir dedektif kaçabilir, belki de üstümüze vazife olmayan şeyleri bile araştırmak, öğrenmek isteyebiliriz. Veya biz istemesek bile önümüze düşebilir. Biraz daha kendimizi hafta boyunca kriz yönetimi konusunda eğitmemiz gerekebilir, ya da çevremizdeki insanların krizlerini çözümlememiz gerekebilir de. Elbette Akrep burcunun olduğu yerde, seksten bahsetmezsek olmaz! İlişkilerinizde cinsellikle ilgili sorunlarınız var ise bunları çözmek, bunun için destek almak için de harika bir süreç. Akrep parasal konular, borçlar, vergiler, krediler ile de ilgilidir. Bu Dolunay döneminde kredi araştırmaları yapmak, borçları yapılandırmak, vergi ile ilgili konularınız var ise bunları halletmek içinde uygun bir süreçte olacaksınız. Hayatınızda fiziksel ya da psikolojik olarak neleri değiştirip, dönüştürmek istiyorsanız bunun için harekete geçebilirsiniz.

SAĞLIK OLARAK İNCELENDİĞİNDE İSE

Akrep burcu genital bölge, üreme organları, yumurtalıkları yönetir. Bu hafta eğer sağlıkla ilgili konular gündeme gelirse, daha çok bu saydığım organ ve vücut bölgeleri üzerine olabilir bu. Bu dönem ruhsal anlamda paranoya ve takıntı yapabilecek konulardan lütfen uzak durun. Ruhsal anlamda yormayın kendinizi, bir şeyin illa olması için çaba sarf etmeyin, gerçekten de biraz akışa bırakmakta yarar var! 17. derece, bedende testis ve sperm ile ilgilidir ya da yumurtalıklar. Bedenin bu kısımları hassaslaşabilir. Özellikle ayakları üşütmemeli, ayakları soğuktan korumalı. Zira kolaylıkla böbreklerin üşütmeleri olabilir. Dolunay’da Ay ile Merkür arasındaki gergin görünüm ile sinir bozuklukları, güven ile ilgili sorunlar, soğuk algınlığı, unutkan, dalgın zihin, kolay telaşa kapılan haller görülebilir.

DİĞER ETKİLER

Dolunay süresince Merkür ile Ay arasında gergin bir görünüm olacak. Duygusal ihtiyaçlar doğru kelimelerle ifade edilemeyebilir veya ifade etmek zorlaşabilir. Fikirler ve duygular sabit olabilir ve inatçılık gözlemlenebilir. Patavatsızlıklara karşı dikkat etmeli, dedikodulara kulak asmamalı. Mantıksız fikirler ve duygulara kapılmamalı. Duygular ile düşünceler arasında gerilimler söz konusu olabilir. Özellikle parasal konularda daha çok duygusal kararlar verebiliriz. İletişimde daha anlayışlı olmamız gereken bir zamandayız, ön yargılar yüzünden hoş olmayan konuşmaların içinde bulabiliriz kendimizi. Hassasiyet içeren konuları belki de bu Dolunay sürecinde masaya yatırmak çok doğru olmayabilir. Ama diğer yandan danışmanlık, koçluk, terapi almak ve farkındalığımızı arttırmak açısından keyifli geçebilir bu süreç. Dolunay’ın Neptün ile de güzel bir kontağı olacak. Çevremize karşı duyarlı olacağımız, hayal gücümüzün oldukça güçlü bir şekilde çalışacağı, yaratıcı olacağımız, sanatsal çalışmalar içinde olabileceğimiz, sezgilerimizin güçlü olacağı bir dolunay bizleri beklemekte. Çevremizde yardıma ihtiyacı olan kişilere hızlı bir şekilde yardım edeceğimiz, ilişkilerde özverili olacağımız bir zaman diliminde olacağız. Bu dönem özel anlamda tanışacağımız kişilere duygusal açıdan daha kolay bağlanabiliriz. Neptün fotoğraf, video gibi temaları sembolize eder. Bu Dolunay zamanı daha çok fotoğraf çekebilir, video kaydedebiliriz. Ya da bu dönem çektiklerimiz her zamankinden çok daha güzel olabilir. Biraz ağlamak, iç boşaltmak, psikolojik olarak rahatlatacak konulara yönelmekte iyi gelebilir.