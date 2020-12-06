Aralık ayı analizleri: Burçları neler bekliyor?

Yılın son ayına giriş yaptık. Türlü aşamaları, engelleri ve zorluk seviyelerini atlatarak yılın son ayına ulaşmış bulunuyoruz. İşte ünlü Astrolog Dinçer Güner'den Aralık ayı burç analizleri...

Umarım bu ay 2020'ye özel bir bölüm canavarı, büyük final yapmaz hepimiz için. Şaka bir yana yılı uğurlamadan önce bakalım bu ay bizleri neler bekliyor?

KOÇ: Tutulma ile beraber yurt dışı, uluslar arası işler, medya işleri, yabancılarla yapılan işler, eğitim, yayıncılık, pazarlama, satış, reklam ile ilgili konularda işleriniz oldukça hızlanabilir. Bu alanlarda bilgi alış-veriş trafiğiniz oldukça artabilir. Bu konularda önemli kararlar vermek isteyebilirsiniz. Bu konularda cesaretli, güçlü adımlar atıyor olacaksınız. Ama Neptün’ün sert kontağından dolayı bu konularda kontrol dışı, gözden kaçan, ani ve alel acele davranmaktan dolayı hatalı adımlar atılabilir, dikkatli olmakta fayda var. Devamı…

BOĞA: Bu dönem kredi çekmek, yatırım yapmak, kaynak yaratmak isteyebilirsiniz. Gelirlerinizi arttırmak için riskler almak isteyebilirsiniz. Ya da gelirleri arttırmak için projeler üretebilirsiniz. Kredi, faiz araştırmaları içine girebilirsiniz. Ortaklaşa işleriniz var ise bu gelirleri arttıracak fikirlere açık olabilirsiniz. Yalnız iletişim krizlerine, yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Para hesapları, mali işler, vergiler, ödemeler konusunda kafanız karışabilir, hatalı işlemler yapabilirsiniz. Devamı…

İKİZLER: Yeni anlaşmalar, sözleşmeler kapıda olacak bu tutulma ile. Mars’ın desteği ile dostlarınızdan, arkadaşlarınızdan destekler görebilirsiniz. Arkadaşlarınız ve dostlarınız sizi hareket geçmeniz konusunda motive edebilirler. Yalnız Neptün’ün sert etkisi ile özellikle kariyer konusunda kafanız epey karışabilir, ne yöne gideceğinizi ve ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. Devamı…



YENGEÇ: Mars desteği ile iş ve kariyerinize ilişkin konularda amaç-hedef ve istekleriniz her ne ise bunlar için harekete geçebilecek ve başarıya ulaşabileceksiniz. Ya da bu dönem iş arayışınız olursa rahatlıkla iş bulabileceksiniz. Kendi işinizi yapıyorsanız büyütmek, yeni müşterilere ulaşmak çok daha kolay olacaktır. İş hayatınızda hızlı, dinamik, heyecanlı bir süreç olacak. Neptün’ün sert kontağı ise özellikle eğitim, yurt dışı, pazarlama, satış gibi konularda kafanız karışabilir ve ne yapacağınızı bilemeyebilirsiniz. Ya da bu konularda bazı hayal kırıklıkları oluşabilir. Özellikle zehirlenmelere dikkat etmenizde fayda var. Devamı…

ASLAN: Aşk hayatınız ve çocuklarınızı ilgilendiren noktada meydana gelecek tutulma. Mars desteğinden dolayı, çocuk sahibi olmak için hareke geçebilirsiniz. Aşk hayatınız ve çocuklarla ilgili konularda hedeflediğiniz, amaçladığınız her ne varsa rahatlıkla elde edebileceksiniz. Yurt dışı, uluslar arası işler, yabancılar, eğitimle ilgili konularda da gündeminizde önemli konularınız olur ise rahatlıkla hedeflerinize bu konularda da ulaşabileceksiniz. Yalnız Neptün’ün sert kontağı yüzünden maddi konular, borçlar, yatırımlar, krediler konusunda kafanız biraz karışabilir. Devamı…

BAŞAK: Ev, yuva, gayrimenkul ve aile ilişkileri ön planda olacak. Taşınmak, kiralamak, ev almak-satmak için koşullar uygun. Evinize yeni elektronik aletlerde almak isteyebilirsiniz. Yalnız ve ve iş arasında ki dengeyi dikkatli kurmalısınız. İş ve kariyerinizle ilişkin konularda kafanız biraz karışabilir, ne yöne gideceğinizi veya ne yapmak istediğinizi tam olarak kestiremeyebilirsiniz. İş ile ilgili konularda bazı hayal kırıklıkları gündeme gelebilir. Bu dönem para arayışlarınız olur ise, kredi –borç gibi bu konularda hızlı ve etkin çözümler bulabileceksiniz. Parasal konularda çözüm odaklı olabilecek ve hızlı sonuçlar alabileceksiniz. Devamı…



TERAZİ: Yakın çevre, kardeşler, eğitim, iletişimle ilgili konular ön planda olacak. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilir, web sitesi açabilir, bir yerlere seyahatler organize edebilir, eğitim verebilir, seminerlere katılabilir, reklam-satış-pazarlama ile ilgili konular gündeme gelebilir, resmi işlerle uğraşmanız, resmi yazışmalar yapmanız gerekebilir bu tutulma ile. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. 5. evinizde ilerleyecek olan Satürn öncelikle sizleri aşkla ilgili konularda bir dizi sınava tabii tutacak ve dersler almanızı sağlayacak, bakalım yalnız olanlar gerçekten bir aşkı hak ediyorlar mı bunu anlayacaklar. Devamı…

AKREP: İletişim, satış, pazarlama, reklam, yayıncılık, eğitim, medya, sosyal medya, yazılım, web sitesi gibi konularda para kazanmak için projelerin geliştiği, para kazanmak adına dahiyane fikirlerin zihinlerde uçuştuğu bir tutulma olacak sizler için. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. 4. evinizde hareket edecek. Bu dönem eve, yuvaya, yerleşime ait sorumluluklar artmaya başlıyor. Bazılarınız bu dönemde ailenizle çok daha fazla yakından ilgilenmeniz gerekebilir, onların bakımını üstlenebilirler, bazılarınız ise ev sahibi olmak için girişimlerde bulunabilirler. Devamı…

YAY: Hedeflerinize çok daha kolay bir şekilde ulaşabileceksiniz, kişisel yeteneklerinizi daha rahat bir şekilde ortaya koyabilirsiniz. İletişim hayatınızın temelinde yer alacak, önemli anlaşmalar sözleşmeler imzalayabilirsiniz, iletişim araçları satın alabilirsiniz. Yurt dışına seyahatler organize edebilirsiniz. Yabancı kültürler ve inançlar hakkında daha fazla okumak, bilgi sahibi olmak için güzel bir süreçtir. Hukuksal konularda destekleyici, olumlu etkiler söz konusu olabilecektir. Bol bol bulmaca çözebilir veya zihin egzersizleri yapabilirsiniz bol bol. En güzel tarafı, araştırma yapmak, okumak, yeni bilgi sahibi olmak için idealdir. Devamı…



OĞLAK: İşlerinizi, planlarınızı, projelerinizi büyük bir gizlilik içinde yürütebilir, iş konusunda sinsice hareket etmek isteyebilirsiniz. Bu dönem hafızanız biraz zayıf olabilir, unutkanlıklar olabileceği gibi, zihninizi organize etmek zor olacağından dolayı, odaklanma ve uyku sorunları da yaşayabilirsiniz. Belki de pek te hoşunuza gitmeyecek bir takım dedikodular ve konuşmalar kulağınıza çalınabilir. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. Şimdi Satürn 2. para evinizde hareket ediyor olacak ve size maddi konularla ilgili özellikle bir dizi ders vermeye başlayacak, parayı doğru ve etkin kullanma, paranın değeri, yatırımlarınızı değerlendirme, sahip olduklarınızın değerine ve farkına varma..vb bir çok konuda Satürn'ün derslerine açık olacaksınız. Devamı…

KOVA: Oldukça hareketli bir sosyal dönem bekliyor sizleri. Davetler, organizasyonlar, grup çalışmaları içinde bulabilirsiniz kendinizi. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla daha fazla zaman geçirebileceksiniz. Bazı dostlarınıza vereceğiniz tavsiyeler adeta onların hayatını kurtaran nitelikte olabilir. Arkadaşlarınızla ortak işlere girişmek, projeler yapmak ya da birlikte eğitim almak içinde uygun koşullar söz konusu. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. Satürn 1. evinizde olacağından dolayı başta sağlık olmak üzere yaşamınızın temelleri ile ilgili sizleri bir dizi deneyimden geçirecektir. Devamı…

BALIK: İş ve kariyer ile ilgili konularda oldukça hareketli bir dönem olacak. Fikirlerinizle, sözlerinizle çok dikkat çekici olacaksınız. Kariyerinize katkı sağlayacak bir eğitime başlayabilirsiniz isterseniz. İş değiştirmek, terfi almak ya da en azından bunu talep edebilirsiniz. Kendi işinizi büyütmek, reklam çalışmaları yapmak içinde kolları sıvayabilirsiniz. Satürn temel olarak düzenleme, kurallar koyma, sınırlandırmalarla ilgilidir. 12. Evinizde 3 sene kadar seyahat edecek. Satürn’ün bu transitinin ana teması yalnızlıktır. Siz bunu isteyin veya istemeyin! Devamı…