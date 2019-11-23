Aşka yelken açma zamanı!

Aşkın simgesi Venüs, şifanın simgesi Jüpiter... Bu ikili önümüzdeki 5-6 gün boyunca etkileşimde olacaklar. Gökyüzünün en iyi iki gezegeni bugünden itibaren hayatımıza ışık katacak. Venüs ve Jüpiter'in birlikteliğini ünlü astrolog Dinçer Güner yazdı...

Yazılarımdan takip ettiğiniz kadarı ile sürekli astrolojinin iki kötücülü olan Mars ve Satürn'den bahsederim ve genelde konular pek de tatlı olmaz, can sıkıcıdır çoğunlukla. Ama bir de astrolojinin iki tane iyicili var! Biri Venüs bir diğeri de Jüpiter! İşte bu ikili harika bir görünümde olacaklar önümüzdeki 5-6 gün boyunca! Peki ne demek bu? Bunu açıklamak için önce Venüs prensibi akabinde de Jüpiter prensibini anlatayım sizlere.

Venüs astrolojide temel olarak, nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz, nelere değer verdiğimiz, estetik, sanat, yaratıcılıkla ilgili konular, kendi öz değerimiz hakkında bizlere bilgi verir. Jüpiter ise büyük iyicil, şifacı olarak adlandırılır ve temas ettiği her noktada büyüteç etkisi gösterir. Amacı geliştirmek, büyütmek, fırsatlar ve şanslar sunmaktır, bolluk, bereket, iyi şans, iyimserlik hep Jüpiter'in temaları arasında yer alır. Hoşgörü, affedicilik, zenginlik, iyileşmeler, kar, maddi zenginlik, kazanç, bilgi ve bilgelik, ahlak, erdem bunlar da Jüpiter'in temsil ettiği konular arasındadır.

İşte bu ikili birbirleri ile harika bir kontak kuracaklar. Aşk konusunda son dönemin en hareketli, en tutkulu, en samimi zamanlarına giriyoruz. Hoşlandığınız, etkilendiğiniz biri var ise bugünler ona açılmak, duygularınızı paylaşmak için en uygun zamanlar! Maddi anlamda yatırım yapmak veya kaynak aramak ve bulmak için de uygundur. Bugünler sosyalleşmek, eğlenceli aktiviteler içinde bulunmak, dışarı çıkmak, kalabalık gruplarla bir araya gelmek için de harikadır. Partnerinizle birlikte romantik bir seyahate çıkabilirsiniz. Estetik yaptırmak, saçınızı boyatmak, yeni bir tarz yaratmak, güzelleşmek adına yeni bir şeyler denemek için de çok uygundur. Bugünlerde oldukça cömert ve eliniz açık olabilir, her türlü yardıma koşabilirsiniz, keza yardım umduğunuz herhangi bir konuda hızlıca destek bulabilirsiniz.

Bugünlerde evlenme teklif etmek, evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak için de çok uygundur. Farklı kültürlerden ve inançlardan birileri ile flört edilebilir yine olası çıkılacak seyahatlerde kalbinizi heyecanlandıracak birileri ile tanışabilirsiniz. İlişkilerde olası sorunları halletmek, çözüme kavuşturmak, aranız kötü ise barış ortamı yaratmak için de ideal zamanlardır. Minik operasyonlar, ameliyatlar için de uygundur, yaralar çabuk kapanır, çabuk iyileşilir ve ayağa kalkılır. Tensel zevklere düşkünlük artabilir. Şekerli gıdaları canınız daha çok çekebilir, yeme ve içme biraz abartılabilir. Eğer sanatsal bir eğitime başlanacaksa çok uygun bir zamandır, tiyatro, dans, müzikle ilgili bir eğitim olabilir bu. Lüks ve pahalı alışverişler yapılabilir, değerli ürünler hediye edebilir veya alabilirsiniz. Yapacağınız alışverişlerde daha parlak ve canlı renkleri tercih edebilirsiniz.

Ritüel çalışmaları yapanlar ise bu günleri bolluk, bereket, aşk konusunda çalışmalar ve bir takım ritüeller yapabilirler. Bu ikili Yay burcunda birlikte olacaklar. Özellikle şans ve fırsatlar, yurt dışı işleri, eğitimle ilgili işler, seyahatler, inançlar, akademik konular, sporla ilgili işler, yasa ve kanuni işler, gümrükle ilgili işler, ticari işlerde fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.

İhtiyacınız olan aşk, para, bolluk ve bereket peşinizi hiç bırakmasın.

Sevgiler…

Dinçer Güner