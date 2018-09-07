Aşk hayatında krizlere hazır olun!

9 Eylül itibari ile ilişkileri, aşkı, değeri, sevgiyi sembolize eden Venüs Terazi burcundan çıkıp Akrep burcuna geçiş yapacak ve bu burçta ileri hareketi, geri hareketi derken sene sonuna kadar seyahat edecek. Fakat Venüs Akrep burcunda zararlı pozisyonda olacak! Dikkat...

9 Eylül itibari ile ilişkileri, aşkı, değeri, sevgiyi sembolize eden Venüs Terazi burcundan çıkıp Akrep burcuna geçiş yapacak ve bu burçta ileri hareketi, geri hareketi derken sene sonuna kadar seyahat edecek.

Venüs astrolojide temel olarak nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz, nelere değer verdiğimiz, estetik, sanat, yaratıcılıkla ilgili konular, kendi öz değerimiz hakkında bizlere bilgi verir. Venüs artık Akrep burcunda seyahat ettiğine göre bu alanlarda beklentilerimizi biraz daha Akrep bir tema karşılayacak demektir. Akrep ise astrolojide yenilenme, değişim, dönüşüm, büyücülük, kıskançlık, ketum olmak, ya hep ya hiç tavrında hareket etme, kontrol, hırs, intikam, ölüm, yeniden doğuş, derinlik, gizlilik, tutku, güç, ihtiras, araştırma, dedektiflik, gerçekte ne olduğunu öğrenme, takıntı, saplantı, kriz demektir. Sene sonuna kadar ilişkilerimizde oldukça yoğun, tutkulu, sahiplenici bir süreçten geçeceğiz. Bu kulağa çok hoş gelse de bunun negatif tarafı “ya benimsin ya kara toprağın” tadında davranışlar olacaktır ki asıl dikkat edilmesi gerekende tam olarak budur. Bu tavır ilişkilere çok ciddi zararlar verebilir.

Venüs Akrep burcunda zararlı pozisyonda olduğundan dolayı gölge yanların daha çok ortaya çıkması da ne yazık ki olasıdır. İlişkilerde güç oyunları, kontrol etme isteği, intikam duygusu daha çok ortaya çıkabilir açıkçası. Partnerimizi, sevgilimizi daha çok kontrol etmeye, ondan gizli onun mahrem alanlarına girmeye çok daha fazla eğilimli olabiliriz. İlişkilerde kendi kendimize dedektifçilik oynamak hoşumuza gider, ama dikkat edin görmeye belki de tahammül edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte ilişkilerde değişim-dönüşüm yaşaması gereken alanları tespit etmek, eksikleri ve sorunları fark edip bunlar üzerinde olumlu çalışmalar yapmak için ise harika bir dönemdir. Cinsellik, seksüel konularda bazı takıntılar geliştirilmesi olasıdır. Veya birini elde etmek için daha çok cinsel cazibenin kullanılması da. Var olan birlikteliklerin gerçek değerini ortaya çıkarmak için ise harika bir dönemdir. İlişkilerin sağlam olup olmadığı tam da bu süreçte meydana gelebilecek krizlere dayanıklılığı ile belli olur. Elbette bu dönem dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta sevgi ile tutkunun birbirine karıştırılmaması. Bize sevgi gibi gelen bir şeyin aslında sadece tutkudan ibaret olduğu gerçeğini görmezden gelmeye ve kendimizi manipüle etmeye eğilimli olabiliriz.

Bu süreçte değer verdiğimiz konuların da odağı bir şekilde değişime uğrayacaktır. Maddi, dünyevi konulardan biraz olsun uzaklaşıp, ruhsallık, derin bir sevgi anlayışı, ruhsal tatmin arayışında olacağımızı gösteriyor. Belki de ruh eşimizi bulma adına bir yolculuğa çıkacağız. Maddi konularda yatırımlar yapmak, risk almak, biriktirdiğimiz parayla bir şeyler yapmak için pek uygun bir dönem değildir. En azından yeni yıla kadar beklemekte yarar var. Özel ilişkilerimizde bizi zora sokan, işe yaramayan davranış kalıplarını da bir kenara bırakmak için harika bir dönemdir arkadaşlar. Bu süreçte kıskançlık, kontrol etme mekanizması, saplantı, takıntı gibi duygularınızı iyi yönetmeniz gerekir, ikili ilişkilerde zarar görmemek adına. Cinsel anlamda takıntılar, farklı, değişik, sıra dışı fantezilere takılıp gitmek, uç noktalarda cinsel deneyimler bu süreçte zarar verici olabilir. Maddi olarak risk almak için uygun olmadığı gibi, estetik yaptırmak için de pek uygun olduğu söylenemez. Ama kendinizi bir cerrahi operasyonla değil, bir diyet, sporla yenilemek, değiştirmek, dönüştürmek için ise harika bir süreçtir!

Bu dönem kadınların özellikle ekstra dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira Venüs Akrep burcunda zararlı pozisyonda olduğundan dolayı, kadınlarla ilgili cinsel içerikli konularda zararlı çalışabilir. Sene sonuna kadar karanlık sokaklarda tek başınıza dolaşmayın, kendinizi korumasız ve çaresiz hissedeceğiniz ortamlardan uzak durun. Kadın cinselliği ile ilgili negatif gelişmeler veya seksüel konularda rahatsız edici haberler sık sık gündeme gelebilir. Cinsel taciz, tecavüz…vb. Özellikle küçük kız çocuklarınıza karşı daha korumacı olunmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Sanatın içinde de cinsel içerikli konular sıkça yer verilebilir. Venüs 4 Ekim itibari ile Akrep burcunda geri hareket etmeye başlayacak ve 17 Kasım’a devam edecek. Venüs Retrosunun etkilerini yine sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Sevgiler…

Dinçer GÜNER

