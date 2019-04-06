Aşkta kazanan kariyerde kaybediyor!

Hafta boyunca Venüs ile Neptün’ün birlikte hareket edecekler. Romantik zamanlar oluşturmak için harikadır. Bu hafta başlayan ilişkiler çok romantik ve çok sevgi dolu olacaktır, rüyaların aşkı gibi bir etki yaratabilir. Diğer yandan Güneş ile Satürn arasında zorlu görünüm ile de kariyerle ilgili konularda problemler, gecikmeler, engeller oluşabilir. Aşkta şanslı olanlar kariyerinde sorunlar yaşayabilir. Dikkat!

Hafta boyunca Venüs ile Neptün'ün birlikte hareket edecekler. Romantik zamanlar oluşturmak için harikadır, yaratıcı çalışmalar için de aynı şekilde. Bu hafta başlayan ilişkiler çok romantik ve çok sevgi dolu olacaktır, rüyaların aşkı gibi bir etki yaratabilir.

Bağışlama, affetme, kabul etme ve sevgiyle bir şeyleri tedavi etmek için çok uygundur arkadaşlar. Hayal gücünün yüksekliğine işaret eder ve yardımlaşma temasının ne kadar önemli olduğunu vurgulayacaktır. Bu birkaç gün tiyatro, resim, fotoğrafçılık vb. kurslara yazılmak için çok uygun dönem olduğuna işaret etmektedir. Diğer yandan Güneş ile Satürn arasında zorlu görünüm ile de kariyerle ilgili konularda problemler, gecikmeler, engeller oluşabilir. Bu hafta yeni bir iş kurmak, iş konusunda ciddi adımlar atmak, iş bulmak, terfi etmek oldukça zordur. Sorumluluklarınız artabilir, taşıyabileceğinizden daha fazla yükü almamaya özen göstermelisiniz. Yetiştirilmesi gereken işlerin altında ezilebilirsiniz.

Koç: Bu hafta ruhsal çalışmalar yapmak, şifa tekniklerini kullanmak, tamamen içsel anlamda huzur bulmanıza yardımcı olacak konulara yönelmelisiniz. Sevgi, aşk, ilişkiler konusunda bilinçaltı çalışmaları yapabilir, hayal gücünüzün yükselişi ile yaratıcı çalışmalar içinde aktif yer alabilirsiniz. Hem kariyerinizde hem de özel hayatınızda gereksiz öfke patlamalarına, ani çıkışlar yapmamaya özen gösterin. Devamı…

Boğa: Bu hafta arkadaşlarınızla sık sık bir araya gelmeye özen göstermeli, onlardan gelebilecek her türlü yardım ve desteğe karşı olmalısınız. Bazı gizli durumlar, gizli konuşmalar, dedikodular gündeme gelebilir ve canınız biraz sıkılabilir. Kendinizi ruhsal anlamda bol bol sıkıntıda hissedebilirsiniz. Devamı…





İkizler: Bu hafta işinizle ilgili daha yaratıcı olabileceksiniz. Kariyer açısından rahatlıkla göz dolduracak, ihtiyacınız olan destek ne ise buna rahatlıkla kavuşabileceksiniz. Hafta boyunca kariyer konusunda yakın çevrenize de destek olabilir, iş arayanlar için aracılık yapabilirsiniz. İnatçılık ve kibir yüzünden sosyal ilişkiler zarar görebilir. Devamı…

Yengeç: Eğer ki özel hayatınızda biri yok ise bu hafta itibari ile romantik bir yakınlaşma söz konusu olabilir, duygularınız daha coşkulu olabilir. Hem kariyerinizde hem de özel hayatınızda gereksiz öfke patlamalarına, ani çıkışlar yapmamaya özen gösterin. Kariyer veya partner ilişkilerinizde kendinizi engellenmiş, sorunlarla boğuşurken bulabilirsiniz. Devamı…

Aslan: Kariyerinize ilişkin krizler ve gereksiz alınganlıklar yapmamaya özen gösterin. Özellikle hafta boyunca özel ilişkiler ve aşk hayatınızda karmaşaya dikkat edin. İş ile alakalı seyahate çıkabilirsiniz, işinizle ilgili eksikleri, yarım kalan işleri de toparlama zamanı! Birlikte çalıştığınız kişilerle ego çatışmalarına girmeyin. Devamı…

Başak: Hem maddi konular hem de özel hayatta zorlanmalara, gereksiz öfke ve gerginliklere, ani patlamalara işaret eder. Mali anlamda işler haftanın ilk günleri pek istediğiniz gibi gitmeyebilir, krediler, ödemeler, borçlar konusu biraz canınızı sıkabilir. Özel hayatınızda da gereksiz kısıtlamalar, engeller söz konusu olabilir. Devamı…





Terazi: İş konusunda karşılıksız harika destekler ve yardımlar alabileceksiniz. Yeni yaratıcı işler peşinde koşabilirsiniz. İş konusunda belki de son dönemin en bereketli zamanları içinde olabilirsiniz. Aileyi ilgilendiren konularda, yaşadığınız alanda ve ortaklıklarınız, partner ilişkilerinizde zorlanma, engel, gereksiz öfke patlamaları, gerginlikler, kibir ve ukalalık yüzünden sorunlar söz konusu olabilir. Devamı…

Akrep: Aşkta fazlaca idealist tavırlar ve düşünceler içinde olabilirsiniz. İlişkilere dair düşünce yapınızı değiştirmek, şifalanmak, terapi almak, bilinçaltı kodlarınızı değiştirmek için de harika bir haftada olacaksınız. İş yerinizde, çalışma ortamınızda gereksiz sinirlenmeler, kibir, ukalalık yüzünden birlikte çalıştığınız kimselerle dalaşmamaya özen gösterin. Devamı…

Yay: Daha çok yalnız kalmak isteyebilir, yaratıcı çalışmalar yapabilir, ruhunuza iyi gelecek konulara yönelmek isteyebilirsiniz. Aile ve ortamınızda olası sorunları sevgi, yumuşaklık, hassasiyet ile çözebileceksiniz. Para, finans, bütçe konuları yaşamınızın sıkıntılı anları olabilecek. Para yüzünden ne kendinizi ne de bir başkasını kırın. Devamı…





Oğlak: Hafta boyunca işinizle alakalı bir çok övgü ve desteklerde alabileceksiniz. Bu hafta elinizi atacağınız tüm işler yarım yamalak kalabilir, sağlık anlamında güçlü hissetmeyebilir, tüm kişisel girişimleriniz engellenebilir, hareket etmekte zorlanabilirsiniz. Bu hafta yeni başlangıçlar yapmak için hiç uygun bir hafta değil. Kariyer anlamında üstlerinizle birbirinize girmemeye özen gösterin. Devamı…

Kova: Paranızı daha çok sanatsal konular için harcayabilirsiniz. Para konusunda yardıma ihtiyacı olan birine hiç düşünmeden, sorgulamadan yardım edebilirsiniz. Bu hafta adeta iyilik meleği gibi yardıma ihtiyacı olan herkese yardıma koşmak için adeta çırpınabilirsiniz. Kontrolünüzün dışında gelişmeler gündeme gelebilir. Devamı…

Balık: Hassaslığın, duygusallığın, merhametin, vicdanın dibine vuracağınız bir hafta olacak. Yalnız aşırı fedakar, gerçek olmayacak hayallerin peşinden koşmamaya özen gösterin, ayaklarınız yere sağlam bassın veya en azından çevrenizdeki insanların uyarılarını dikkate alın. Özellikle para mevzuları yüzünden sosyal ilişkilerinizin zarar görmesine izin vermeyin. Devamı…

