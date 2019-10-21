Akrep burcunda Uranüsyen Yeni Ay’ın Türkiye ve dünya üzerindeki etkisi

28 Ekim günü Akrep burcunda Uranüs'ün de etkili olduğu, Uranüsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Üstelik bu Yeni Ay'a iki sabit yıldızın da dokunuşu olacak; Syrima ve Princeps. Bu Yeni Ay'ın önce dünya sonra ise Türkiye gündemi üzerindeki etkilerini ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı...

Merhaba Arkadaşlar;

28 Ekim’de 4. derece Akrep burcunda işin içinde güçlü bir şekilde Uranüs'ün olduğu, Uranüsyen bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay’da, Syrima, Princeps sabit yıldızları etkin olacak. Şimdi bu Yeni Ay’ın önce dünya sonra Türkiye üzerindeki etkilerine göz atalım.

Dünya astrolojisinde Akrep burcunun sembolize ettiği konular; yer altı kaynakları, kimyevi maddeler, kimyasallar, ölümler, mezarlıklar, borçlar, vergiler, petrol, benzin, mafya, gizli örgütler, ülkeler arası mali ilişkiler, kamu güvenliği, suçlar, radyoaktif maddeler, tacizler, tecavüzler, sapıklar demektir.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ YANSIMASI

Akrep burcunda gerçekleşecek olan bu Yeni Ay sürecinde suç oranlarında artışlar söz konusu olabilir. Özellikle cinsellikle ilgili suçlarda artış olabilir. Hırsızlık haberleri, yasa dışı örgütler, mafyanın işin içinde olduğu konular ön planda olabilir bu Yeni Ay zamanı. Ekonomik anlamda kriz yönetimi içinde olunabilecek zamanlar. Faiz oranları, vergiler bunların yapılandırılmasına ilişkin bir çok haber yapılabilir. Kimyevi maddelerin bulunduğu fabrikalar, yerler zarar görebilir. Zira bu Yeni Ay’a Uranüs kafa tutmakta. Bu yüzden de isyankar gösteriler, grevlerin söz konusu olabileceği gibi, özgürlükle ilgili temaların da güçlü bir şekilde vurgulanacağı bir Yeni Ay olacaktır. Ülkeler arası mali krizler, yaptırımlar, manipüle etme durumları da söz konusu olabilir. Hava yolları ile ilgili problemler, şiddetli kasırgalar, uçak kazaları, korkutan depremler de söz konusu olabilir. Diğer yandan uzay ile ilgili bir çok yeni keşif ve araştırma da açıklanabilir bu Yeni Ay ile birlikte. Yeni Ay’ın yöneticisi olan Mars'ın Terazi burcunda olması, diplomatik krizleri, geçici barış ve anlaşmaların yapılabileceğini göstermekte. Özellikle son bir ay içinde gelişen olayların yansımasını önümüzdeki sene Mars Koç burcuna geçtiğinde göreceğiz ve bu geçiş olayların büyüyebileceğini de göstermekte. Özellikle 2020 Haziran ayı ve sonrası oldukça stresli ve problematik olacaktır.

YENİ AY’I TÜRKİYE’NİN DOĞUM HARİTASI ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRDİĞİMİZDE İSE

Yeni Ay ülke haritasında 5. eve denk düşmektedir. 5. ev ülkenin çocukları, sanat yerleri, parklar bahçeler, şans oyunları, ülkenin sahne işleri yapan kişileri, ülkenin eğlence kanallarına işaret eder. Ayrıca Türkiye haritasında Güneş, 5. derece Akrep burcunda yer almakta. Yani Yeni Ay ülke haritasında tam Güneş'in üstünde gerçekleşecek.

Sanırım bu Yeni Ay daha çok önemli sanatçılarımız için ön planda olacak. Sanatçıların değerli ödül kazanması, sanatsal alanda başarılar, sanatta başarıları ile ön planda olabilecek kişilere işaret etmektedir. Yalnız ülkenin çocukları ile ilgili sürekli sansasyonel yaratacak haberler ortaya çıkabilir. Çocuk sağlığı, çocuk gelişimi, çocuklarla ilgili bizi üzebilecek durumlar oluşabilir. Yalnız, yine de bu süreçte cinsel suçlarda artışlar, tecavüz, taciz hikayelerine ve haberlerine de çok sık rastlayabiliriz. Yine bu süreçte geçmişi çok temiz olmayan, kirli işlere bulaşmış kişilerin ölüm haberleri gelebilir. Umuyorum ki Akrep burcunun bu ölüm teması önemli sanatçılarımızı vurmaz, onlar hakkında kötü haberler de almayız.

Özellikle para kaynaklı sıkıntılar, rüşvet olayları, kara para ile ilgili durumlar, bankalarla ilgili ciddi problemler de meydana gelebilir açıkçası. Sahne alan kişiler, oyuncular, sinema artistleri, sanat konusunda değerli erkek kişileri vefatları da söz konusu olabilir. Akrep burcu vergilerle ilgili olduğu için, Yeni Ay etrafında yeni vergi uygulamaları, vergi ile ilgili yaptırımlar, düzenlemeler söz konusu olabilir. Petrol, benzin gibi ürünlere de zam gelebilir. Yöneticilerin dikkat etmesi gereken bir Yeni Ay; zira özel hayatlarına ilişkin bir takım bilgiler ortaya çıkabilir. Türkiye haritasında yükselen ile kuracağı olumlu kontak, halkın üzerinde bir sakinlik, ülkenin hedeflerine ulaşma konusunda azimli ve kararlı olacağına işaret etmekte.

Sevgiler…

Dinçer Güner