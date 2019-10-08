Aşkta tutku ve ihtiras zamanı!

Venüs 8 Ekim tarihinde, Terazi burcundan çıkıp Akrep burcuna geçiş yapacak. 11 Kasım'a kadar sürecek bu seyahatin etkilerini en çok aşk konularında hissedeceğiz. Peki bu etkileşim aşk dışında hangi konulara dokunacak? İşte yanıtı...

8 Ekim itibari ile ilişkileri, aşkı, değeri, sevgiyi sembolize eden Venüs, Terazi burcundan çıkıp Akrep burcuna geçiş yapacak ve 11 Kasım'a kadar bu burçta seyahat edecek.

Venüs astrolojide temel olarak, nasıl sevdiğimiz, nasıl aşık olduğumuz, nasıl değer verdiğimiz, birini nasıl etkilediğimiz, nelerden hoşlandığımız, ilişkilerden beklentilerimiz, çekim gücümüz, nelere değer verdiğimiz, estetik, sanat, yaratıcılıkla ilgili konular, kendi öz değerimiz hakkında bizlere bilgi verir. Venüs artık Akrep burcunda seyahat ettiğine göre, bu alanlarda beklentilerimizi biraz daha akrebik bir tema karşılayacak demektir.

Akrep ise astrolojide, yenilenme, değişim-dönüşüm, büyücülük, kıskançlık, ketum olmak, ya hep ya hiç tavrında hareket etme, kontrol, hırs, intikam, ölüm, yeniden doğuş, derinlik, gizlilik, tutku, güç, ihtiras, araştırma, dedektiflik, gerçekte ne olduğunu öğrenme, takıntı, saplantı, kriz demektir. Sene sonuna kadar ilişkilerimizde oldukça yoğun, tutkulu, sahiplenici bir süreçten geçeceğiz. Bu kulağa çok hoş gelse de bunun negatif tarafı “Ya benimsin ya kara toprağın” tadında davranışlar olacaktır ki asıl dikkat edilmesi gereken de tam olarak budur. Bu tavır ilişkilere çok ciddi zararlar verebilir.

Venüs Akrep burcunda zararlı pozisyonda olduğundan dolayı, gölge yanların daha çok ortaya çıkması da ne yazık ki olasıdır. İlişkilerde güç oyunları, kontrol etme isteği, intikam duygusu daha çok ortaya çıkabilir açıkçası. Partnerimizi, sevgilimizi daha çok kontrol etmeye, ondan gizli onun mahrem alanlarına girmeye çok daha fazla eğilimli olabiliriz. İlişkilerde kendi kendimize dedektifçilik oynamak hoşumuza gider ama dikkat edin belki de görmeye tahammül edemeyeceğiniz şeylerle karşılaşabilirsiniz.

Bu süreçte ilişkilerde değişim-dönüşüm yaşaması gereken alanları tespit etmek, eksikleri ve sorunları fark edip bunlar üzerinde olumlu çalışmalar yapmak için ise harika bir dönemdir. Cinsellik, seksüel konularda bazı takıntılar geliştirilmesi olasıdır. Veya birini elde etmek için daha çok cinsel cazibenin kullanılması da. Var olan birlikteliklerin gerçek değerini ortaya çıkarmak için ise harika bir dönemdir. İlişkilerin sağlam olup olmadığı tamda bu süreçte meydana gelebilecek krizlere dayanıklılığı ile belli olur. Elbette bu dönem dikkat edilmesi gereken bir diğer hususta “sevgi” ile “tutku”nun birbirine karıştırılmaması. Bize sevgi gibi gelen bir şeyin aslında sadece tutkudan ibaret olduğu gerçeğini görmezden gelmeye ve kendimizi manipüle etmeye eğilimli olabiliriz.

Bu süreçte, değer verdiğimiz konuların da odağı bir şekilde değişime uğrayacaktır. Maddi, dünyevi konulardan biraz olsun uzaklaşıp, ruhsallık, derin bir sevgi anlayışı, ruhsal tatmin arayışında olacağımızı gösteriyor. Belki de ruh eşimizi bulma adına bir yolculuğa çıkacağız. Maddi konularda yatırımlar yapmak, risk almak , biriktirdiğimiz parayla bir şeyler yapmak için pek uygun bir dönem değildir. En azından yeni yıla kadar beklemekte yarar var. Özel ilişkilerimizde bizi zora sokan, işe yaramayan davranış kalıplarını da bir kenara bırakmak için harika bir dönemdir arkadaşlar.

Bu süreçte ikili ilişkilerde zarar görmemek adına kıskançlık, kontrol etme mekanizması, saplantı, takıntı gibi duygularınızı iyi yönetmeniz gerekir.

Cinsel anlamda takıntılar, farklı, değişik, sıradışı fantazilere takılıp gitmek, uç noktalarda cinsel deneyimler bu süreçte zarar verici olabilir. Maddi olarak risk almak için uygun olmadığı gibi, estetik yaptırmak içinde pek uygun olduğu söylenemez. Fakat kendinizi bir cerrahi operasyonla değil, bir diyet ve sporla yenilemek, değiştirmek, dönüştürmek için ise harika bir süreçtir!

Bu dönem kadınların özellikle ekstra dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Zira Venüs Akrep burcunda zararlı pozisyonda olduğundan dolayı, kadınlarla ilgili cinsel içerikli konularda zararlı çalışabilir. Sene sonuna kadar karanlık sokaklarda tek başınıza dolaşmayın, kendinizi korumasız ve çaresiz hissedeceğiniz ortamlardan uzak durun. Kadın cinselliği ile ilgili negatif gelişmeler veya cinsel taciz, tecavüz gibi seksüel konularda rahatsız edici haberler sık sık gündeme gelebilir. Özellikle küçük kız çocuklarınıza karşı daha korumacı olunmasında yarar olduğunu düşünüyorum. Sanatın içinde de cinsel içerikli konular sıkça yer verilebilir. Bu dönem aşk konusunda Akrep, Boğa, Balık ve yükselen burcu bu olanlar şanslı bir süreçte olacaklar ;)