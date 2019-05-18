Akrep burcunda Merküryen Dolunay’ın Türkiye ve dünya etkileri

Bugün Akrep burcunun Dolunay meydana gelecek. Dolunay sürecinde Ay’ın Merkür ile sert bir kontağı bulunmaktadır. Bu Dolunay dünyayı ve Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte ayrıntılar...

18 Mayıs’ta Akrep burcunun 27. derecesinde Dolunay meydana gelecek. Dolunay sürecinde Ay'ın Merkür ile sert bir kontağı bulunmakta. Bu Dolunay’ın ne gibi etkileri olacağını anlayabilmek için öncelikle Akrep sembolizminin dünya astrolojisi içinde neleri işaret ettiğini çok iyi bilmek gerekiyor.



Akrep burcu ölüm, radyoaktif maddeler, borçlar, vergiler, rezervler, hırsızlar, cinsellikle ilgili konular (tacizler, tecavüzler, sapıklar) yabancı ülkeler ile finansal ilişkiler, suçlar, kamu güvenliği, mafya, gizli örgütler demektir. Dünyadaki yansıması; Akrep Dolunay’ı sürecinde suç oranlarında artışlar söz konusu olabilir. Özellikle cinsellikle ilgili suçlarda olabilir. Hırsızlık haberleri, yasa dışı örgütler, mafyanın işin içinde olduğu konular ön planda olabilir bu Dolunay zamanı. Ekonomik anlamda kriz yönetimi içinde olunabilecek zamanlar. Faiz oranları, vergiler bunların yapılandırılmasına ilişkin bir çok haber yapılabilir. Merkür ile Ay kontağı, gizli bir takım yazışmalar, ses kayıtları, şifreler ortaya çıkabilir.



Dolunay’ı Türkiye doğum haritası üzerinden de değerlendiğimizde ise Dolunay’ın gerçekleşeceği 27. derece, 5. eve düşmektedir. 5. ev, ülkenin çocukları, sanat yerleri, parklar bahçeler, şans oyunları, ülkenin sahne işleri yapan kişileri, borsa, ülkenin eğlence kanallarına işaret eder. Sanırım bu Dolunay daha çok önemli sanatçılarımız ön planda olacak, sanatçıların değer ödül kazanması, sanatsal alanda başarılar, sanatta başarıları ile ön planda olabilecek kişilere işaret etmektedir. Yalnız ülkenin çocukları ile ilgili sürekli sansasyonel yaratacak haberler ortaya çıkabilir, çocuk sağlığı, çocuk gelişimi, çocuklarla ilgili bizi üzebilecek durumlar oluşabilir. Yalnız yine de bu süreçte cinsel suçlarda artışlar, tecavüz, taciz hikayelerine ve haberlerine de çok sık rastlayabiliriz. Yine bu süreçte geçmişi çok temiz olmayan, kirli işlere bulaşmış kişilerin ölüm haberleri gelebilir. Umuyorum ki Akrep burcunun bu ölüm teması önemli sanatçılarımızı vurmaz, onlar hakkında kötü haberlerde almayız, iyi haberlerin yanı sıra. Sahne alan kişiler, oyuncular, sinema artistleri, sanat konusunda değerli erkek kişileri vefatları da söz konusu olabilir.



Dolunay Türkiye haritasında Jüpiter'in yakınında olacak. Jüpiter; büyümek, genişlemek, fırsatlar, şans, spor, yabancılar, yabancılarla yapılan işler, yabancılarla finansal ilişkiler demektir. Dolunay haftasında işin içinde Jüpiter olduğundan her şey abartılmaya ve büyütülmeye müsait demektir. Hafta boyunca diğer ülkeler ile olan finansal ilişkiler göze çarpacak. Bu konuda temkinli adımların atılmasında fayda var. Hafta boyunca spor camiasına ilişkin krizlerin oluşması, spor camiasında değişim ve dönüşümlerin olması pek muhtemel. Özellikle Ay/Merkür sert kontağı diğer ülkelerle ticari ilişkilerde fikir birliğine varmak pek kolay olmayabilir.

İyi haftalar hepinize!

Dinçer Güner

