Anlaşma, sözleşme ve eğitim fırsatları var

Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel hafta. Fikirler akıcı bir şekilde ifade edilir. Aşk, anlaşma, sözleşme, imza gerektiren işlerinizi bu hafta harekete geçirmelisiniz. Bu hafta hangi burcu neler bekliyor? İşte ayrıntılar...

Gelecek için hedefler koymak ve harekete geçmek için en güzel hafta. Bu açı etkisi ile fazlaca iyimser davranışa eğilimli oluruz. Fikirler akıcı bir şekilde ifade edilir. Hata boyunca konuşmalarımızda bol bol felsefe, inanç, eğitim, din ile ilgili konular olabilir.

Aynı anda birden çok konu ile ilgilenmek zorunda kalabiliriz. Evlilik, evlilik için aileleri tanıştırmak, imza atmak, sözleşme gerektiren işleri halletmek, seyahat etmek, ticaret yapmak için atılımlarda bulunmak, satış işlemleri için web sitesi açmak, eğitime başlamak, yurt dışı ile ilgili önemli işlemleri halletmek, seyahat planlamak için çok ama çok ideal zamanlar. Ticarette, eğitimde şans var bu hafta!

Koç: Finansal konularda akılcı çözümler yaratabileceğinize işaret ettiği gibi, para meseleleri ile ilintili konularda toplantı, görüşme, imza gerektiren konular söz konusu olabilecek. Çıkacağınız seyahatler sizlerin sorumluluğunu arttırıcı bir takım durumların olmasına da neden olabilir. Devamı…

Boğa: İlişkiler, evlilik hem de ortaklık gerektiren konularda artık mantığınızın devreye gireceği zamanlar! Bu alanlarda önemli düzenlemeler yapabilir, net kararlar alabilirsiniz. Bu hafta sözleşme imzalamak, anlaşmalar yapmak için uygun ama koşulları ve maddeleri dikkatli okuyun ve kontrol sizde olsun. Devamı…

İkizler: Hem sağlığınız hem de iş ortamınızı ilgilendiren konularda net kararlar alma, düzene sokma zamanı. Özellikle sağlıkla ve yaşamınızı düzene sokma ile ilgili konularda profesyonel destek ve görüş alabilirsiniz. İş ortamınızda ise bu hafta kendi çalışma disiplininizle ilgili karar alabilir ve hemen uygulamaya sokabilirsiniz. Devamı…

Yengeç: Özel hayatınız, çocuklarınızla ilgili konularda mantıklı bir şekilde düşünme ve karar verme zamanına işaret etmekte. Hem varsa çocuklarla ilişkileri, hem de özel hayatınızı düzenleme adına kararlar alıp uygulamaya sokabilirsiniz. Devamı…

Aslan: Yaşamınıza dair yeni kararlar alma, hayatınızı düzene sokma, isteklerinizi belirleme, yaşamınıza çeki düzen verme zamanına işaret etmekte. Bu hafta mantıklı olan ne ise onu yapma zamanı! Çocuklar, aşk hayatı, hayattan daha çok keyif alabileceğiniz koşullar, yaratıcılık gerektiren işler, riskli aktiviteler, hobileriniz bu hafta sıkça gündeminizde olacak. Devamı…

Başak: Geleceğe yönelik hedefler ve planlar, aile, ev, yerleşim, emlak, aile hayatı, yaşamın kökleri, aile büyükleri gündeminizde yer alacak ana başlıklar! Uzun süredir beklediğiniz, hayalini kurduğunuz eve geçmek için fırsat yakalayabilirsiniz. Aile içinde geçmişe ait bir takım konular yeniden su yüzüne çıkabilir ve irdelenebilir. Devamı…

Terazi: Para, finans konuları ile ilgili kendinize çeki düzen verme, toparlama zamanı olduğuna işaret etmektedir. Para ile ilgili mevzularda mantıklı düşünme, karar alma haftası sizler için! Sözlerinizle, düşüncelerinizle, fikirlerinizle oldukça dikkat çekeceksiniz. Devamı…

Akrep: Bu hafta yaşamınızı düzene sokma, yeni kararlar alma haftası. Belki de bu hafta zorlanacağınız kararlar alabilirsiniz. Kalıcı, sağlam fikirler, projeler gündeme gelebilir. Parasal konular sıkça gündeminizde yer alacak. Özellikle finansal konularla ilgili güzel ve keyifli haberler alabilirsiniz. Devamı…

Yay: Psikolojik olarak zorlanabileceğiniz bir hafta yaşayabilirsiniz. Fikirlerinizi dile getirmek bu hafta zor olabilir, birileri sizleri engelleyebilir. Duyabileceğiniz dedikodular canınızı sıkabilir. Maddi anlamda kendinizi biraz kasmanız, harcamalarınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Devamı…

Oğlak: Arkadaşlarınız, sosyal çevreniz, etkileşim içinde olduğunuz kişilerle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Bazı arkadaşlarınızda görüşmeme kararı da olabilir. Sosyal hayatınızı gözden geçirme, düzenleme zamanı sizler için bu hafta. Sizden gizlenen bir takım bilgiler, arkanızdan dönen bazı dedikodular gün ışığına çıkabilir. Devamı…

Kova: İş ve kariyerinize ilişkin konularda karar alma ve uygulama haftası. Yeni kariyer hedefleri belirleme, iş görüşmeleri yapma, işinizle ilgili önemli toplantılar, görüşmeler zamanı. Bu hafta kariyerinizi ilgilendiren konularda imza atmanız gerektiren konular olursa düşünmeden atabilirsiniz. Devamı…

Balık: Bu hafta yaşamı, hayatı daha fazla anlamak üzerine kafa patlatabilir, ilahi adaleti sorgulayabilir, inançlarınızı, içsel manevi gücünüzü gözden geçirebilirsiniz. İş arayanlar, işini değiştirmek isteyenler, terfi etmek isteyenler, iş ile ilgili takdir görmek isteyenler için destekleyici etkiler devrede olacaktır. Devamı…

