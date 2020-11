Akrep burcunda süper Yeni Ay

15 Kasım'da Akrep burcunun 23. Derecesinde bir süper Yeni Ay meydana gelecek. Yeni ay derecesinde Agena sabit yıldızı da bulunmakta. Peki bu Yeni Ay'ın bireysel, Türkiye ve Dünya üzerindeki etkileri nasıl olacak? İşte yanıtı...

Bu yeni ayın ne gibi etkileri olacağını anlayabilmek için öncelikle Akrep sembolizmin neleri işaret ettiğini çok iyi bilmek gerekiyor.

Akrep burcu astrolojide, cinsellikle ilgili her türlü akla gelebilecek konu, yer altı kaynakları, kimyevi maddeler, benzin, ölüm, bitiş, sonlanma, en derinde ki bilgiye ulaşma, gizli ve saklı olan her türlü konu, bilinçaltı, büyük krizler, karanlık her türlü konu, mafya, gizli saklı kayıt – belgeler, maden, petrol ve yer altı kaynakları, mezarlıklar, büyü, simya, zehir, hırs, tutku ve kıskançlık gibi kavramlara işaret etmektedir. Yeni ayın temel sembolik prensipleri bunlar üzerine odaklı olabilecektir.



Genel olarak bu yeni ay zamanı duygular açısından 2 uç arasında gidip gelmeler, duygusal hezeyanlara sıkça açık olacağız demektir. Yeni ay sürecinde sezgilerimiz inanılmaz güçlü olacaktır, fakat genelde kötü şeyleri sezebilir, duyabilir, rüyalarını görebiliriz. Hayatımızda ölüm semboliği sıkça karşımıza çıkabilir veya en azından günlük sohbetlerimizde sık sık bunun üzerine konuşmalar yapılabilir, ölüm- ölüm ötesi konular…vb. En derin korkularımızla yüzleşebilir, korkularımızın üstesinden gelebilecek güce sahip olabileceğiz.

Libidomuzda oldukça yüksek seyredebilir, cinsel anlamda daha istekli ve arzulu olabiliriz. Bu yeni ay ile birlikte hayatımızda her türlü belirsizliğe son vermek adına kolları sıvayabiliriz, her şeyin çok net ve çok belirgin olmasını için çaba sarf edeceğiz demektir.

Uğraştığımız konu her ne ise, güç kazanmak, gücü elimizde tutmak, güçlü olmak için çaba sarf edeceğimiz anlamına geliyor. Ne yazık ki akrep temasında, ayakta kalabilen hayatta kalmayı başarır teması vardır. Ölümüne bir mücadele vermemiz gerekebilir de. Her ne kadar bizler gizlilik içinde hareket etmeye çalışsak dahi bu pek mümkün olmayacaktır. Hatta bizlerden saklanmış, gizlenmiş ne varsa bunları da öğrenebiliriz.



İçimize minik bir dedektif kaçabilir, belki de üstümüze vazife olmayan şeyleri bile araştırmak, öğrenmek isteyebiliriz. Veya biz istemesek bile önümüze düşebilir. Biraz daha kendimizi hafta boyunca kriz yönetimi konusunda eğitmemiz gerekebilir, ya da çevremizde ki insanların krizlerin çözümlememiz gerebilir de. Elbette akrebin olduğu yerde, seksten bahsetmezsek olmaz, ilişkilerinizde cinsellikle ilgili sorunlarınız var ise, bunları çözmek, bunun için destek almak içinde harika bir süreç.

Yeni ayda Agena sabit yıldızı etkin olacak. Bu yıldız Venüs ve Jüpiter doğasında olan iyicil yıldızlardan biridir. Rafine, iyi, yüksek ahlaki, canlı, samimi, saf, sağlıklı, sanatsal, aşk ve evlilikte şanslı, akrabalar aracılığıyla yardım). Pozisyon, dostluk, incelik, ahlak, sağlık ve onur verir.

SAĞLIK;

Sağlıkla ilgili konularda kontroller yapabilirsiniz. Böbrekler, boşaltım sistemi ve üreme organları alanında özenli olmalı. Detoks yapmak, toksinlerden arınmak veya rejim başlatmak için uygun bir dönemdeyiz. Yeni ay 23. Derecede olacağından bu derece burun kemiği ve romatizmalarla ilgilidir. Bu yeni ay zamanı burnunuza dikkat edin, burun ile ilgili tedavilerinizi yaptırın. Romatizma sorunlarınız var ise tam da bu dönem ağrılarda artışlar söz konusu olabilir.



DÜNYA

Dünya astrolojisinde Akrep burcunun sembolize ettiği konular; yer altı kaynakları, kimyevi maddeler, kimyasallar, ölümler, mezarlıklar, borçlar, vergiler, petrol, benzin, mafya, gizli örgütler, ülkeler arası mali ilişkiler, kamu güvenliği, suçlar, radyoaktif maddeler, tacizler, tecavüzler, sapıklar demektir.

Akrep yeni ayı sürecinde suç oranlarında artışlar söz konusu olabilir. Özellikle cinsellikle ilgili suçlarda olabilir. Hırsızlık haberleri, yasa dışı örgütler, mafyanın işin içinde olduğu konular ön planda olabilir bu dolunay zamanı. Ekonomik anlamda kriz yönetimi içinde olunabilecek zamanlar. Faiz oranları, vergiler bunların yapılandırılmasına ilişkin birçok haber yapılabilir.

TÜRKİYE

Yeni Ay’ı Türkiye doğum haritası üzerinden de değerlendiğimizde ise;

Yeni Ay Ülke haritasında 5. Eve düşmektedir. 5.ev, ülkenin çocukları, sanat yerleri, parklar bahçeler, şans oyunları, ülkenin sahne işleri yapan kişileri, ülkenin eğlence kanallarına işaret eder. Ve Türkiye haritasında Güneş 5 derece Akrep burcunda yer almakta. Yani Yeni Ay ülke haritasının tam Güneş’inin üstünde olmakta.

Sanırım bu yeni ay daha çok önemli sanatçılarımız ön planda olacak, sanatçıların değer ödül kazanması, sanatsal alanda başarılar, sanatta başarıları ile ön planda olabilecek kişilere işaret etmektedir. Yalnız ülkenin çocukları ile ilgili sürekli sansasyonel yaratacak haberler ortaya çıkabilir, çocuk sağlığı, çocuk gelişimi, çocuklarla ilgili bizi üzebilecek durumlar oluşabilir.

Yalnız, yine de bu süreçte cinsel suçlarda artışlar, tecavüz, taciz hikayelerine ve haberlerine de çok sık rastlayabiliriz. Yine bu süreçte geçmişi çok temiz olmayan, kirli işlere bulaşmış kişilerin ölüm haberleri gelebilir. Umuyorum ki akrep burcunun bu ölüm teması önemli sanatçılarımızı vurmaz, onlar hakkında kötü haberlerde almayız, iyi haberlerin yanı sıra.



Sahne alan kişiler, oyuncular, sinema artistleri, sanat konusunda değerli erkek kişileri vefatları da söz konusu olabilir.

Akrep burcu vergilerle ilgili olduğu için, yeni ay etrafında yeni vergi uygulamaları, vergi ile ilgili yaptırımlar, düzenlemeler söz konusu olabilir. Petrol, benzin gibi ürünlere de zam gelebilir.

Türkiye haritasında, Jüpiter'in tam üstünde meydana gelecek olan bir yeni ay bu. Jüpiter; din, inanç, dini kurumlar, din ile ilgili kişiler, yargıçlar, bankacılar, doktorlar, evrensel finans göstergesi demektir. Finansal açıdan sevindirici fırsatlara işaret ediyor. Borsada güzel gelişmeler olma olası.

Agena sabit yıldızı ile sağlık ile ilgili çok güzel haberler, gelişmeler olabilir bu yıldız ile. Bu yeni ay dönemi dini değerler, dini kişiler, dini kurumlar çok daha fazla ön plana çıkabilir. Bankalar ile ilgili yeni gelişmeler, uygulamalar söz konusu olabilir. Para, finans, ekonomi, bankalarla ilgili yeni kanunlar, yasalar ortaya çıkabilir bu yeni ay ile birlikte..