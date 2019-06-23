Aşkta hayal kırıklığı

Çok zorlu bir haftaya giriş yapıyoruz. Hafta boyunca gökyüzünde Venüs ile Neptün arasında zorlu bir görünüm olacak. İlişkiler arenasında sorunlar artacak. Gizli, saklı ilişkilere çekilebilirsiniz. Aldatma ve aldatılma oranının en çok arttığı dönemdir. Aman dikkat!

Hafta boyunca gökyüzünde Venüs ile Neptün arasında zorlu bir görünüm olacak. Gizli, saklı ilişkilere çekilebilirsiniz, belki de bu çevrenizdeki insanların onaylamayacağı ilişkiler olabilir. Uyuşturucu, uyarıcı, kumar gibi bağımlılıkları olan kişilerden lütfen çok uzak durun. Aldatma ve aldatılma oranının en çok arttığı dönemdir.

İlişkilerde kusurları ve hataları görmezden gelmeye eğilimli olabilirsiniz, yanılmaya ve kandırılmaya daha açık olabilirsiniz. Sağlık olarak boğaz, böbrek ve üreme organlarına dikkat etmelisiniz. İlaç kullanımında dikkatli olun, ilaçların yan etkileri kendini daha güçlü bir şekilde gösterebilir. Özel hayatla ilgili kararlar almak için pek uygun bir zaman değildir, objektif olmak neredeyse imkansız hale gelir. Yaratıcılık potansiyelinizi kullanmak ve ortaya dökmek için çaba gösteriyor olabilirsiniz. Ciddi sonuçlar doğurabilecek konulara ve tartışmalara girmemek doğru olabilir, çünkü yanlış kararlar almak olası.

İlişkilerde gerçekçi olmayan beklentilere girmek mümkün. Vereceğiniz sözleri düşünerek vermekte fayda var, sonradan tutamayacağımız sözler vermek iyi olmayacaktır. Bu arada size verilmiş bazı sözlerin de tutulmadığını görebilirsiniz. Hayal kırıklığı ve yanıldığınızı hissetmek bu transitin en kötü etkisi olabilir. Bazen böyle yüzleşmek istemediğimiz bir durumla istemeden karşı karşıya kalabiliriz. Hayalci, dalgın ve çok ciddi konulara dalmak istemeyeceğiniz bir gün olabilir.

Koç: Söyledikleriniz, tavırlarınız, davranışlarınız karşınızdaki kişiler tarafından yanlış algılanabilir, eleştirilebilirsiniz. İletişim problemleri oluşabilir. Kendinizi ifade etmekte bir parça zorlanabilirsiniz. Yanlış anlaşılabilir ve hayal kırıklığı gibi durumlar oluşabilir. Devamı…

Boğa: Finansal konular ile ilgili yanlış kararlar vermeye daha meyilli olabileceğiniz zamanlar, dikkat etmenizde yarar var. Ani ve fevri kararlardan kaçınmak yerinde olacaktır. Ev, yuva, aile, yerleşime ait konularda bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. Devamı…

İkizler: Estetik gibi düşünceleriniz var ise bir hafta kadar daha ertelemenizde yarar var. Bunu yanı sıra ilişkiler arenasında ise yeni tanışabileceğiniz kimseleri olduğu gibi değerlendirin, gerçekçi olun, gereksiz hayaller kurmayın. İletişim kanallarınızı sonuna kadar açacak, tüm iletişim araçları ile aktif iletişim içinde olacaksınız. Devamı…

Yengeç: Aşk anlamında hayal kırıklığı, duygularınızın karşılık görememesi gibi etkileri olabilir. Bu hafta aşkınıza, sevginize yeteri kadar karşılık göremeyebilir, sevildiğinizi yeterince hissedemeyebilirsiniz. Maddi konularla ilgili iletişim trafiğiniz hızlanmaya başlıyor! Devamı…

Aslan: Özel hayatta hayal kırıklığı, aldanma gibi etkiler söz konusu olabilecek. Bu hafta özel hayatınızda işler pek yolunda gitmeyebilir. Özellikle şans oyunlarından yana şansınızı çok fazla zorlamamanızda fayda var. Bu hafta çapkınlık turlarınızda, ava giderken avlanmayın dikkat edin. Devamı…

Başak: Kadın figürlerle ilişkilerde hayal kırıklığı yaşayabilir, üzülebilirsiniz. İlişkiler arenasında da istekleriniz tam olarak karşılanmayabilir. İletişimle ilgili sıkıntılar, problemler, iletişim kazaları sık sık gündeme gelebilir. Devamı…

Terazi: Uzak yerlerde ilişkisi olanlar için zorlayıcı olabilir. Hayal kırıklığı, yanlışlıklar yüzünden umduğunu bulmakta zorlanmalarda söz konusu olabilir. Yeni insanlarla tanışmak, yeni sosyal çevrelere girmek, yaşamınıza yeni insanlar katmak, arkadaşlarınızla ortak seyahat planları yapmak için ideal bir sürece giriyorsunuz. Devamı…

Akrep: Özellikle para, borç gibi konularda arkadaşlarınızla aranızda hayal kırıklıklarının oluşabilir. Bu hafta birilerine finansal konular eşliğinde borç verme veya kefil olma gibi durumlar için pek uygun değil. ş ve kariyerinizi ilgilendiren konularda daha fazla bilgi ve iletişim trafiğiniz artmaya başlıyor. Devamı…

Yay: İş ve kariyerinizle ilintili konularda özellikle kadın figürlerle, yöneticilerle ilişkilerde zorlanma, hayal kırıklığı söz konusu olabilir. Kariyerinizle ilgili konularda gerçekçi olmayı elden bırakmamanız gerekiyor, fazlaca hayal kurmak bu konuda sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Devamı…

Oğlak: Uzak mesafelerle ilgili işleriniz varsa veya yabancılarla bu konularda hayal kırıklığı, işlerin yolunda gitmemesi gibi durumlar söz konusu olabilir. İş arkadaşlarınızla özellikle kadın olanlarla iletişimsel sıkıntılarda olabilir. Finansal anlamda kafanızı çalıştırarak daha fazla kazanmanın yollarını arayabilirsiniz. Devamı…

Kova: Özel hayatta hayal kırıklığı, aldanma gibi etkiler söz konusu olabilecek. Bu hafta özel hayatınızda işler pek yolunda gitmeyebilir. Yeni ortaklıklar, imza atmak, size fayda getirecek ilişkiler kurmak için harika bir döneme giriş yapmış olacaksınız. Devamı…

Balık: Aile içinde özellikle kadın figürlerle ilişkilerde hayal kırıklığı yaşayabilir, üzülebilirsiniz. İlişkiler arenasında da istekleriniz tam olarak karşılanmayabilir. İş arayanlar keyif ve mutlulukla çalışabilecekleri bir iş bulabilirler. Günlük bir takım işleri daha kolay ve seri bir şekilde halledebileceksiniz. Devamı…

