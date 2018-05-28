Aşkta mutlu zamanlar!

Astrolojinin iki iyicil gezegeni vardır. Biri Venüs bir diğeri de Jüpiter! Aşk konusunda yılın belki de en güzel günlerine giriş yapıyorsunuz. Hoşlandığınız, etkilendiğiniz biri var ise bugünler ona açılmak, duygularınızı paylaşmak için en uygun zamanlar! Kaçırmayın...

Yazılarımdan takip ettiğiniz kadarı ile sürekli astrolojinin 2 kötücülü olan Mars ve Satürn'den bahsederim ve genelde konular pek de tatlı olmaz, can sıkıcıdır çoğunlukla. Ama bir de astrolojinin 2 tane iyicili var! Biri Venüs bir diğeri de Jüpiter!

İşte bu ikili harika bir görünümde olacaklar önümüzdeki 4-5 gün boyunca! Peki ne demek bu? Bunu açıklamak için önce Venüs prensibi akabinde de Jüpiter prensibini anlatayım sizlere. Venüs astrolojide temel olarak nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz, nelere değer verdiğimiz, estetik, sanat, yaratıcılıkla ilgili konular, kendi öz değerimiz hakkında bizlere bilgi verir. Jüpiter ise büyük iyicil, şifacı olarak adlandırılır ve temas ettiği her noktada büyüteç etkisi gösterir. Amacı geliştirmek, büyütmek, fırsatlar ve şanslar sunmaktır. Bolluk, bereket, iyi şans, iyimserlik hep Jüpiter'in temaları arasında yer alır. Hoşgörü, affedicilik, zenginlik, iyileşmeler, kâr, maddi zenginlik, kazanç, bilgi ve bilgelik, ahlak, erdem bunlarda Jüpiter'in temsil ettiği konular arasındadır.

İşte bu ikili birbirleri ile harika bir kontak kuracaklar. Aşk konusunda yılın belki de en güzel günlerine giriyoruz. Hoşlandığınız, etkilendiğiniz biri var ise bugünler ona açılmak, duygularınızı paylaşmak için en uygun. Maddi anlamda yatırım yapmak veya kaynak aramak ve bulmak için de uygundur. Bugünler sosyalleşmek, dışarı çıkmak, kalabalık gruplarla bir araya gelmek, eğlenceli aktiviteler içinde bulunmak için de harikadır. Partnerinizle birlikte romantik bir seyahate çıkabilirsiniz. Estetik yaptırmak, saçınızı boyatmak, yeni bir tarz yaratmak, güzelleşmek adına yeni bir şeyler denemek için de çok uygundur. Bugünlerde oldukça cömert ve eliniz açık olabilir, her türlü yardıma koşabilirsiniz. Keza yardım umduğunuz herhangi bir konuda hızlıca destek bulabilirsiniz. Bugünlerde evlenme teklif etmek, evlenmek, sözlenmek, nişanlanmak için de çok uygundur. Farklı kültürlerden ve inançlardan birileri ile flört edilebilir yine olası çıkılacak seyahatlerde kalbinizi heyecanlandıracak birileri tanışabilirsiniz. İlişkilerde olası sorunları halletmek, çözüme kavuşturmak, aranız kötü ise barış ortamı yaratmak içinde ideal zamanlardır.

Minik operasyonlar, ameliyatlar için de uygundur. Yaralar çabuk kapanır, çabuk iyileşilir ve ayağa kalkılır. Tensel zevklere düşkünlük artabilir. Şekerli gıdaları canınız daha çok çekebilir, yeme ve içme biraz abartılabilir. Eğer ki sanatsal bir eğitime başlanacaksa çok uygun bir zamandır. Tiyatro, dans, müzikle ilgili bir eğitim olabilir bu. Lüks ve pahalı alışverişler yapılabilir, değerli ürünler hediye edebilir veya alabilirsiniz. Yapacağınız alışverişlerde daha parlak ve canlı renkleri tercih edebilirsiniz. Ritüel çalışmaları yapanlar ise bu günleri bolluk, bereket ve aşk konusunda çalışmalar, bir takım ritüeller yapabilirler.

İhtiyacınız olan aşk, para, bolluk ve bereket peşinizi hiç bırakmasın :)

Dinçer GÜNER

