Akrep burcunda Yeni Ay’a hazır mısınız?

7 Kasım günü ortalama 10 gün boyunca etkili olacak bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay Akrep burcunda olacak. Fakat Yeni Ay'da hem Neptün hem de Plüton açısal olarak güzel destekler sağlayacak. Yeni Ay'da sabit yıldızlardan Zuben Elgenubi yıldızı etkin olacak. Bu Yeni Ay'da nelere dikkat etmelisiniz? Neler kötü etkilenecek? İşte ayrıntılar...

Merhaba Arkadaşlar;

7 Kasım akşam saat 18:00 civarı Akrep burcunun 15. derecesinde bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay hem Neptün'den hem de Plüton’dan açısal olarak güzel destekler alacak. Yeni Ay’da sabit yıldızlardan Zuben Elgenubi yıldızı etkin olacak. Bu Yeni Ay ortalama 10 gün kadar etkili olacaktır.

Peki bu Yeni Ay’ın etkileri hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda nasıl olacak göz atalım. Bu Yeni Ay’ın ne gibi etkileri olacağını anlayabilmek için öncelikle Akrep sembolizmimin neleri işaret ettiğini çok iyi bilmek gerekiyor. Akrep burcu astrolojide, cinsellikle ilgili her türlü akla gelebilecek konu, yer altı kaynakları, kimyevi maddeler, benzin, ölüm, bitiş, sonlanma, en derindeki bilgiye ulaşma, gizli ve saklı olan her türlü konu, bilinçaltı, büyük krizler, karanlık her türlü konu, mafya, gizli saklı kayıt veya belgeler, maden, petrol ve yer altı kaynakları, mezarlıklar, büyü, simya, zehir, hırs, tutku ve kıskançlık gibi kavramlara işaret etmektedir. Yeni Ay’ın temel sembolik prensipleri bunlar üzerine odaklı olabilecektir. Genel olarak bu Yeni Ay zamanı duygular açısından iki uç arasında gidip gelmeler, duygusal hezeyanlara sıkça açık olacağız demektir. Yeni Ay sürecinde sezgilerimiz inanılmaz güçlü olacaktır. Fakat genelde kötü şeyleri sezebilir, duyabilir, rüyalarını görebiliriz.

Hayatımızda ölüm semboliği sıkça karşımıza çıkabilir veya en azından günlük sohbetlerimizde sık sık bunun üzerine konuşmalar yapılabilir, ölüm ve ölüm ötesi konular…vb en derin korkularımızla yüzleşebilir, korkularımızın üstesinden gelebilecek güce sahip olabileceğiz. Libidomuzda oldukça yüksek seyredebilir, cinsel anlamda daha istekli ve arzulu olabiliriz. Bu Yeni Ay ile birlikte hayatımızda her türlü belirsizliğe son vermek adına kolları sıvayabiliriz, her şeyin çok net ve çok belirgin olmasını için çaba sarf edeceğiz demektir. Uğraştığımız konu her ne ise güç kazanmak, gücü elimizde tutmak, güçlü olmak için çaba sarf edeceğimiz anlamına geliyor. Ne yazık ki Akrep temasında ayakta kalabilen, hayatta kalmayı başarır teması vardır. Ölümüne bir mücadele vermemiz gerekebilir. Her ne kadar bizler gizlilik içinde hareket etmeye çalışsak dahi bu pek mümkün olmayacaktır. Hatta bizlerden saklanmış, gizlenmiş ne varsa bunları da öğrenebiliriz.

İçimize minik bir dedektif kaçabilir, belki de üstümüze vazife olmayan şeyleri bile araştırma, öğrenmek isteyebiliriz. Veya biz istemesek bile önümüze düşebilir. Biraz daha kendimizi hafta boyunca kriz yönetimi konusunda eğitmemiz gerekebilir ya da çevremizdeki insanların krizlerin çözümlememiz gerebilir. Elbette Akrep burcunun olduğu yerde, seksten bahsetmezsek olmaz. İlişkilerinizde cinsellikle ilgili sorunlarınız var ise, bunları çözmek, bunun için destek almak için de harika bir süreç. Akrep burcu genital bölge, üreme organları, yumurtalıkları yönetir. Bu hafta eğer sağlıkla ilgili konular gündeme gelirse, daha çok bu saydığım organ ve vücut bölgeleri üzerine olabilir. Bu dönem ruhsal anlamda paranoya ve takıntı yapabilecek konulardan lütfen uzak durun. Ruhsal anlamda yormayın kendinizi, bir şeyin illa olması için çaba sarf etmeyin, gerçekten de biraz akışa bırakmakta yarar var!

Yeni Ay’ın zamanı Ay'ın Neptün ile harika bir kontağı olacak. Çevremize karşı duyarlı olacağımız, hayal gücümüzün oldukça güçlü bir şekilde çalışacağı, yaratıcı olacağımız, sezgilerimizin güçlü olacağı bir Yeni Ay bizleri beklemekte. Çevremizde yardıma ihtiyacı olan kişilere hızlı bir şekilde yardım edeceğimiz, ilişkilerde özverili olacağımız bir zaman diliminde olacağız. Yeni Ay haftasında terapi almak, ruhsal anlamda bizi boğan konulara çözüm bulmak içinde gayet uygun bir hafta olacak.

Plüton da bu Yeni Ay’a güzel destekler yapacak. Hem psikolojik hem ekonomik hem de kariyer konusunda hayatımızda arzu ettiğimiz değişimi, yeni düzeni yapabileceğimize işaret etmekte. İşin içinde hem Plüton hem de Neptün olunca, ruhsal değişim dönüşüm için gerekli gücü kendimizde bulabileceğimizi göstermekte. Sezgilerinize güvenin, rüyalarınızın işaret ettiklerini dikkatli yorumlayın. İçsel olarak sorunlu olduğunuz ilişkileri özgürleştirin, izin verin, hatta affedin.

Bu Yeni Ay’da Zuben Elgenubi yıldızı etkin olacak demiştik. Bu yıldız; kötü niyetli olma, tıkanıklık, affetmez bir karakter, şiddet, hastalık, yalan, suç, utanç ve zehir tehlikesine neden olur. Bu yıldız biraz ölümle daha doğrusu cinayetle, akraba cinayetleri ile ilgilidir. Bu dönem cinayet haberleri ile sıkça karşılaşabiliriz. Adalet için intikam alma meselesi de yine bu yıldız ile ilgilidir. Ama siz yine de adaleti sağlamak için, kendi adaletinizi kurmaya kalkmayın. Bu yıldızın bir diğer anlamı ise “yetersiz fiyat“ demektir. Bu da aslında bizi ekonomiye doğru götürmekte. Bu Yeni Ay sürecinde finansal olarak risk alınmamasında fayda olduğunu düşünüyorum. Yangınlar, spekülasyonlar ve iş kaybı söz konusu olabilir.

TÜRKİYE AÇISINDAN AKREP BURCUNDA YENİ AY

Yeni Ay ülke haritasında 5. eve düşmektedir. 5.ev ülkenin çocukları, sanat yerleri, parklar bahçeler, şans oyunları, ülkenin sahne işleri yapan kişileri, ülkenin eğlence kanallarına işaret eder. Ve Türkiye haritasında ise 18 derecede yer alan Venüs'ün tam da üstüne düşmekte. Venüs kadınlar, cinsellik, ilişkiler, özel hayat, eğlence, zevk ve keyif alma, güzellikle ile ilgilidir. Yeni Ay haftasında kadınlar sesini çok daha çıkaracak, kadın temalı konular, kadın cinselliği ile ilgili konular, ilişkiler, ilişkilerde skandal durumlar ile ilgili daha çok habere rastlayabiliriz. Yalnız yine de bu süreçte cinsel suçlarda artışlar, tecavüz, taciz hikayelerine ve haberlerine de çok sık rastlayabiliriz.

Yine bu süreçte geçmişi çok temiz olmayan, kirli işlere bulaşmış kişilerin ölüm haberleri gelebilir. Umuyorum ki Akrep burcunun bu ölüm teması önemli sanatçılarımızı vurmaz, onlar hakkında kötü haberlerde almayız, iyi haberlerin yanı sıra. Yalnız ülkenin çocukları ile ilgili sürekli sansasyonel yaratacak haberler ortaya çıkabilir, çocuk sağlığı, çocuk gelişimi, çocuklarla ilgili bizi üzebilecek durumlar oluşabilir. Ülke haritasında hem Plüton hem de Uranüs ile kontak halinde olacak bu Yeni Ay, ekonomik olarak bazı spekülasyonlara açık bir yeni süreci olabilir. Yeni ekonomik uygulamalar ile ilgili açıklamalar yapılabilir, ama bu halkı pek memnun etmeyebilir.

Diğer yandan sanat anlamında güçlü, başarılı yapıtlar ortaya çıkabilir. Neptün ile kuracağı sert kontak ile de özellikle medya, eğitim, iletişim konularında bir takım hayal kırıklığı, yalan haberlerin hızlı yayılması söz konusu olabileceği gibi bu alanlarda alınacak kararların sonuçları da hayal kırıklığı yaratabilir. Yazarlarla ilgili infial tartışmaları, içerikle ilgili hırsızlık tartışmaları ön plana çıkabilir. Bir eserin özgün olup olmadığına ilişkin sanatçılar arasında tartışmalar oluşabilir.