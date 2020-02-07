Aslan burcunda Dolunay: Bireysel, dünya ve Türkiye üzerindeki etkileri

9 Şubat Pazartesi günü Aslan burcunda bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay'a Mars da güzel bir destek verecek. Aslan burcunun semboliklerini hayatımızda derinden hissedeceğimiz bu süreçte, ben merkezci olmak, ego, lüks, ihtişam konuları ön planda olacak. Aslan burcu Dolunayı'nın bireysel, dünya ve Türkiye üzerindeki etkilerini ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı...

Merhaba Arkadaşlar;

9 Şubat’ta Aslan burcunun 20. derecesinde bir Dolunay meydana gelecek. Bu Dolunay’a Mars'ın güzel bir desteği olacak. Dolunay El-Zübre menzilinde gerçekleşecek ve Ras Elased Aus sabit yıldızı etkin olacak.

Dolunay Aslan burcunda meydana geleceğinden dolayı, gökyüzünde Aslan semboliği iş başında olacak demektir. Bu da merkezde olmak, yaratıcılık, sevgi, otorite, sahnede olmak, ego, dramatik olmak, kendine güven, lüks, ihtişam, gösterişli, saçlar, eğlenceli işler, çocuklar, kumar, parlamak, dikkat çekmek, kişisel tatmin, organizasyon, sosyal, cömert olma, kibir, gösteriş budalası, gururlu, inatçı, risk alan, güç peşinde, gücü koruma peşinde, otoriter, kendini beğenmek, hep ön planda olma gayretinde, buyurgan, küstah, başkalarını yüreklendiren, içten, samimi, sıcak anlamına geliyor. Peki bu Dolunay’ın etkileri neler olacak şimdi onu inceleyelim…

BİREYSEL ETKİLER

Aslan burcundaki Dolunay zamanı risk almaya çok daha yatkın oluruz, enerjimiz gayet yerindedir, koşulları zorlamaya çalışabiliriz. Bu dönem kendine güven en yüksek noktadadır, her şeyi yapabilecek güce sahibizdir. Daha cesur davranırız, gösterişi, janjanlı, allı pullu, eğlenceli konulara daha çok çekiliriz. Yalnız bu Dolunay zamanının en büyük handikabı gururdur, aşırı gururlu davranışlar ve burnumuzdan kıl aldırmaz tavırlar zarara uğramamıza neden olabilir. Saçlarımıza şekil verme bakım yapma, saçlarımızla ilgilenme zamanı, kuaförlerinizden şimdiden randevunuzu alın derim. Yaratıcılık gerektiren işlerde başarı şansı çok yüksektir, hele ki ambalajlama kısmını abartıp satılması gereken ürünler çok daha hızlı bir şekilde satılır. Bu dönem konser, parti, gösteri, eylem gibi aktivitelere daha fazla zaman ayırabilir, bunlardan daha çok keyif alabilirsiniz. Kendimizi göstermek istediğimiz her alanda rahatlıkla sergileyebiliriz. Lükse olan düşkünlüğümüz, tembelliğe olan meylimiz artabilir. Yalnız bu Dolunay zamanı kibir, fazla ego, aşırı hırs, baskıcı tavırlar ciddi zarar verebilir. Kendimizi maksimum merkezde hissetmek isteyecek ve yönetme arzumuz oldukça güçlenecek. En yaratıcı işlerimizi tam da bu Dolunay zamanı ortaya koyabilir, hatta insanların beğenisine sunabiliriz. Bu Dolunay zamanı kalpten sevme zamanıdır, hem de en cömert şekilde. Tiyatro, müzik, drama gibi sanat etkinliklerine daha çok katılabilir, daha çok okuyabilir, araştırabilir hatta yeteneklerimizi sınayıp eğitimlere katılabiliriz. Organizasyonlar yapabilir, insanları bir araya getirebiliriz.

Aslan burcu Dolunay’ını Mars Yay burcundan destekleyecek. Bu da ilk hamleyi yapacak cesarete ve özgüvene sahip olacağımızı, rahatlıkla insiyatif alabileceğimize işaret etmekte. Daha çok içgüdülerimize göre ama doğru bir şekilde harekete geçebileceğiz. İddialı olacağımız ve bir o kadar da dürüstlüğümüz ve samimiyetimiz ile insanları kendimize hayran bırakabiliriz. Heyecanımız bulaşıcı olacaktır, bu yüzden grup projelerine başlamak için iyi bir zamandır. Özellikle Mars Yay burcunda olduğundan yayıncılık, eğitim, medya, üniversite, seyahat, hukuksal konular ve ticari konularda çok daha rahat bir şekilde harekete geçebileceğiz. Bu Dolunay El-Zübre menzilinde olacağından dolayı yöneticilik vasıflarının ortaya konması, ustalık kazanma, karizma gözükme, saygınlık ve prestij kazanmaya işaret etmekte. Yine güç elde etme, kazançlarla ilgili olumlu gelişmeler ve yolculuklar için uygun zamanlamadır.

İLİŞKİLER VE AŞK

Aslan burcundaki Dolunay sürecinde aşkın ve sevginin en gösterişli zamanı yaşanır. Sevgimizi, aşkımızı paylaşmaktan çekinmez ve bu uğurda harcayacağımız parayı da gözümüz görmez. Dolunay’a Yay burcundaki Mars'ın desteği ile ilişkilerde ne istediğimizi ve bu isteklerimizi nasıl elde edeceğimizi bileceğimize işaret etmekte. Beğendiğimiz ve hoşlandığımız kişilere açılmak ve randevu koparmak için de uygundur. Tutkuları ve arzuları ortaya çıkarmak ve paylaşmak için de harika bir zaman diliminde olacağız. Karizma ve cinsel çekicilik ile popüler hale gelebiliriz.

SAĞLIK OLARAK

Aslan burcundaki Dolunay zamanı kalp, omurga, üst mide, dolaşım sistemi ve sırt bölgesine dikkat etmek gerekir. Dolunay Aslan burcunun 20. derecesinde meydana gelecek. Bu derece kalp kapakçıklarına işaret eder. Bunların tedavisi içinde uygun bir zamandır. Bu dönem daha çok sıvı tüketilmesinde fayda vardır. En çok terlediğimiz ve sıvı kaybettiğimiz zamandır. Sırt ağrıları çok oluşabilir bu dönem. Çok fazla kafeinli veya uyku kaçıracak gıdalar almamakta fayda var. Zira bu Dolunay zamanı uykusuzluk söz konusu olabilir. Özellikle kalp ile ilgili bir probleminiz varsa bu Dolunay haftasında kalbinizi çok fazla yormamaya özen gösterin. Dolunay’a Mars eşlik edeceğinden dolayı spor sakatlıkları, kas ağrıları, kas problemleri söz konusu olabilir.

DİĞER ETKİLER

Dolunay’da Ras Elased Aus sabit yıldızı etkin olacak. Bu yıldız Aslan'ın ağzındaki sarı bir yıldızdır. Satürn ve Mars karakterinde bir yıldız olup negatif içeriklidir. Kalpsiz ve acımasızlıkla ilgili bir yıldızdır. Dolunay zamanı kalpsiz ve acımasız insanlarla ve olaylarla da karşılaşabiliriz.

DÜNYA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Aslan burcu dünya astrolojisine göre yöneticiler, ünlü kişiler, çocuklar, eğlence yerleri, lüks mekanlar, kumarhaneler, gazinolar, merkez yerler, başkentler, tiyatrocular, şov dünyası, altın ile sembolize edilir.

Dolunay zamanı Mars'ın işin içinde olması, yüksek egoları, ucuz şovları ve gerginliğe işaret etmekte. Özellikle hukuk, spor, uluslararası hukuk ve ticari konularda problemlerin oluşmasına işaret edebilir. Siyasi arenada da her şey fazlası ile şova dönüşmeye başlayacaktır. Yatırımları bu yönde olanların altını yakından izlemelerinde fayda olacağını düşünüyorum. Dolunay’da Ras Elased Aus sabit yıldızı etkin olacağından dolayı utanılacak durumların ortaya çıkması, zehirlenme vakaları, ormanların zarar görmesi, merkez yerlerde hayvanların zarar görmesi demektir. Lüks mekanlar, kumarhane, şov yerleri, tiyatro gibi eğlence yerlerinde Mars etkisinden dolayı yangınlar söz konusu olabilir.

TÜRKİYE ÜZERİNDE İNCELENDİĞİNDE İSE

Dolunay, Türkiye haritasında 3. evde bulunan Neptün'ün tam üstüne düşmekte. Neptün genel olarak, skandallar, sis perdesi, bulaşıcı hastalıklar, deniz kaynaklı depremler, sisler, su ve deniz kenarı yerler, seller, deniz kazaları, uyuşturucu, solcu fikirler ve komünizm, sahtekarlık demektir. 3. ev ise eğitim, ulaşım, iletişim ile ilgilidir. Bu Dolunay zamanında eğitim, ulaşım, iletişim ile ilgili konularda bazı skandal sayılacak durumlar ortaya çıkabilir veya gerçeği hiç yansıtmayan, gerçeği çarpıtan durumlar oluşabilir. Tam da bu Dolunay zamanı eğitim kurumlarında sağlık ile ilgili konularda daha hassas olmalarında fayda var. Uyuşturucu ile ilgili operasyonlar artabilir bu Dolunay ile birlikte. Deniz merkezli depremler olabilir. Yağışlar artarsa su taşkınları, seller söz konusu olabilir. Denizlerde boğulma vakaları artabilir. Bir takım evraklarda sahtecilik yapılması ile ilgili konular ortaya çıkabilir.