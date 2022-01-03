Akrep burcunu 2022’de neler bekliyor?

Yıla Venüs retrosuyla başlıyoruz. 30 Ocak’a kadar iletişim alanınız baskı altında olacak. Kardeşleriniz, arkadaşlarınız, yakın akrabalarınızla olan iletişimde yanlış anlaşılmalara, kimi zaman gerginliklerle karşılaşabilirsiniz. Maddi paylaşımlarınız varsa ciddi sorunlar meydana gelebilir.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Astrolog Seyran Ataklı

Bu dönemde anlaşmalara, sözleşmelere dikkat etmeli; mümkünse imza ve kontrat gibi yeni başlangıçlardan kaçınmalısınız. Ticari konularda alım satım, müşteri ilişkileri açısından dikkatli olmanızda fayda olacaktır. Öğrenciyseniz eğitimlerde aksaklıklar ortaya çıkabilir. Aracınızla ilgili sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz.

2023'e kadar devam edecek Satürn Kova transiti bu yıl da ev, aile, yuva yaşama alanınız konusunda bazı mücadeleleri ortaya çıkartabilir. Satürn gerekli büyüme için bazı sınavlarla karşılaştıracaktır. Ebeveynlerle ilgili bazı sağlık sorunları, ailevi konularda sorumlulukların artışı, ilişkilerde krizler meydana gelebilir. İçinizde güven eksikliği hissedebilirsiniz. Taşınabilir, yer, ev, şehir değişimi yapabilir, düzeninizi değiştirmek size sorumluluk yükleyebilir.

Gayrimenkul alım satım konuları gecikebilir, işler umduğunuz gibi gelişmeyebilir. Ekim ayı özellikle Satürn- Uranüs karesiyle evlilikte bazı özgürleşme isteğini, boşanma kararlarını ortaya çıkartabilir. Yuvanızla, kardeşlerinizle, ailenizle iletişime bu dönem dikkat etmelisiniz. Ticari konular, eğitim başlangıçları için uygun bir dönem olmayacaktır. Bu dönemde trafikte dikkatli araç kullanın, sağlığınıza özellikle özen gösterin.



EVLİLİK ÇANLARI SİZİN İÇİN ÇALIYOR.

Şans gezegeni Jüpiter, Balık burcunda size harika fırsatlar getirecek. Yeni bir aşka başlayabilir, ilgi odağı olabilir, evlilik kararı alabilirsiniz. Ebeveyn olmak isteyen Yükselen Akrep'ler çocuk sahibi olabilirler. Çocukları olan kişiler için de onların eğitimleri, işi, yaşamıyla ilgili güzel gelişmeleri sizi sevindirecektir. Yaratıcı yönleriniz varsa bunu ortaya çıkartabilir, yeni bir hobiye başlayabilirsiniz. Bir hobinizi kariyere çevirebilirsiniz. Yatırım yapmayı düşünüyorsanız yeni kararlar ve kazançlarla karşılaşabilirsiniz. Yaşamdan keyif alacaksınız.

12 Nisan’da gerçekleşecek Jüpiter – Neptün kavuşum dönemi flört ve yeni birliktelik kararlarına karşı dikkate davet edecek. Bu dönem ilişkilerde güven sorunlarına karşı hazırlıklı olun. Karşınızdakini tanımadan bir aşka balıklama atlamayın, hayal kırıklığı yaşatabilir. Kimseyi gözünüzde büyütmeyin. Spekülatif piyasalarla, finansal konularla ilgili yanlış alım satımlarda bulunabilirsiniz, temkinli olun.

11 Mayıs – 28 Ekim Jüpiter Koç burcunda günlük hayatınız, rutinleriniz alanında size sorumluluk getirebilir, yaşamınıza yeni bir düzen getirmek isteyebilirsiniz. Sağlık alanında kronik rahatsızlıklarınız varsa Jüpiter büyüteç görevi görecek, ardından size şifa getirecektir. Meslek hayatınızda yeni açılımlar yapabilir, çeşitli fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Kendi işinizi kurabilir, çalışma arkadaşlarınızla yeni projelere dahil olabilir, ekip çalışmaları yapabilir ve performansınızla başarı sağlayabilirsiniz. İş arıyorsanız başvurulardan geri dönüşlerle karşılaşabilirsiniz. Bu dönem kilo alımı gerçekleşebilir.

HAYATINIZDA KÖKLÜ DEĞİŞİMLERE HAZIR OLUN!

Ay düğümleri yıl boyu Akrep – Boğa aksında olacak. 2003 – 2004 yıllarına doğru geri dönüp yaşadıklarınıza göz atmak sizi aydınlatabilir. Birebir aynı olmasa da benzer olaylarla karşılaşabilirsiniz. İlişkilerinizde önemli dönüşümler, ayrılık ya da evlilik kararları, ortaklıklarda yol ayrımları ya da bir arkadaşınızla paydaşlık kararı alabilirsiniz. Bazıları tutulma etkisiyle anne baba olabilir, bununla birlikte yaşamda yeni bir sayfa açılacaktır.



Fiziksel görünüm ve imajınızda değişimler yapmak isteyebilir, hukuksal konularınız varsa sürpriz gelişmeler öne çıkabilir.

Sizin için yenilenme zamanı. Yeniliğe direnmeyin.

YÖNETİCİ GEZEGENİNİZ MARS 29 EKİM 2022- 13 OCAK 2023 RETRO YAPACAK.

Yıl biterken Mars retrosu kaynaklarınızda sıkıntılar, ortak kazançlarınız varsa bazı aksamaları karşınıza getirebilir. Eşinizin gelirinde azalma, miras gecikmesi, nafakada sorunlar meydana gelebilir. Gelir giderinizi iyi hesaplamalı, harcamalarınıza dikkat etmeli, mümkünse borçtan kaçınmalısınız. Yine bu dönem sağlığınız mercek altında olacaktır. Bedeninizi dinlendirmeli, kazalara karşı sakin hareket etmeli, karşınıza çıkan sorunları büyütmemelisiniz.

2022'nin mottosu, aşk konusunda şanslar sizinle. Sağlığınıza dikkat edin, büyük dönüşümlere hazır olun ve geleni kabule geçin.

Yeni yılın sağlık ve esenlik getirmesini dilerim.

İlginizi Çekebilir Terazi burcunu 2022'de neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir Başak burcunu 2022'de neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir Aslan burcunu 2022'de neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir Yengeç burcunu 2022'de neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir İkizler burcunu 2022'de neler bekliyor?

İlginizi Çekebilir Boğa burcunu 2022'de neler bekliyor?