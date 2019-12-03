Aralık ayı gökyüzü takvimi: Bu tarihlere dikkat!

Yılın son ayı Aralık ayına girmiş bulunmaktayız. Gezegenler hangi gün, hangi burçta olacak? Bu ay içinde hangi gün nelerden uzak durmalıyız? Aralık ayı nasıl geçecek? Ünlü astrolog Dinçer Güner, Aralık ayı gökyüzü raporunu gün gün yazdı...

Yılın son ayına girmiş bulunuyoruz. Senenin muhasebesini yapıp yeni seneye dair içimizde güzel isteklerle harekete geçeceğimiz bir ay olacak. Bu ay önemli işlerinizi, imzalarınızı, diyetinizi, eğitime başlamayı, yolculuğa çıkmayı ve daha bir çok işinizi daha kolay ve efektif halledebilmeniz için harika bir rehberi aşağıya bırakıyorum.

Mutlu bir Aralık ayı dilerim sizler için…

3 Aralık Salı

Ay 09.10 itibari ile Balık burcuna geçiş yapacak ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Merkür ile Plüton arasında beş gün etkili olacak güçlü bir görünüm meydana gelecek. Konsantrasyon gerektiren bir konuya rahatlıkla odaklanıp, enine boyuna inceleyebileceğiniz bir transittir. Psikolojik konularla ilgilenmek, terapi almak veya gizemli konulara yönelmek için iyi bir fırsattır. Kayıp bir şeyi arayıp bulmak veya bir sırrı ortaya çıkarmak daha kolay olacaktır. Düşünce gücünüzle etkilemek ve başkalarının görüşlerini değiştirmek için etkili olabilirsiniz. İşlerinizde size odaklanma gücü verecek bu açı kalıbı sayesinde düşüncelerinizi toparlayıp, iradenizi ortaya koyabilirsiniz. Uzun zamandır aklınızda olan bir konuyu konuşmak, tartışmak ve ifadenizi etkin kılmak için işe yarayacak bir transittir.

8 Aralık Pazar

Ay 09.29 itibari ile Boğa burcuna geçiş yapacak ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Güneş ile Neptün arasında beş gün geçerli olacak sert bir görünüm meydana gelecek. Fiziksel olarak yorgun ve isteksiz hissedebilirsiniz. Ruh haliniz pek neşeli olmayabilir, oturduğunuz yerden hayallere dalmak ve hiçbir şey yapmadan bu süreci yaşamak isteyebilirsiniz. Başkaları ile çatışmaya girmek istemezsiniz, size dıştan gelen etkilere tam olarak nasıl yanıt verdiğiniz de çok belirgin olmaz. Akıl karışıklığı ve isteksizlik bu transitin en göze çarpan etkilerindendir. Bugün sahip olduğunuz hedefler, beklentilerle, yapmanız gereken şeyler arasında bir ikilem olabilir ya da gerçekleri görmekte zorlanabilirsiniz. Bugün özellikle aldanmalara, aldatılmalara, kandırılmalara karşı dikkatli olunmasında yarar vardır. Kendimizi kurban edebileceğimiz koşullar söz konusu olabilir, kendimizi gereksiz yere feda edebiliriz. Özellikle sezgilerinize çok güvenin, rüyalarınızın neyi sembolize ettiğine dikkat edin, evrenin, yaşamın sunacağı işaretleri iyi yakalamaya bakın. Yaşam hedeflerinizi, kariyerinizi ilgilendiren konularda belirsizliklere, karmaşalara düşülebilir. Bugünler kariyerinizi ilgilendiren konularda majör kararlar vermek, atılımlar yapmak için pek uygun bir gün değildir. Denizlere açılmak, deniz yolculukları yapmak, su ile ilgili işlerle ilgilenmek, deniz kenarı yerlerde zaman geçirmek için çok idealdir. Yalnızlık, karmaşadan ve hayatın hızlı akışından kaçmak için çok ideal bir zamandır. Eğer imkanınız var ise bugün sessiz sakin bir yere tatile gitmek, minik bir kaçamak yapmak için çok uygundur. Eskiye ve geçmişe ait konular çok sık gündeme gelebilir. Eski resimler, anılar, fotoğraflar, müzikler… Eski dosyalarınızı arşivlemek, düzenlemek, tasnif etmek için de uygun bir gündür. Yalnız ev içinde su boruları, mutfak, banyo gibi noktalarda minik sorunlar meydana gelebilir. Sanatsal yanlarımız ortaya çıkabilir, resim yapmak, boya yapmak, oturup belki de bir şeyler karalamak için uygundur. Keza evinizi de boyayabilirsiniz. Terapi almak, dert anlatmak, ruhsal anlamda şifalanmak, koçluk desteği almak için de harika bir güne işaret etmekte. Mistik, psişik konularla yüz yüze gelebilirsiniz veya bu konular üzerine sohbetler dönebilir daha çok. Yaşamın gerçeklerinden kaçmaya çok daha eğilimli oluruz, alkol kullanımı çok artabilir. Keyfe keder içmek için iyidir dostlarla bir araya gelip ama abartmamaya özen gösterin. Alkol çok daha hızlı etki edebilir zira. Alerjiler, zehirlenmeler, ishal gibi durumlar da meydana gelebilir.

9 Aralık Pazartesi

Ay tüm gün Boğa burcunda seyahat edecek. Merkür bugün itibari ile Yay burcuna geçiş yapıyor ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Detay gerektiren işlerde bu dönem başarı şansı yakalamak düşüktür. Özellikle önyargı engeline sık sık takılabiliriz. Tarafsız ve objektif düşünmek bu süreçte zordur. Hatta fanatizme varan düşünceler ve/veya düşünceler yüzünden ortaya çıkan büyük tartışma ve kavgalar söz konusu olabilir. Kelimeleri kullanırken, ifade ederken dikkat edin, en ufacık bir kelime büyük bir soruna, yangınlara dönüşebilir zira. Aşırı optimist, hevesli ve karar verme konusunda fazlaca aceleci olmaya eğilimliyiz demektir. Bu dönemde unutkanlıklar yüzünden başımız sık sık derde girebilir bilginiz olsun. En iyi mizah haberleri çıkabilir. Bizleri en çok güldürebilecek olan haberler, en güçlü etkisi olan karikatürler bu süreçte ortaya çıkabilir. Tabii yaşadığımız dönemi düşününce aklıma ilk gelen acaba mizahçı ve karikatüristlerle ilgili yasal birtakım baskılar gelebilir mi diye düşünmeden edemedim. Merkür'ün Yay burcundaki döneminde yapacağınız organizasyonlarda son dakika aksilikleri için şimdiden hazırlıklı olun, en gereksiz saçma sapan detayları unutulması yüzünden organizasyonlarınız keyifsiz geçmesin. Bu süreçte, vize pasaport işlerinizi halledebilirsiniz. İthalat için girişimlerde bulunmak, şirket açmak için uygun dönemdir. Yurt dışına seyahatler, yabancı kültürler ve inançlar hakkında daha fazla okumak, bilgi sahibi olmak için güzel bir süreçtir. Çok fazla hukukla ilgili hukuksal konular, avukatlar, yargı gibi konularda haberler okuruz ama Merkür zararlı yerleşimde olduğundan, umarım negatif haberler olmaz bunlar. Hukuksal konularda destekleyici, olumlu etkiler söz konusu olabilecektir. Bol bol bulmaca çözebilir veya zihin egzersizleri yapabilirsiniz. En güzel tarafı, araştırma yapmak, okumak, yeni bilgi sahibi olmak için idealdir. Yine bu dönemde yabancı dil eğitimine başlamak için de harikadır açıkçası!

11 Aralık Çarşamba

Ay tüm gün İkizler burcunda seyahat edecek. Venüs ile Satürn arasında altı gün boyunca etkili destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Ciddi, uzun soluklu ilişkiler başlatmak için de çok uygun bir zamandır. Özel hayatın sorunlarını tespit etmek ve bu sorunlar üzerine ciddi konuşmalar yapmak için ideal zamanlardır. Bugünlerde yapacağınız alışverişlerde daha çok pastel tonlarını tercih edebilirsiniz. Bu dönem alınacak eşyalar, yapılan alışverişler uzun süreli ve dayanıklı olabilecektir. İlişkiler ciddi, ağırbaşlı ve sorumlu tavırlar içeren bir tona bürünmek zorunda kalabilir. Günlük işler, pratik, planlı ve zaman detayına önem vererek tamamlanmaya çalışılır. Bugün keyiflerden çok sorumlulukların üzerine eğileceğimiz bir gün olacak. İş odaklı ve gerçekçi olmak zorundayız. İlişkilere elbette dikkat, aşırı isteklerden ve abartıdan kaçınmalı, neşemizi kaçıran ve yapmamız gereken şeyleri bize hatırlatan biri olabilir. İlişkilerin niteliği görev odaklı olmakla alakalıdır. Bizden daha yaşlı ve tecrübeli kişilerin fikirlerinden ve tavsiyelerinden faydalanmak isteyebiliriz. İlişkinizin sağlam olması ve güvenebileceğiniz birine sahip olduğunuzu hissetmek sizin için önemlidir. Kalıcılık, ilişkinin güven vermesi ve klasik normlarda var olması size, gözü kör bir aşk yaşamaktan daha önemli gelebilir. Parasal kaynaklar sınırlı olabilir ancak kazanç sabit ve düzenli gelir. Sizden yaşça büyük ve daha olgun biri ile diyaloğunuzu güçlendirebilir, ona akıl danışabilir ya da böyle birinden yardım görebilirsiniz. Babanız, ailenizin erkek üyeleri veya otorite figürleri ile olumlu bağlar kurmak için iyidir. Aşk ilişkileri için olmasa bile, iş ilişkileri ve planları için oldukça verimli bir süreç olabilir. Planlama, organizasyon ve bütçe yapmak konusunda başarılı girişimlerde bulunabilirsiniz.

12 Aralık Perşembe

19 DERECE İKİZLER BURCUNDA DOLUNAY

Yılın son Dolunay’ı İkizler burcunda gerçekleşiyor. İkizler burcunun temsil ettiği iletişim, haberleşme, eğitim, yakın çevre ilişkileri, kurslar, sınavlar, kısa yolculuklar, temalarında hayatımızda olgunlaştırılması gereken planlar, karar verilmesi gereken adımlar yer alabilir. Dolunay’ın yönetici gezegenleri Merkür ve Jüpiter artık Oğlak burcunda ve birçoğumuzun aklında iş ve kariyer konuları, finansal durumumuz, sorumluluklarımızı disiplinli bir biçimde ele almak, yeniden yapılanmak ve kendimize gerçekçi hedefler belirlemek yer alabilir. Bu Dolunay ile birlikte bütçemizi dengelemek, belki daha ciddi bir biçimde mali konuları ele almak gerekebilir. Oldukça somut, gerçekçi, istikrarlı ve kararlı bir biçimde davranmak şart görünüyor. Jüpiter ve Merkür'ün Oğlak burcunda olması hayallere kapılmadan ayaklarımızın yere sağlam basması zorunluluğuna işaret ediyor. İlişkiler ve para gezegeni Venüs'ün iki zor gezegen olan Satürn ve Plüton ile sınırlanması kaynaklarımızın zorlandığını ve ayağımızı yorganımıza göre uzatmak gerektiğini gösteriyor. İlişkiler bu dönemde daha soğuk, ciddi ve sanki iş anlaşması kıvamında ilerleyebilir. Profesyonel bir biçimde ele alacağımız bağlarımızı iyi kurmayı, yönetmeyi ve istikrarlı ilişkiler kurmayı deneyimleyeceğimiz bir dönem olacak.

13 Aralık Cuma

Ay 01.22 itibari ile Yengeç burcuna geçiş yapacak ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Venüs ile Plüton da önümüzdeki dört gün boyunca birlikte hareket edecekler! İlişkilerde tutku ve ihtiras ön plana çıkar. Bugün ilişkilerde, özel hayatınızda bir şeyleri takıntı haline getirebilirsiniz, dikkatli olun. Cinsel anlamda daha çabuk uyarılmaya açıksınız. Bugünlerde başlayan ilişkiler daha çok tutku, fantezi ve seks temelli olabilir. Libido enerjisi çok yükselebilir, cinsel ihtiyaçlar çok fazla artabilir bugün. Cinsel anlamda tabularınızı yıkabilecek ilişkilere çekilebilirsiniz. Bugün güçlü ve söz sahibi kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Gücünüzü ve iradenizi nasıl yönlendirdiğinizi, isteklerinizi gerçekleştirmek için nasıl bir yola başvuracağınızı düşünebilirsiniz. Çıkarlarınızı düşünmek isteyeceksiniz. Bunun yanında bir ilişkiniz sizi zorlayabilir ve bu kişi üzerinizde baskı yaratan durumlara neden olabilir. Yoğun ve sizi derinden etkileyen bir duygu deneyimi yaşayabilirsiniz. İlişkinizin veya iş hayatınızın sırtınıza yüklediği sorumlulukların ciddi anlamda sizi etkilemeye başladığını görebilirsiniz. Sevdiğiniz bir kişiye karşı şüphe duyabilir, ilişkide kıskançlık veya aşırı sahiplenme duygusundan kaynaklanan pürüzlere odaklanabilirsiniz. Bekarlar ise bir kişiye karşı aniden yoğun duygular hissedip o kişiye karşı ilgisinin arttığını hissedebilir. Karizmatik ve çekici gelen bir kişiyle arada cinsel çekim yaşanabilir. Bazen duygularımız çok güçlü olsa bile, yüzeyde bir şey fark ettirmeden duyguları derinden yaşayabiliriz ve kimseye bir şey belli etmeyebiliriz. Venüs – Plüton kontaklarında bedenimizle mutlu olmak önem kazanır, irademizi kullanarak değişmek ve dönüştürmek istediğimiz yönlerimize odaklanabiliriz.

15 Aralık Pazar

Ay 05.55 itibari ile Aslan burcuna geçiş yapacak ve tüm gün bu burçta seyahat edecek. Jüpiter ile Uranüs arasında gergin bir görünüm meydana gelecek ve bir hafta süre ile etkili olacak. Ani, beklenmedik, özellikle maddi fırsatlarla karşılaşma zamanı. Hayatınızda majör, radikal değişimler yapmak için en uygun dönemdir. Kişisel gelişimle ilgili her türlü konuyu öğrenmeye çok daha açık ve hazır olursunuz. Bireyselliğiniz ön plana çıkar ve size yük olan tüm konulardan özgürleşmek için mükemmel zamanlardır. Türlü maceralara ve heyecanlara can atmak isteyebilirsiniz. Özellikle maddi anlamda riskler almak için de uygun dönemdir. Yeni bir eğitime başlamak için de harikadır, özellikle yabancı dil eğitimine. Çünkü hızla öğrenirsiniz. Normalde zorlanarak öğrendiğiniz bir konuyu çok hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz. Astroloji danışmanlığı almak için de mükemmel zamanlamadır. Yapacağınız tüm değişimlerden çok memnun kalır, pişmanlık duymazsınız. Olağan dışı şans ve fırsatlarla karşılaşma anlamına gelir. Hesapta olmayan, sürpriz memnun edici seyahatler gündeme gelebilir. Dini ve felsefi devrimler yaşayabilir, hayatınızı değiştirecek fikir akımları ile karşılaşabilirsiniz. Üniversite, yüksek eğitime yeniden dönmek için harika dönemdir.

19 Aralık Perşembe

Ay 10.06 ile 12.04 arası Başak burcunda boşlukta olacak, akabinde Terazi burcuna geçiş yapacak. Merkür ile Neptün arasında dört gün sürecek gergin bir görünüm meydana gelecek. Düşüncelerinizi karmaşıklığa düşmeden net bir biçimde ifade etmek zorlaşabilir. Açık ve net bir iletişim kurmak için çaba göstermek mümkün. Yanlış anlaşılmaya ve yanılgılara düşmemek için ekstra dikkat harcamak gerekebilir. Diğer yandan dalgın ve dikkatsiz hareket ederseniz eşya kayıplarına, unutkanlıklara kapılmak ve yolda yanlış yöne gitmek de mümkün. Bugün kandırılma, dolandırılma ihtimalimiz yüksektir, bir şeylere imza atmadan önce dikkatlice okunmasında yarar vardır. Sizlere sunulan, anlatılan, vaat edilen konuların aslını astarını kontrol etmeden hemen inanıp atlamayın. Bankada hesaplarınızla ilgili konularda karışıklıklar çıkabilir, hesap hataları yapılabilir. Banka, internet gibi noktalarda şifre unutmaları, şifrenizin kontrol dışı değişimi gibi durumlar söz konusu olabilir. Önemli imza gerektiren durumlar için birkaç gün beklemekte yarar vardır.

20 Aralık Cuma

Ay tüm gün Terazi burcunda seyahat edecek. Bugün itibari ile Venüs Kova burcuna geçiş yapıyor ve sene sonuna kadar bu burçta seyahat edecek. Arkadaşlık bağları, sosyalleşme, iletişim kurmak ve fikirlerimizi paylaşmak, fikir birliği oluşturmak, düşüncelerimize uygun düşünce gruplarında, sosyal oluşumlarda yer almak önem kazanır. Orijinal, yaratıcı, sıra dışı kişilerle bir arada olabilirsiniz, böyle insanlarla bir arada olmak bizlere çok daha fazla keyif verir. Özgürlüğünüze ve bağımsızlığınıza kısıtlama gelmesine katlanamayacağınız durumlar olursa güçle itiraz edersiniz, kendi ilkeleriniz veya inançlarınız doğrultusunda hareket etmek isteyeceğiniz bir süreç olacak. Özellikle ikili ilişkilerde, özel hayatta daha çok özgürleşmek isteyebiliriz. Venüs Kova burcunda iken modanızı kendiniz yaratın, size dikte edilen şeyleri yapmaktan kaçınarak özgün yanınızı ortaya koyabilirsiniz. Bu ay arkadaşlıklar her şeyden önemli olacak. Bazılarınız için belki bir arkadaşlık aşka dönüşebilir veya sevdiklerinizle oldukça aynı paralelde düşünüp davrandığınız arkadaşça bir dönem olacaktır. İnternet aşkı bulabilir, hümanizm, gruplar ve dernekler, kulüpler ve organizasyonlarda yer alabilir, kendi prensiplerinizi hararetle savunabilirsiniz. Düşündüğümüzü net ve açık bir biçimde ortaya koyma zamanındayız, ilişkilerinizi de bu değer ve ilkelere göre isterseniz yeniden şekillendirebilirsiniz. Özel hayatımızda daha önce yapmadığımız, denemediğimiz sıra dışı, farklı, değişik şeyler yapmak isteyebiliriz. Ya da belki ilişkilerimizde biraz delilik yapmak için iyidir. İlişkilerde bizi etkileyen şey daha çok zihinsel konular olacaktır. Birinin fiziksel olarak çok güzel veya çok yakışıklı olmasından çok, entelektüel oluşu, fikirleri, konuşması daha etkileyici ve tahrik edici olacaktır. Tabii bu dönem başlayan ilişkilerde belli taahhütlerin altına girmek isteyebiliriz, sözler vermek, bağlayıcı unsurlar bizi biraz korkutabilir de. Bu yüzden birine evlenme teklif edecekseniz en az iki kere düşünmenizi tavsiye ederim. İlişkilerde başkaldırı ve isyan daha çok görülebilir. Özel hayatınızda normalde tolere ettiğiniz konuları artık edemeyebilirsiniz. Güzelleşmek için sıra dışı ve değişik metotlar kullanabiliriz. Ya da alışılmışın dışında prp gibi uygulamalar yaptırabiliriz. Ya da daha önce denemediğimiz farklı modeller, renkler, değişik stiller deneyebiliriz. Biraz tarzımızda da kalıplarımızı kırmak isteyebiliriz. Özellikle bu dönem bacaklarınıza daha fazla özen gösterebilirsiniz. Bacaklarınızın güzelliğini ön plana çıkaracak ya da bacaklarınızı güzelleştirmek için uygulamalar yaptırabilirsiniz. Kendinize epilasyon aletleri alabilir, bacaklarınızdaki fazla yağları yok etmek için masajlar, kremler kullanabilirsiniz. Eğer yalnızsak aşkı, arkadaş ortamlarımızdan bulabiliriz. Arkadaşlarımız bizim için çöpçatanlık yapabilir ya da bir süredir arkadaş olduğumuz kişilerle birden daha özel şeyler paylaşmaya başlayabiliriz. Veya dahil olduğumuz sosyal gruplar, dernekler, kulüplerde tanışacağımız kimselerle aşkı hayatımıza çekebiliriz. Ya da bağlı olduğumuz siyasi gruplar ya da bir konuda aktivist eylemlerde bulunurken de hayatımızın aşkıyla karşılaşabiliriz.

21 Aralık Cumartesi

Ay 13.45 ile 14.57 arasında Terazi burcunda boşlukta olacak, akabinde Akrep burcuna geçiş yapacak. Venüs ile Uranüs arasında sert bir görünüm meydana gelecek ve beş gün süre ile etkili olacak. Eğer yalnızsanız, değişik, sıra dışı, enteresan, marjinal, farklı ilişkilere çekilebilirsiniz. Eğer partneriniz var ise, daha önce yapmadığınız, denemediğiniz değişik şeyler yapabilirsiniz. Özel hayatta, ilişkilerde özgürlük ihtiyacı çok artar. Bu dönem partnerinizi kısıtlamamaya, kurallar koymamaya özen gösterin. Bu dönem çapkınlık oranı çok artabilir. Cinsel anlamda her zamankinden daha çabuk bir şekilde uyarılabiliriz. Ortaklıklar kurmak için pek de olumlu değildir. İlişkiler çok ani başlayıp, aynı hızda sona erebilir, ilişkiler uzun soluklu ve ömürlü olmayabilir. Boşanma davası açmak, ilişkileri sonlandırmak için de idealdir. Sürpriz, hesapta olmayan maddi gelirler gelebilir veya ödemeler çıkabilir. Kısa süreli cinsel aktiviteli buluşmalar oldukça heyecan verici olacaktır. Genel olarak ilişkilerinizde beklenmedik gerginlikler ve yön değişikliği görülebilir. Karşımızdaki kişiye karşı ani bir ilgi duyabiliriz. Heyecanlı, huzursuz ve yerinde duramama hissi ile sabırsız ve ele avuca sığmaz bir tavır sergileyebilirsiniz. Arkadaşlar ve topluluklar içinde iletişim canlı ve sohbetler hızlı, renkli ve değişken konularda olabilir. Yine de sözlerimize tavırlarımıza dikkat etmekte fayda var çünkü bir fikir, bir söz akla gelmeyen uçlara gidebilir ve tartışmalar çıkabilir. Dürtüsel ve ani tepkiler verebilirsiniz. İlişkinizde yeni deneyimlere açık olabilirsiniz. Aşırı özgürlüğüne düşkün ve kendi prensiplerinizi vurgulayan bir tutum takınırsanız, karşılığında toleransı düşük, hoşgörüsüz tepkiler alabilirsiniz.

22 Aralık Pazar

Ay tüm gün Akrep burcunda seyahat edecek. Güneş bugün itibari ile Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Güneş Oğlak burcunda, ciddi, hırslı, güvenilir, disiplinli, otoriter, iş ve kariyer odaklı, gerçekçi, dayanıklı, verimli çalışan, olgun, ailesine düşkün, sorumluluklarının bilincinde, sabırlı, sebatlı ve temkinli olmayı temsil eder. Bu süreçte siz de hayatınızın iplerini elde tutmak, hayatınızı çevreleyen koşulları kontrol etmek, kariyerinizde yeni hedefler belirlemek, statü ve prestijinizi artırmak için çaba harcayabilirsiniz. Kendinizi gelecek hedefleriniz doğrultusunda motive ederek, başarı olmanıza yardımcı olacak adımları atabilirsiniz. Oğlak dönemi para ve mali işleri, şirket ve kurumsal yapıları, iş ve kariyer planlamalarını yapmak için en uygun zamandır. Toprakla, inşaatla, tarımla sistem kurmak ve temel atmanız gereken her türden çalışma, kural ve disiplin koyma ve yerleştirme için Oğlak'ın somutlaştıran ve sağlamlaştıran etkilerinden yararlanabilirsiniz. Oğlak vücutta dizler, dişler, kemikler, iskelet yapınızı ve cildi temsil eder. Bu organlarla ilgili bakım ve özen konusu gündeme gelebilir.

24 Aralık Salı

Ay tüm gün Yay burcunda seyahat edecek. Güneş ile Uranüs arasında altı gün boyunca destekleyici bir görünüm meydana gelecek. Hayatımızda bu hafta radikal değişiklikler yapmaya doğru çok güçlü istekler duyabiliriz, çok ani kararlar almaya eğilimli oluruz. Yaşamınızda özgürleşmek istediğiniz hangi alan varsa o alanlara yönelebilirsiniz ama sakince yapın ne yapacaksanız. Özgür, daha bağımsız bakış açıları yakalamak çok daha kolay olacaktır. Uçak seyahatleri için harika bir gündür. Değişik, farklı, yeni heyecanlara ve konulara da açık olabileceğimiz bir gün. Denenmemişi denemek, radikal adımlar atmak için güzel. Çevrenizdeki dünyayla ve insanlarla olan ilişkilerinizde ilginç, yaratıcı, sıra dışı konular öne çıkabilir. Bu durum sizde aydınlanma ve kalıcı farkındalıklar yaratacaktır. Çevrenizde ilginç ve değişik insanlar görebilirsiniz. Onların orijinal ve yenilikçi tutum ve bakış açıları sizi de etkileyecektir. Merakınız ve yeni şeylere olan ilginiz artabilir. Çevresel koşullarınıza bir reform yapmak için de güzel bir zamandır.

26 Aralık Perşembe

4 DERECE OĞLAK BURCUNDA GÜNEŞ TUTULMASI

Yılın son Güneş tutulması ile seneyi bitiriyoruz. Oğlak burcunda gerçekleşecek bu tutulma, Jüpiter etkisi ile güçlü başlangıçlara ve kadersel değişimlere işaret ediyor. Oğlak burcunda oldukça yoğun bu gezegen toplaşması, yapılması gereken çok işimiz olduğunu gösteriyor. İş hayatımızda, kariyerimizde, çalışma koşullarımızda yenilikler, değişimler ve başlangıçlar yer alabilir. Ne yaparak para kazandığımız ve nasıl kazandığımız önemli olacak. Kariyerimizdeki hedeflerimizi yeniden ele almak, eğer gerekiyorsa yapılması gereken değişiklikleri yapmak gerekecek ve bunu ciddiyetle tedbirli ve akılcı bir biçimde gerçekleştirmek isteyeceğiz. Jüpiter'in Güney Ay düğümü adını verdiğimiz, alışkanlıklarımızı ve kendimizi özdeşleştirdiğimiz kalıplarımızı sembolize eden gösterge ile kavuşumu, kökten gelen düzenin-yapının-prensiplerin zor da olsa yeni bir fırsata doğru ilerlemek için değişmesi gerekliliğine işaret ediyor. Aşk, para ve ilişkiler gezegeni Venüs'ün Kova burcunda yer alması arkadaşlıkların, grup aktivitelerinin, akılcı ve rasyonel davranmanın, sosyal çevremizden yeni fırsatlar geleceğinin ve iletişimin doğru temelden yapılmasının önemini vurguluyor. Mars'ın Akrep burcunda yer alması enerjimizi daha ekonomik kullanarak zihnimizi daha aktif kılacak bir dönemde olduğumuzu ve geleceğimizi planlamak için irademizi ve kararlılığımızı kullanmamızın iyi olacağını gösteriyor.

27 Aralık Cuma

Ay 23.02 ile 07.20 arasında Oğlak burcunda boşlukta olacak, akabinde Kova burcuna geçiş yapacak. Güneş ile Jüpiter arasında harika bir görünüm meydana gelecek ve beş gün etkili olacak. Coşku ve iyimserliğin yükselmesi anlamına gelmektedir. Kişinin kendini şımartması anlamına gelir. Bu birkaç gün kendinize ödül verin, şımartın biraz. Koruyucu kalkandır, şöyle örnek vereyim bir kaza olur ama siz burnunuz bile kanamadan kurtulursunuz işte böyle bir şey. Neşe ile ilişkilidir, bugünden sonra gayet neşeli, eğlenceli, fırsatların bol olduğu süreç başlıyor. Yeni bir şeyler öğrenmek anlamına gelir, bu hafta yeni bir eğitime başlamak için de çok uygun bir hafta bugün ve birkaç gün. Yurt dışı, yabancılar, uluslararası işleriniz sıkıntısız, problemsiz hallolur bilginiz olsun. Bir ilişki, bir proje ya da bir iş başlatmak için çok verimli bir zamandır. Cömertliği, saygınlığı, canlılığı yapılan işlerin bir şekilde şova dönüşmesine neden olur, işleriniz parlar, takdir görür. Büyük şans ve fırsatlar anlamına gelir, hayatınıza iş anlamında, özel anlamda, maddi anlamda her ne alanda olursa olsun fırsat ve şans gelebilir, gözünüzü 4 kulaklarınızı 8 açın, gelen fırsatları elinizin tersiyle itmeyin. Kendi içinizde uyum ve denge sağlayabilir, istikrarlı kararlar alabilirsiniz. Kendiniz için iyi bir şeyler yapabileceğiniz bu transitte sağlığınıza özen göstermek konusunda adım atabilirsiniz. Kendinizi ön plana çıkarabileceğiniz ve becerilerinizden ötürü beğenileceğiniz bir gün olabilir. Hayatınıza değer ve anlam katacak şeyler konusunda düşünebilirsiniz. Şans, iş fırsatları, güçlü kişilerden gelecek destek veya kendinizi geliştirdiğiniz birikimler ışığında size gelebilir. Eğer pozitif anlamda hayatınıza çıkan fırsatları zamanında değerlendirme imkanı yakalarsanız şans kapılarını da açmış olursunuz.

29 Aralık Pazar

Ay tüm gün Kova burcunda seyahat edecek. Merkür bugün itibari ile Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bir konuya odaklanarak planlama yapmak, bütçe çıkartmak, beyin gücünüzü ortaya koyarak verimliliğinizi artırarak gelecek hedeflerinize odaklanma konusunda gücünüzü artıracaktır. Merkür Oğlak burcundayken sınırlamalar koyabilen, zaman yönetimini iyi yapan, mesleki uzmanlığını ve otoritesini işine yansıtan ve kendine güvenini yansıtan düşünceler ortaya koyarak her alanda tedbirli ama hırslı bir biçimde başarıyı yakalayabilecek yeteneklere sahip olmayı ifade eder. Siz de bu dönemde iş ve kariyer konularına, finansal ve yatırım alanlarına bu perspektif ile yaklaşabilirsiniz. Tarihle, geleneksel kültürlerle ilginiz varsa, yapı ve inşaat konusunda planlarınız varsa, yeni düşüncelere bir form bulmak ve sağlam bir yapı oluşturmak yönünde hedefleriniz varsa bu süreçte kolaylıkla işlerinizde ilerleyebilir ve somut sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu dönemde fikirleriniz, düşünceleriniz, alacağınız kararlar daha gerçekçi ve ayakları yere sağlam basan bir biçimde olacaktır. Tüm kararlar sorumluluk bilinci ile alınır ve uygulanır. Kendimizi ifade ediş şeklimiz gayet kesin ve net olur. Hiçbir yoruma mahal vermez. Bu dönemde daha çok parasal konulara, yatırım araçlarına, kariyer planlaması üzerine araştırmalar yapılabilir. Kendimize hedef koyma ve stratejiler belirleme dönemidir tam olarak. Bu dönem kendimize parasal hedefler koyup harekete geçebiliriz. Gerçi bu dönem karar verme mekanizması biraz yavaş işler ama sağlam kararlar veririz. Bu dönemin olası kötü yanları, aşırı gerçekçi olmak, negatifi düşünmeye eğilimli olmak, her şeyi zihinsel anlamda kontrol etmeye çalışmak, dar görüşlü olmak ve de kimseye güvenmemek olabilir.

30 Aralık Pazartesi

Ay 12.23 ile 17.41 arası Kova burcunda boşlukta olacak, akabinde Balık burcuna geçiş yapacak. Merkür ve Uranüs birlikte hareket edecekler ve bu hareket beş gün etkili olacak. Fikirsel anlamda kendinizi özgür hissedebileceğiniz bir gün, oldukça orijinal fikirler ve projeler zihninizde uçuşabilir, bunları bir kenara not edin. Elektrik çarpmalarına dikkat, elektrikli aletler birden bozulabilir, sigortalar atabilir. Oldukça açık sözlü olunabilecek bir gün, fakat açık sözlülükle patavatsızlığı karıştırmamak gerek. Sözleşme ve anlaşma imzalamak için de uygun değildir. Evinizin elektrik tesisatını gözden geçirip, onarılması gereken yerleri onarıp, bozuk lambaları, yanık, eskimiş kabloları değiştirebilirsiniz. Bugün planlar bozulabilir, sözleşmeler iptal olabilir, fikirler çok sık değişebilir. Hızlı hareket ettiğiniz ve heyecanlı bir ruh hali taşıyabileceğiniz bir transit. Hızlı düşünme kapasiteniz yüksek, orijinal ve dahice fikirler aklınıza gelebilir. Gizemlere, okültizm veya astroloji gibi konulara merak oluşabilir. Zekanız işlek ve yeniliklere açık, yeni deneyimler yaşamaya hazır olabilirsiniz. Zihinsel faaliyetlerdeki artış nedeniyle sinirsel gerginlikler olabilir, ani çıkışlar yapabilirsiniz. Sürpriz kararlar ve planlarda beklenmedik değişiklikler olabilir. Özgür düşünce kalıpları olan isyankar ve disipline girmez birileri ile karşılaşabilirsiniz.